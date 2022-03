Bundesliga-Spiel Dortmund - Mainz abgesagt - Öffnungen in New York

Wegen zu vieler Corona-Fälle in der Mainzer Mannschaft fällt das Spiel aus. Die Inzidenz im Oberallgäu ist wieder angestiegen. Alle Corona-News im Blog.

04.03.2022 | Stand: 20:30 Uhr

Freitag, 4. März, 20.30 Uhr: New York hebt weitere Corona-Maßnahmen auf

Angesichts sinkender Corona-Zahlen hebt die Millionenmetropole New York weitere Einschränkungen und Schutzmaßnahmen auf. Ab Montag müssen beispielsweise Kinder ab fünf Jahren in öffentlichen Schulen der US-Metropole keine Masken mehr tragen, wie Bürgermeister Eric Adams am Freitag mitteilte. Außerdem müssten in Restaurants, Fitnessstudios, Kinos und anderen Einrichtungen keine Impf-Nachweise mehr vorgezeigt werden.

Freitag, 4. März, 14.43 Uhr: Bundesliga-Spiel zwischen Dortmund und Mainz abgesagt

Wegen eines Corona-Ausbruchs beim FSV Mainz 05 ist die Bundesliga-Partie der Rheinhessen am Sonntag gegen Borussia Dortmund abgesetzt worden. Einem entsprechenden Antrag des Clubs gab die Deutsche Fußball Liga am Freitag statt, wie die DFL mitteilte.

Freitag, 4. März, 14.40 Uhr: Wales kündigt Ende der Maßnahmen an

Im britischen Landesteil Wales sollen Ende dieses Monats alle verbliebenen Corona-Maßnahmen auslaufen. Wie die Regionalregierung in Cardiff am Freitag mitteilte, soll vom 28. März an keine Maskenpflicht mehr in geschlossenen Räumen gelten und auch die Pflicht zur Isolation für positiv Getestete wegfallen.

Wales ist damit der letzte britische Landesteil, in dem die Corona-Maßnahmen vollständig aufgehoben werden. Den Anfang gemacht hatte England, wo bereits seit der vergangenen Woche keinerlei Pandemie-Auflagen mehr gelten. In Schottland enden die Corona-Regeln am 21. März. Die Pflicht zur Isolation für Infizierte gilt jedoch vorerst weiter.

Freitag, 4. März, 13.30 Uhr: Schleppende Novavax-Nachfrage in Deutschland

Knapp eine Woche nach Beginn der Impfungen mit dem neuen Novavax-Impfstoff sind in Deutschland bisher rund 13.200 Dosen des US-Herstellers als Erstimpfungen verabreicht worden. Das geht aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor. Gesundheitsminister Karl Lauterbach erläuterte, dass das Präparat aktuell "nicht wirklich erfolgreich" verimpft werden könne. "Wir versuchen das natürlich, wir kämpfen dafür", sagte der SPD-Politiker.

Insgesamt wurden in Deutschland laut RKI-Impfdashboard am Donnerstag rund 130.000 Impfungen mit verschiedene Vakzinen verabreicht. Im Vergleich zur Vorwoche war das ein Minus von rund 27.000 Dosen.

Auch im Allgäu stockte das Impftempo in dieser Woche beträchtlich. Hier gibt es den aktuellen Überblick über Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen im Allgäu.

Freitag, 4. März, 11.35 Uhr: Thüringens Ministerpräsident Ramelow mit Coronavirus infiziert

Thüringen​s Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Nach einem positiven und einem negativen Schnelltest am Donnerstag fiel letztlich ein PCR-Test positiv aus, wie Regierungssprecher Falk Neubert am Freitag sagte. "Er hat keine Symptome und ist in Quarantäne", sagte Neubert. Ramelow ist dreifach geimpft. Zuerst hatte der MDR über die Infektion des Regierungschefs berichtet.

