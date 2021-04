Vom nationalen auf den internationalen Chefsessel: Buchloer nicht mehr Präsident des Deutschen Eisstock-Verbandes

Christian Lindner aus Buchloe tritt nach 15 Jahren als deutscher Präsident zurück. Nun wird ihm eine andere Aufgabe zuteil.

29.04.2021 | Stand: 06:30 Uhr

Nach 15 Jahren ist Schluss: „Ich habe mein Amt als Präsident des Deutschen Eisstock-Verbandes niedergelegt“, erklärt Christian Lindner. Doch der 48-Jährige aus Buchloe hat diesen Schritt nicht etwa aus Amtsmüdigkeit vollzogen, vielmehr sei das schon länger geplant gewesen – konnte aber coronabedingt nicht umgesetzt werden. Denn Lindner wurde im März 2020 zu Höherem berufen, als ihn der Eisstockschützen-Weltverband zu seinem Präsidenten wählte.

Einstimmig zum Präsidenten des Weltverbandes gewählt

Ursprünglich sollte Lindners Nachfolge beim DESV auf der 29. Mitgliederversammlung des Verbandes im September geregelt werden. Die Veranstaltung war jedoch coronabedingt verschoben worden – und aus demselben Grund wurde sie nun virtuell statt in Präsenz abgehalten. Hauptpunkt der Versammlung war die Wahl des neuen Präsidenten Christian Obermeier aus Halbergmoos. Denn Lindner wollte nicht allzu lange auf zwei Hochzeiten tanzen, nachdem er 2020 beim Kongress der International Federation Icestocksport (IFI) von dessen 46 Landesvertretern einstimmig zum Präsidenten des Weltverbandes gewählt worden ist.

Der Buchloer zieht für seine Arbeit als DESV-Chef eine positive Bilanz: „Heute steht der Verband so gut da wie noch nie. Schuldenfrei, eine abbezahlte Immobile in Garmisch-Partenkirchen in der die Geschäftsstelle mit drei hauptamtlichen Mitarbeitern sitzt. Ein toller Funktionärs- und Trainerstab und eine Spitzen-Nationalmannschaft, die bei den weiteren Aufgaben – vielleicht 2026 bei Olympia – um Gold mitspielt“. Zudem habe er einige Dinge ins Rollen gebracht, zum Beispiel die Sommer Stocksport Bundesliga im neuen Gewand: „Dieser Modus ist die Zukunft unseres Sportes in der Spitze“, meint Lindner.

Hauptziel: Eisstocksport olympisch machen

Doch eine verbindende Aufgabe zwischen seinem alten und dem neuen Amt gibt es: „Mein Hauptziel war und ist immer, unseren Sport olympisch zu machen. Wir sind ganz nahe dran. Beim Weltverband ist dieses Ziel jetzt zu vollenden“. Die Zentrale des IFI ist in Frankfurt, insofern sei die Umstellung für den Job als Weltverbandspräsidenten überschaubar: „Es wird sich nicht viel ändern bei meinem Aufwand. Und zurzeit gibt es ja nur virtuelle Meetings“, berichtet der 48-Jährige.

Lindner: „Wir müssen unseren Sport bald wieder ausüben dürfen. Ansonsten stirbt der Breitensport"

Wobei es nun für ihn öfter ins Ausland geht: „Wenn die Kontinentalmeisterschaften stattfinden, werde ich schon ab und zu dort anwesend sein“. Die Wettbewerbe stehen im August an. Doch die Aufgabe ist nicht mit Luxus oder mondänen Tagungen in Montreux verbunden: „Das ist ein Ehrenamt mit einer Aufwandsentschädigung“, betont Lindner. Sein täglich Brot wird aber eher das Abmildern der Pandemie-Auswirkungen sein: „Wir müssen unseren Sport bald wieder ausüben dürfen. Ansonsten stirbt der Breitensport. Ich denke, jede Sportart hat diese Probleme. Ich bitte die Politik, kontaktlosen Sport mit Hygienekonzepten wieder überall frei zu geben. Sport ist wichtig für Körper und Psyche“.

Konzentration auf Olympische Winterspiele 2026

Und natürlich will sich Lindner auf die anvisierte Teilnahme seines Sports bei den Olympischen Winterspielen in Mailand/Cortina d’Ampezzo 2026 konzentrieren. Argumente für den Eisstocksport seien etwa die Flexibilität im Programm und die geringen Veranstaltungskosten, denn dafür reiche eine Halle wie für Curling. Zudem biete Eisstocksport „perfekte Planungssicherheit für das Fernsehen“.

Nebenbei drückt Lindner die Daumen, dass seine Familie sportlich bei Olympia vertreten ist: „Ich hoffe, dass 2026 Peitinger Sportler am Start sein werden – unter anderem meine Tochter Franziska, sie ist 2020 Weltmeisterin geworden“, erzählt er. Sohn Michael und Freundin Ulrike Lachenmayer holten ebenfalls je einen Weltmeistertitel.

