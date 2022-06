Bürgermeisterwahl in Türkheim: Wahlbenachrichtigungen landeten auf dem Müll

Wer hat noch keine Wahlbenachrichtigung erhalten? Ein Zusteller hat offenbar rund 500 Briefe unterschiedlichen Inhalts einfach weggeworfen.

06.06.2022 | Stand: 09:14 Uhr

Die Bürgermeisterwahl in Türkheim rückt näher, am 26. Juni wird gewählt. Bis Samstag, 4. Juni, sollten eigentlich alle Wahlbenachrichtigungen bei ihren Empfängern sein. Das hatte die Gemeinde Türkheim gerade erst angekündigt. Nun allerdings steht hinter diesem Ziel ein großes Fragezeichen. Offenbar sind einige Wahlbenachrichtigungen statt in Briefkästen einfach auf dem Müll gelandet.

Anfang der Woche teilte die Gemeinde Türkheim der PolizeiBad Wörishofen einen besonderen Fund mit. Der Hausmeister eines Autohofes hatte am Wochenende eine größere Menge von Briefen neben einer Restmülltonne gefunden und gab diese daraufhin bei der Gemeinde ab. Unter anderem handelte es sich hierbei um Wahlbenachrichtigungen für die in Türkheim anstehende Bürgermeisterwahl. Auf dem weitläufigen Gelände des Autohofes fand dann eine Polizeistreife in einem Altpapiercontainer nochmals eine größere Menge Post und stellte diese sicher.

Auch in einem anderen Abfallcontainer fand die Polizei im Laufe der Woche Briefe

Im Laufe der Woche kamen in einem anderen Abfallcontainer noch weitere Briefe zum Vorschein. "Insgesamt konnten knapp 500 Briefsendungen unterschiedlichster Art aufgefunden werden", teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Die Polizei macht einen 19 Jahre alten Zusteller dafür verantwortlich. Er soll die Briefe weggeworfen haben. Warum, das sei derzeit unklar. "Die Ermittlungen zum Motiv des 19-Jährigen dauern an", teilt die Polizei mit.

Die Briefe wurden an die Post übergeben. Sie sollen nun zugestellt werden. Da sich unter den Briefen auch eine größere Menge an Wahlbenachrichtigungen für den Bereich Irsingen befanden, sollen die Wahlberechtigten genau hinschauen. Wer auch in den nächsten Tagen keine Einladung zur Bürgermeisterwahl erhält, soll sich mit der Gemeinde Türkheim in Verbindung setzen. (mz, mhe)