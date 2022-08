Zum Feierabend Musik - Stadtkapelle spielt am Bahnhof auf

Die Stadtkapelle Buchloe musiziert mit zwei Kapellen auf dem Bahnhofsvorplatz - und begleitet die Passanten damit in den Feierabend.

01.08.2022 | Stand: 06:45 Uhr

Feierabend mit Musik: Am Freitag machten zwei Gruppierungen der Stadtkapelle Musik zum Feierabend auf dem Buchloer Bahnhofsvorplatz.

Erst der Nachwuchs, dann die Big Band

Zuerst war der Nachwuchs, das Vororchester, an der Reihe. Trotz Hitze waren die jungen Musikerinnen und Musiker motiviert und spielten unter anderem Filmmusik aus Harry Potter und Star Trek, aber auch die „SMS-Polka“. Am Abend übernahm die Big Band mit einem gemischten Programm aus Jazz, Latin, Rock und Funk.

Gesang gibt es obendrein

Besonderes Highlight: Sängerin Isabel Oster mit „The girl from Ipanema“, „Pata, pata“ und „I will survive“ sowie Sänger Andreas Weinbuch mit „Sway, the wonder of you“. Den Abschluss des Abends machte Claudio Fabreschi mit „Azzuro“.