Freitag, 4. März, 11.30 Uhr: Corona-Inzidenz in Bayern wieder leicht gestiegen

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern ist am Freitag verglichen zum Vortag wieder leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der erfassten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche mit 1581 an. Am Vortag waren es 1567. Die bundesweite Inzidenz stieg ebenfalls leicht: von 1174 auf 1196.

Die Gesundheitsämter in Bayern meldeten dem RKI innerhalb eines Tages 38.591 neue Infektionen und 64 weitere Todesfälle. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Freistaat zeigte am Freitag der Landkreis Regen mit 2812; die niedrigste wies mit 636 der mittelfränkische Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim auf.

Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern - oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem gibt es nach Einschätzung des Laborverbands ALM inzwischen eine größere Zahl von Menschen, deren Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigt wird. Diese Infektionen fließen dann nicht in die offizielle Statistik ein.

Freitag, 4. März, 11.05 Uhr: Handel in den Innenstädten klagt über weiter ausbleibende Kunden

Auch nach dem Wegfall der 2G- und 3G-Beschränkungen im Einzelhandel meiden nach einer Umfrage des Handelsverbandes Deutschland (HDE) weiter viele Menschen die Einkaufsstraßen. "Viele Einzelhändler in den Innenstädten verzeichnen nach wie vor ein erhebliches Umsatzminus, die Menschen kommen noch nicht in ausreichender Anzahl zurück", sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth am Freitag.

Nach einer aktuellen HDE-Umfrage unter 820 Handelsunternehmen lagen die Umsätze im Nicht-Lebensmittel-Handel in der vergangenen Woche durchschnittlich ein Fünftel unter den Vorkrisenwerten von 2019. Besonders hart treffe die Kaufzurückhaltung den innerstädtischen Einzelhandel. Die Kundenfrequenzen erreichten in den Stadtzentren durchschnittlich demnach nur 70 Prozent des Vorkrisenniveaus.

Besonders schlecht gehe es weiterhin dem Bekleidungs- und Schuhhandel sowie mittelständischen Betrieben, berichtete Genth. Deutlich besser laufe es in den Branchen abseits von Bekleidung und Schuhen. Hier liege das Umsatzminus im Vergleich zu 2019 bei zehn Prozent.

"Die Corona-Krise und ihre Auswirkungen ziehen nach wie vor eine tiefe Schleifspur durch die Innenstädte im ganzen Land", sagte Genth. Das bedrohe am Ende ganze Stadtzentren, denn ohne lebendigen Einzelhandel gebt es keine attraktiven Innenstädte. Er bekräftigte die Forderung nach einem Sonderprogramm zur Innenstadtentwicklung mit jährlich mindestens 500 Millionen Euro für eine Laufzeit von fünf Jahren.

Freitag, 4. März, 10.30 Uhr: So ist die Corona-Lage in den Kliniken im Allgäu

Noch immer gibt es in den Allgäuer Krankenhäusern etliche Patienten mit einer nachgewiesenen Covid-19-Infektion. Am Vortag gab es in den sechs Kliniken des Klinikverbundes Allgäu auch einen in Zusammenhang mit Corona verstorbenen Patienten im Klinikum Kempten. Außerdem starb ein weiterer Patient mit nachwiesener Infektion in einem anderen Krankenhaus, sodass sich die Zahl der Verstorbenen in der Region um zwei erhöht hat.

Ein Überblick am Freitag:

Kempten: 25 Covid-Patienten auf Normalstation, 4 auf der Intensivstation

25 Covid-Patienten auf Normalstation, 4 auf der Intensivstation Immenstadt: 19 Covid-Patienten auf Normalstation, 1 auf der Intensivstation

19 Covid-Patienten auf Normalstation, 1 auf der Intensivstation Oberstdorf 7 Covid-Patienten auf Normalstation, 0 auf der Intensivstation

7 Covid-Patienten auf Normalstation, 0 auf der Intensivstation Sonthofen 0 Covid-Patienten auf Normalstation, 0 auf der Intensivstation

0 Covid-Patienten auf Normalstation, 0 auf der Intensivstation Mindelheim 6 Covid-Patienten auf Normalstation, 2 auf der Intensivstation

6 Covid-Patienten auf Normalstation, 2 auf der Intensivstation Ottobeuren 1 Covid-Patient auf Normalstation, 0 auf der Intensivstation

In den Krankenhäusern des Klinikverbundes Allgäu liegen demnach aktuell 58 Patienten mit nachgewiesener Corona-Infektion auf einer Normalstation, insgesamt sieben müssen auf einer Intensivstation versorgt werden.

