Zwei Ostallgäuer räumen in Las Vegas ab

Bei der „Not-a-Boring-Competition“ von Elon Musk sind Philip Seitz und Xaver Deuschl dabei. Mit ihrem Team und einer Tunnelbohrmaschine holen sie den Sieg.

24.09.2021 | Stand: 17:51 Uhr

In der Stadt der Spieler drehten sich zuletzt nicht nur die Kessel der Roulettetische. Beim dortigen „Not-a-Boring“-Wettbewerb waren der Buchloer Philip Seitz und der Kaufbeurer Xaver Deuschl Mitglieder des 50-köpfigen Siegerteams „TUM Boring“. Dieses bestand aus Studierenden der Technischen Universität München (TUM) und der Hochschule München. Der Wettbewerb „Not-a-Boring-Competition“ fand dieses Jahr zum ersten Mal statt. Er wurde für Studierende aus aller Welt von Elon Musks Firma The Boring Company ausgerufen. Er gründete diese 2016 mit dem Ziel, den Tunnelbau zu optimieren und zu ökonomisieren. Musk ist bekannt als Mitbegründer des Bezahldienstes Paypal. Außerdem ist er Inhaber des Elektroautoherstellers Tesla und Leiter des Raumfahrtunternehmens Space X. Bei dem Wettbewerb sollten die Teilnehmer selbstständig eine Bohrmaschine entwickeln, um damit beim Finale in den USA in einer vorgegebenen Zeit einen möglichst langen Tunnel zu bohren.