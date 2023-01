Seeger Bürgermeister festgenommen: Anwalt prüft Beschwerde gegen Haftbefehl

Nach der Festnahme von Seegs Bürgermeister prüft sein Anwalt, Beschwerde gegen den Haftbefehl einzulegen. Die aktuellen Entwicklungen im Überlick.

Wie geht es weiter im Fall des festgenommenen Bürgermeisters von Seeg? Nach Informationen unserer Redaktion können sich die Ermittlungen wegen des Betetrugsvorwurfs rund um mutmaßliche Scheinrechnungen in einem Pflegeheim über Wochen oder Monate hinziehen. Erst nach deren Abschluss entscheidet sich, ob ein Verfahren gegen Markus Berktold ( CSU) und den Leiter einer Pflegeeinrichtung in Seeg eröffnet wird.

Bürgermeister in Seeg festgenommen: Anwalt äußert sich zum weiteren Vorgehen

Doch müssen die beiden Beschuldigten so lange auch in Untersuchungshaft sitzen? Diese Frage dürfte nun Gegenstand juristischer Auseinandersetzungen werden. Der Anwalt des Bürgermeisters, Robert Chasklowicz aus Kaufbeuren, prüft aktuell, Haftbeschwerde einzulegen. „Ich habe Akteneinsicht beantragt. Sobald mir die Akten vorliegen, wird über die nächsten Schritte entschieden“, kündigt er auf Anfrage unserer Redaktion an. Der Anwalt des Einrichtungsleiters will sich vorerst nicht äußern.

Dem Bürgermeister und dem Einrichtungsleiter wird vorgeworfen, zwischen Mai 2020 und Juni 2022 unberechtigt Pflegeleistungen in Höhe von 1,1 Millionen Euro bei der Pflegekasse abgerechnet haben. Diese seien mit einem angeblichen Mehraufwand während der Corona-Pandemie begründet worden. Laut Staatsanwaltschaft soll es diese Mehraufwendungen aber nicht gegeben haben.

Die Generalstaatsanwaltschaft in Nürnberg hatte gegen die beiden Beschuldigten einen Haftbefehl beantragt und ihn mit Fluchtgefahr begründet. Eine Ermittlungsrichterin ordnete am Donnerstag den Vollzug des Haftbefehls - und damit die Untersuchungshaft - an.

Laut Gesetz ist ein Haftbefehl aufzuheben, wenn die Voraussetzungen der U-Haft nicht mehr vorliegen oder sie beispielsweise in Bezug auf die zu erwartende Strafe „außer Verhältnis“ steht. Möglich ist auch, dass ein Richter unter bestimmten Umständen den Haftbefehl außer Vollzug setzt. Dann muss der Beschuldigte bestimmte Auflagen erfüllen. Beispielsweise darf er den Wohn- oder Aufenthaltsort nicht ohne Erlaubnis des Richters oder der Strafverfolgungsbehörde verlassen oder er muss eine „angemessene Sicherheit“ (Kaution) leisten.

Mit Blick auf den mutmaßlichen Betrugsskandal in Seeg foderert die gesundheitspolktische Sprecherin der Landtags-Grünen, Christina Haubrich, von der Staatsregierung "Kontrollmechanismen zu prüfen, Lücken im System aufzudecken und Konsequenzen zu ziehen." Auch müssten Pflegearbeit und optimale Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner in der betroffenen Pflegeeinrichtung "weiterhin gewährleistet werden".

