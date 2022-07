Bundeskanzler Olaf Scholz macht mit seiner Frau Urlaub im Allgäu

Hoher Besuch im Allgäu: Bundeskanzler Olaf Scholz macht mit seiner Frau Urlaub in der Region. Wo genau ist nicht bekannt, wann der Kanzler kommen wird schon.

Bundeskanzler Olaf Scholz macht ab der kommenden Woche Urlaub im Allgäu. Er werde sich für einige Tage dort zur Entspannung aufhalten, sagte ein Regierungssprecher am Freitag in Berlin. Am Montag hat Scholz noch Termine und trifft unter anderem den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi in Berlin. Ab Dienstag gibt es nach Aussage des Sprechers zunächst keine Termine mehr. Der Bundeskanzler sei jedoch immer im Dienst und erreichbar.

Scholz und Ehefrau Britta Ernst waren bereits im vergangenen Sommer auf Wandertour im Allgäu

Die Bild-Zeitung hatte bereits vor wenigen Tagen Scholz' Ehefrau, die brandenburgische Bildungsministerin Britta Ernst (SPD), mit den Worten zitiert: "Wir machen zwei Wochen Urlaub im Allgäu". Schon im vergangenen Sommer hatten Olaf Scholz und Britta Ernst ihren Urlaub dort verbracht. Ihre Unterkunft lag damals in Nesselwang.

Wird das Allgäu das neue Südtirol?

Könnte das Allgäu also vielleicht zum regelmäßigen Urlaubsziel des Bundeskanzlers werden, quasi das neue Südtirol? In der Alpen-Region verbracht Angela Merkel bekanntlich am liebsten ihren Sommerurlaub als Bundeskanzlerin.

Nicht nur Bundeskanzler Scholz schätzt das Allgäu als Urlaubsregion. Auch andere Politiker kamen in den vergangenen Jahren zum Erholen in die Region: Außenministerin Annalena Baerbock machte im Winter mit ihrer Familie eine Woche lang Ski-Urlaub bei Oberstaufen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder kam schon für Besuche bei der Bergwacht ins Allgäu oder um eine Wanderung durch die Breitachklamm bei Oberstdorf zu machen. (mit dpa)

