Es geht um vier Einweg-E-Zigaretten: Zwei Jungs wurden in Buchloe beim Ladendiebstahl erwischt.

28.04.2023 | Stand: 13:02 Uhr

In einem Verbrauchermarkt in Buchloe wurden Donnerstagnachmittag zwei 13- und 15-jährige Jungs an der Justus-von-Liebig-Straße beim Ladendiebstahl erwischt. Sie hatten gemeinsam vier Einweg-E-Zigaretten entwendet.

Jungs klauen E-Zigaretten in Buchloe: Strafverfahren eingeleitet

Es wurde ein Strafverfahren durch die Polizei eingeleitet. Die mutmaßlichen Diebe wurden den verständigten Erziehungsberechtigten übergeben.