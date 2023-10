Die Trompete war das Markenzeichen von Anton Geldhauser aus Buchloe

Anton Geldhauser ist im Alter von 86 Jahren verstorben. Der Buchloer Trompetenspieler war vor allem für seine Hilfsbereitschaft bekannt.

17.10.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Dass Anton Geldhauser zu seiner geliebten Trompete griff, das ist schon eine Weile her. Im Alter von 86 Jahren verstarb der passionierte Musiker vor wenigen Tagen.

Die Trompete war sein Markenzeichen

Die Trompete war das Markenzeichen des engagierten und stets hilfsbereiten Buchloers. Er wuchs im elterlichen Bauernhof im Herzen der Stadt auf, später arbeitete er im Zustelldienst bei der Post. Gemeinsam mit Kollegen gründete er die Postkapelle und das Postquartett. Seine musikalischen Wurzeln hatte Anton Geldhauser jedoch bei der Buchloer Stadtkapelle, deren Vorstand er von 1954 bis 2004 angehörte. Die Kapelle ernannte Geldhauser für dessen Einsatz zu ihrem Ehrenmitglied.

Das Stephanus-Quartett gegründet

Aktiv war der rührige Buchloer auch in der Kolpingfamilie, beim Kolpingtheater und in der Kirche. So war er Mitglied der Kirchenverwaltung und leitete die Bauarbeiten bei der Renovierung der Stephanskirche. Zusammen mit drei Musikerkollegen gründete Anton Geldhauser das Stephanus-Quartett, das zahlreichen kirchlichen und weltlichen Veranstaltungen einen passenden, feierlichen Rahmen verlieh. Auch auf dem Friedhof gab Geldhauser gemeinsam mit wechselnden Kollegen vielen Verstorbenen mit seinem Trompetenspiel das letzte Geleit.

Zwölf Jahre als Stadtrat aktiv

Von 1996 bis 2008 gehörte er der CSU-Fraktion im Buchloer Stadtrat an und gestaltete durch Rat und Tat die Entwicklung Buchloes mit. Leidenschaftlich und mit einem „grünen Daumen“ versehen, kümmerte er sich um die Pflege der Grünanlagen rund um den Marienbrunnen.

Die Rumänienhilfe gegründet

Auch im sozialen Bereich engagierte sich Anton Geldhauser. So begleitete er den Aufbau der Ungarnhilfe; er gründete und leitete zudem über Jahrzehnte die Rumänienhilfe, die ab 1989 von Buchloe aus viele Tonnen Hilfsgüter in die entlegensten Winkel Rumäniens brachte. Für sein Engagement wurde Anton Geldhauser 2011 mit der Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.