Am Klinikum in Memmingen sieht die Lage aktuell wie folgt aus:

Anzahl Corona-Patienten gesamt: 40 (davon 3 Kinder) davon auf der normalen Station: 35 davon auf der Intensivstation: 5

(davon 3 Kinder)

Freitag, 4. März, 7 Uhr: Neue Inzidenzwerte im Allgäu am Freitag

Das RKI hat am Freitagmorgen neue Inzidenzwerte für die Region veröffentlicht. Neuer Spitzenreiter bei der 7-Tage-Inzidenz ist der Landkreis Oberallgäu mit einem Wert von fast 2000. Dort gab es in den vergangenen 7 Tagen 3119 neue nachgewiesene Corona-Infektionen. Erfahren Sie hier, wie der Wert in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist.

Freitag, 4. März, 6.50 Uhr: RKI: Scheitelpunkt der Omikron-Welle steht bei Senioren noch bevor

In der Omikron-Welle dürften Ansteckungen bei Senioren nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) noch weiter zunehmen. "In dieser Altersgruppe steht der Scheitelpunkt der Welle noch bevor", heißt es im Corona-Wochenbericht des Instituts vom Donnerstagabend. In der vergangenen Woche sei bei den Altersgruppen ab 65 Jahren ein weiterer, wenn auch abgeschwächter Anstieg verzeichnet worden, während die Werte bei den Jüngeren gesunken seien. Auch seien im Wochenvergleich erneut mehr Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen gemeldet worden.

Insgesamt gehe der sehr hohe Infektionsdruck in der Bevölkerung nur sehr langsam zurück, schreibt das RKI. Der Höhepunkt der fünften Welle scheine aber in der Mehrheit der Bundesländer überschritten.

Freitag, 4. März, 6.30 Uhr: Offene Clubs und 3G in Lokalen - Bayern lockert heute wie geplant

Ab heute Abend dürften sich viele Tanzflächen in Bayern wieder füllen: Clubs und Diskotheken im Freistaat dürfen ab sofort unter 2G-plus-Bedingungen öffnen, wie das bayerische Kabinett am Mittwoch beschlossen hat. Die Besucher müssen zwar geimpft oder genesen sein sowie einen negativen Corona-Test vorweisen oder eine Auffrischungsimpfung erhalten haben. Dafür fällt für die Club-Gäste aber die Maskenpflicht weg. Alle Lockerungen ab heute im Überblick.

Freitag, 4. März, 6.25 Uhr: RKI registriert 217.593 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 1196,4

Guten Morgen aus der Digitalredaktion der Allgäuer Zeitung. Das Robert Koch-Institut (RKI) hat zum zweiten Tag in Folge einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Freitagmorgen mit 1196,4 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1174,1 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1259,5 (Vormonat: 1349,5). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 217.593 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 210.743 Ansteckungen.

Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem gibt es nach Einschätzung des Laborverbands ALM inzwischen eine größere Zahl von Menschen, deren Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigt wird – diese Infektionen fließen damit nicht in die offiziellen Statistiken ein.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 291 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 226 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 15.481.890 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Donnerstag mit 6,36 an (Mittwoch: 6,14). Darunter sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben. Am Wochenende wird der Wert nicht gemeldet.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Freitag mit 201.900 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 123.796.

