Zwei Gipfelstürmer aus Buchloe erklimmen den Kilimandscharo

Silvia Grimm und Geri Wagner aus Buchloe haben schon viele Berge erklommen. Der bisherige Höhepunkt: die Wanderung auf den Kilimandscharo.

Von Nicole C. Becker

05.03.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Silvia Grimm und Geri Wagner sind schon seit Kindheitstagen in den Bergen unterwegs. Seit zehn Jahren erklimmen die Buchloer gemeinsam Gipfel, in der Schweiz, Slowenien, Teneriffa und vor allem in den heimischen Allgäuer Alpen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.