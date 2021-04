Mehrere Eltern und eine frühere Mitarbeiterin kritisieren die Kita in Denklingen. Was der Träger und die Vorsitzende des Elternbeirats zu den Vorwürfen sagen.

21.04.2021 | Stand: 05:00 Uhr

Es ist das derzeit wohl meistdiskutierte Thema in Denklingen: Mehrere Eltern sind mit ihrer Kritik, der Kindergarten habe zu wenig Fachpersonal, was Probleme verursache, an die Öffentlichkeit gegangen. In der Einrichtung hat der Elternbeirat daraufhin ein Plakat aufgehängt, auf dem dafür geworben wird, seine Meinung kundzutun und dem Team den Rücken zu stärken.