Donnerstag, 3. März, 21.20 Uhr: Corona-Lockerungen in Frankreich: Djokovic hofft auf Paris-Start

Tennisstar Novak Djokovic darf auf eine Teilnahme an den French Open in Paris hoffen. Weil in Frankreich zum 14. März die Corona-Regeln deutlich gelockert werden, könnte der nach wie vor nicht gegen das Coronavirus geimpfte Serbe eventuell beim zweiten Grand-Slam-Turnier der Saison an den Start gehen. Die French Open im Stade Roland Garros beginnen am 22. Mai.

Der französische Premierminister Jean Castex hatte am Donnerstag erklärt, dass ab dem 14. März die derzeitige Pflicht zum Vorzeigen des "Pass Vaccinal" ("Impfpass") ausgesetzt werde. Davon könnte Djokovic profitieren.

An den Australian Open in Melbourne hatte Djokovic nicht teilnehmen können, weil er einen Tag vor Turnierbeginn wegen der fehlenden Impfung des Landes verwiesen worden war. Der 34-Jährige war in der Annahme nach Australien geflogen, dass er mit einer medizinischen Ausnahmegenehmigung ins Land dürfe. Ein Bundesgericht hatte aber anders entschieden.

Donnerstag, 3. März, 20.15 Uhr: Vor Spiel gegen Dortmund: 19 positive Corona-Tests bei Mainz 05

Beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 haben sich gleich 19 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Dies teilte der Club am Donnerstagabend mit. Die Betroffenen - Spieler, Trainer und Team-Mitarbeiter - seien vollständig immunisiert, hieß es in einer Mitteilung. Das für den Nachmittag geplante Training ist abgesagt worden, alle infizierten Personen haben sich in die häusliche Isolation begeben.

Die Mainzer hatte zum Saisonbeginn schon einmal eine heftige Corona-Welle erwischt. Der Tabellenneunte soll am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Dortmund spielen. Man stehe wegen des weiteren Vorgehens in engem Austausch mit dem Mainzer Gesundheitsamt und der Deutschen Fußball Liga (DFL). Die negativ getesteten Spieler absolvierten am Donnerstag individuelles Training.

Die Dortmunder gehen derweil davon aus, dass das Spiel angesetzt stattfindet. "Wir sind durch die DFL und den Club von der Corona-Situation beim FSV Mainz 05 informiert worden. Wir werden uns weiterhin professionell auf die Begegnung vorbereiten. Stand jetzt gehen wir davon aus, dass das Spiel am kommenden Sonntag stattfinden kann", sagte der Leiter der Lizenzspielerabteilung, Sebastian Kehl.

Donnerstag, 3. März, 17 Uhr: Diese Corona-Lockerungen kommen morgen

Lockerungen in Sicht: Ab dem 4. März werden die Corona-Regeln in Bayern gelockert. Clubs dürfen öffnen und es gibt Erleichterungen für Ungeimpfte. Die Details.

Donnerstag, 3. März, 16 Uhr: Verwaltungsgerichtshof: Verkürzung des Genesenenstatus ist unzulässig

Das RKI hatte den Genesenenstatus nach einer Omikron-Infektion auf drei Monate verkürzt. Das stuft der Bayerische Verwaltungsgerichtshof als unzulässig ein. Mehr dazu.

Donnerstag, 3. März, 15.30 Uhr: Impfungen mit Stoff von Novavax haben begonnen

Die ersten Menschen in Bayern sind mit dem Corona-Impfstoff von Novovax geimpft worden. Die Liefermenge ist allerdings erst einmal begrenzt. Mehr dazu.

Donnerstag, 3. März, 13 Uhr: WHO: Corona-Pandemie hat verheerende Auswirkungen auf Afrikas Frauen

Die Folgen der Corona-Pandemie in Afrika haben nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO vor allem auf die Frauen des Kontinents verheerende Auswirkungen. "Es war eine enorme Belastung für Frauen - nicht nur physisch, sondern auch psychisch", sagte am Donnerstag die Afrika-Regionaldirektorin der WHO, Matshidiso Moeti. Viele Frauen im informellen Sektor hätten Einkommen verloren und sich zudem um die Kinder kümmern müssen, die wegen geschlossener Schulen zu Hause bleiben mussten. Zudem sei die häusliche Gewalt gestiegen. Obwohl die Fallzahlen in den meisten Ländern des Kontinents nun sinken, dürften die Folgen noch Jahre zu spüren sein.

