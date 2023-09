Zur Landtagswahl gibt es in Buchloe eine U18-Wahl

Wem geben Jugendliche in Buchloe ihre Stimme? Zur Landtagswahl gibt es wieder eine U18-Wahl.

24.09.2023 | Stand: 05:23 Uhr

Auch zur Landtagswahl wird es eine U-18-Wahl in Buchloe geben. Organisiert wird sie von Stadtjugendpfleger Hans-Jürgen Mayer und seinem Team in Zusammenarbeit mit der Mittelschule, der Realschule und dem Gymnasium Buchloe.

Buchloer Schulen organisieren U18-Wahl am 28. September

In den Schulen findet die Wahl am Donnerstag, 28. September, vormittags statt. Alle unter 18-Jährigen, die während der Unterrichtszeit keine Gelegenheit dazu bekommen, können noch am Freitag, 29. September, von 15 bis 18 Uhr im Buchloer Jugendzentrum ihre Stimme abgeben. Danach soll auch das Ergebnis veröffentlicht werden.

Weitere Infos gibt es im Jugendzentrum unter der Telefonnummer 08241/4164 und hier.

