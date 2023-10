Zweite des TV Waal siegt gegen Memmingerberg

Die Zweite Tischtennis-Herrenmannschaft des TV Waal hat Memmingerberg mit 8:2 geschlagen. Am Wochenende müssen die Spieler gleich doppelt ran.

05.10.2023 | Stand: 17:31 Uhr

Mit einem 8:2-Erfolg im Gepäck kehrte die Zweite Tischtennis-Herrenmannschaft des TV Waal aus Memmingerberg zurück. Die Doppelkombinationen Schleich/Wiedemann und Endhart/Heiß sorgten bereits zu Beginn für klare Verhältnisse. In der Halle der Unterallgäuer, die auf zwei Akteure der Stammformation verzichten mussten, erspielten sich die Gäste aus Waal durch jeweils zwei Einzelsiege von Michael Endhart, Peter Heiß und Rainer Wiedemann die zum Sieg erforderlichen Punkte.

Auf die Tischtennisspieler aus Waal warten Spiele gegen Großaitingen und Dösingen

Gleich zwei Spiele bestreitet die Zweite Herrenmannschaft an diesem Wochenende. Am Freitag, 6. Oktober, ab 20 Uhr steht dabei das Heimspiel gegen den FSV Großaitingen auf dem Spielplan der Bezirksoberliga. Die Gäste spielen diese Saison ohne ihren bisherigen Spitzenspieler Anastasios Papoutsis und werden sich dadurch sicherlich im unteren Tabellendrittel bewegen.

Bereits tags darauf steht für das Waaler Quartett mit Michael Endhart, Sandro Schleich, Peter Heiß und Rainer Wiedemann das prestigeträchtige Duell bei der SG Dösingen auf dem Programm. Der Lokalrivale zählt sicher zu den stärkeren Mannschaften in der Liga und stellt für das bisher noch ungeschlagene Waaler Team am Samstag eine erste Herausforderung dar. Um 19 Uhr hoffen die Mannen um Kapitän Sandro Schleich auf zahlreiche Fans bei diesem Derby in der Westendorfer Halle.