Donnerstag, 3. März, 12.15 Uhr: Die aktuellen Inzidenzwerte im Allgäu: Memmingen führt Liste im Allgäu auf

Die Stadt Memmingen hat aktuell den höchsten Inzidenzwert im Allgäu. Die Zahlen kamen vom RKI heute deutlich später als sonst üblich. Die Übersicht fürs Allgäu lesen Sie hier.

Donnerstag, 3. März, 11.30 Uhr: Weitere keine aktuellen Fallzahlen auf dem Allgäu

Wegen technischer Probleme beim Robert-Koch-Institut sind am Donnerstagvormittag weiterhin keine aktuellen Corona-Zahlen einsehbar.

Donnerstag, 3. März, 10-45 Uhr: Corona-Inzidenz sinkt in Bayern nur leicht

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Donnerstag in Bayern nur leicht gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Vormittag mit rund 1567 an. Nachdem sie am Vortag um 110 gefallen war, bedeute dies nur noch einen Rückgang um etwa 7. Die bundesweite Inzidenz änderte sich ebenfalls kaum und lag bei 1174.

Donnerstag, 3. März, 9.45 Uhr: RKI meldet 210.673 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz steigt leicht

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat nach mehrtägigem Rückgang nun wieder einen leichten Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Donnerstagmorgen mit 1174,1 an. Am Vortag hatte der Wert bei 1171,9 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1265,0 (Vormonat: 1283,2). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 210 673 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die das RKI auf ihrer Onlineseite veröffentlichte. Vor einer Woche waren es 216 322 Ansteckungen. Wie schon am Vortag erfolgte die Meldung erst am Vormittag.

Donnerstag, 3. März, 9..15 Uhr: Skispringerin Althaus nach Corona-Infektion wieder einsatzfähig

Skisprung-Weltmeisterin Katharina Althaus kehrt nach einer überstandenen Corona-Infektion in den Weltcup zurück. Dies kündigte die 25-Jährige am Donnerstagmorgen in den sozialen Netzwerken an. "Ich bin auf meinem Weg zum Raw-Air-Tournament. Endlich darf ich auch wieder fliegen", schrieb Althaus. Die Olympia-Silbergewinnerin von Peking, die vor einem Jahr bei der WM in Oberstdorf Gold im Mixed-Team gewann, war vor gut einer Woche positiv auf das Virus getestet worden und hatte in der Folge das Wochenende in Hinzenbach (Österreich) sowie den Start der Raw-Air-Tour am Mittwochabend verpasst.

Donnerstag, 3. März, 7.45 Uhr: Corona-Infektion: Florian Silbereisen sitzt in Lappland fest

Wegen einer Corona-Infektion hat sich Schlager-Star Florian Silbereisen in Lappland in Isolation begeben. Der 40-Jährige war zu Dreharbeiten für das "Traumschiff" nach Nordeuropa gereist, wie die "Bild"-Zeitung am Mittwoch berichtete. Dort sei er positiv auf das Virus getestet worden. Silbereisens Management bestätigte dies auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Wie die "Bild" weiter berichtete, hält sich Silbereisen seit Donnerstag vergangener Woche in Lappland auf. Er befinde sich nun in einem Hotel, nicht auf dem Schiff. Die "Traumschiff"-Dreharbeiten seien unterbrochen worden.

Donnerstag, 3. März, 7. Uhr: Gute Geschäfte mit Impfstoffherstellern: Merck mit Gewinnsprung

Der deutsche Pharma- und Technologiekonzern Merck hat ein zweites starkes Corona-Jahr hinter sich. Dank guter Geschäfte der Laborsparte mit Impfstoffentwicklern und -herstellern wuchs das Dax-Unternehmen 2021 so stark wie nie. Auch die Pharmasparte und das Elektronikgeschäft mit Halbleitermaterialien trugen zu den Zuwächsen bei, wie Merck am Donnerstag mitteilte. Der Umsatz kletterte um gut 12 Prozent auf knapp 19,7 Milliarden Euro.

Donnerstag, 3. März, 5.48 Uhr: Positive Corona-Tests für Eishockeyprofis während DEL-Partie

Die angespannte Corona-Lage in der Deutschen Eishockey Liga hat sich sogar während einer laufenden Partie verschärft. Im ersten Drittel der Partie gegen die Bietigheim Steelers erhielten die Spieler Ryan Stoa und Daniel Schmölz von den Nürnberg Ice Tigers die Nachricht über positive Coronavirus-Tests und mussten daraufhin das Spiel verlassen. Stoa stand gut sechs Minuten auf dem Eis, Schmölz knapp acht Minuten. "Es hört nicht auf", twitterten die Franken am Mittwochabend. Die Schnelltests am Vormittag seien noch negativ gewesen.

Donnerstag, 3. Närz, 5.30 Uhr: Auch Westaustralien öffnet nach 700 Tagen seine Grenzen

Als letzter Bundesstaat in Down Under hat Westaustralien nach zwei Jahren Corona-bedingter Schließung seine Grenzen wieder für einheimische und internationale Besucher geöffnet. Vollständig Geimpfte dürfen seit Donnerstag erstmals seit fast 700 Tagen wieder quarantänefrei in die Region mit der Metropole Perth einreisen. Internationale Flüge wurden bis Freitag unter anderem aus Dubai, Singapur und Auckland erwartet.

Australische Medien berichteten von emotionalen Szenen und Freudentränen, nachdem das erste Flugzeug um kurz nach Mitternacht (Ortszeit) aus Sydney kommend auf dem Airport von Perth landete. Reisende müssten sich allerdings vor der Einreise für einen so genannten G2G-Pass (Good to Go) registrieren und innerhalb von zwölf Stunden nach der Ankunft einen Antigen-Test machen, teilte die Regionalregierung mit.

Donnerstag, 3. März, 5.15 Uhr: Gastronomen-Familie streitet um Entschädigung für den Corona-Lockdown

Die Lockdowns in der Corona-Pandemie haben viele Branchen hart getroffen - muss der Staat die Betroffenen für ihre Einnahmeausfälle entschädigen? Dazu dürfte sich der Bundesgerichtshof (BGH) am Donnerstag (10.00 Uhr) äußern. Die Karlsruher Richterinnen und Richter verhandeln im Fall eines Hoteliers und Gastronomen, der das Land Brandenburg verklagt hat. Ob sie schon das Urteil verkünden, ist offen. Üblicherweise trägt der Senatsvorsitzende aber eine vorläufige Einschätzung nach Vorberatungen vor. (Az. III ZR 79/21)

Um die Ausbreitung des neuen Virus zu stoppen, hatten Bund und Länder in der ersten Pandemie-Welle im März 2020 das öffentliche Leben mit drastischen Maßnahmen heruntergefahren. Die Gastronomie musste schließen, Hotels durften keine Touristen mehr aufnehmen.

Donnerstag, 3. März, 5 Uhr: Erneut Verzögerung: Dashboard des RKI noch nicht aktualisiert

Das RKI hat erneut Probeleme bei der Übertragung der aktuellen Werte. Die Zahlen für Donnerstag liegen noch nicht vor.

Mittwoch, 2. März, 17.48 Uhr: Impfstoff von Novavax im Landkreis Lindau angekommen

In den Impfzentren in Lindau und Lindenberg können sich Bürger ab jetzt mit Nuvaxovid der Firma Novavax impfen lassen. "Mit der heute eingegangenen Lieferung haben wir Impfstoff für 800 Personen erhalten", heißt es vom Landratsamt Lindau. In einem ersten Schritt werden nun Personen geimpft, die der einrichtungsbezogenen Impfpflicht unterliegen. Für die kommende Woche sind dann Sonderimpfaktionen für alle und ohne Einschränkugen mit dem neuen Impfstoff geplant. Termine können jetzt bereits unter www.impfzentren.bayern.de gebucht werden.

Mittwoch, 2. März, 16.20 Uhr: Kritische Infrastruktur: Arbeitnehmer müssen nicht mehr länger arbeiten

Gute Nachrichten für Arbeitnehmer in der sogenannten kritischen Infrastruktur: Längere Arbeitszeiten wegen Omikron sind ab Donnerstag vorbei. Mehr dazu lesen Sie hier.

Mittwoch, 2. März, 15.45 Uhr: Weniger Corona-Patienten in Krankenhäusern und Intensivstationen in Bayern

Die Zahlen der Corona-Patienten in Bayern sinken weiter: In den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen gehen die Werte zurück. Die aktuellen Daten finden Sie hier.

Mittwoch, 2. März, 15.40 Uhr: Bayern erholt sich von Corona - und lockert Regeln mehr als geplant

Bayern lockert weiter die Corona-Regeln. Welche Vorschriften bald für Geimpfte und Ungeimpfte gelten und worauf sich Schüler einstellen müssen erfahren Sie hier.

Mittwoch, 2. März, 15.30 Uhr: Die aktuellen Inzidenzwerte für das Allgäu (LGL)

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) hat soeben die neuen Inzidenz-Werte für das Allgäu veröffentlicht. Die aktuellen Zahlen finden Sie hier.

Mittwoch, 2. März, 15.20 Uhr: WHO: Angst und Depressionen im ersten Corona-Jahr deutlich häufiger

Das erste Corona-Jahr 2020 hat nach einer Untersuchung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weltweit zu 25 Prozent mehr Angststörungen und Depressionen geführt als zuvor. Die vorliegenden Informationen seien wahrscheinlich nur die Spitze eines Eisbergs, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Dies ist ein Weckruf für alle Länder, sich mehr um die mentale Gesundheit zu kümmern", teilte er am Mittwoch in Genf mit.

Einer der Hauptgründe sei der erhebliche Stress, der mit der sozialen Isolation durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie einherging, berichtet die WHO. Es habe Einschränkungen bei der Arbeit gegeben, und Menschen hätten weniger Unterstützung in der Familie suchen und sich weniger in Vereinen und Gruppen in ihrem Umfeld engagieren können. Andere Stressfaktoren seien Einsamkeit, Angst vor einer Infektion, Krankheit oder dem Tod für einen selbst oder Verwandte, Trauer nach Todesfällen und finanzielle Sorgen gewesen. Bei Gesundheitspersonal sei Erschöpfung ein Auslöser für Suizidgedanken gewesen. Besonders betroffen gewesen seien junge Leute und Frauen. Während das Problem selbst deutlich wuchs, waren viele auf diese Probleme ausgerichtete Gesundheitsdienste teils ausgesetzt. Die Situation habe sich bis Ende 2021 leicht gebessert.

Mittwoch, 2. März, 14.05 Uhr: Leichtere Corona-Regeln bei Einreisen nach Deutschland

Für Urlaubsrückkehrer aus dem Ausland wird die Einreise nach Deutschland leichter. Welche neuen Regeln ab Donnerstag in Deutschland gelten, erfahren Sie hier.

Mittwoch, 2. März, 13.30 Uhr: Maskenpflicht im Sportunterricht soll in Bayern wegfallen

Die seit Ende der Herbstferien 2021 geltende Maskenpflicht im Sportunterricht an Bayerns Schulen soll nach dem Ende der Winterferien erneut wegfallen. Eine entsprechende Änderung der Corona-Verordnung zum Freitag habe das Kabinett am Mittwoch beschlossen, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei einer anschließenden Pressekonferenz. Abseits des Sportunterrichts soll die Maskenpflicht an Schulen im Freistaat demnach weiter gelten.

Die Staatsregierung hatte die Maskenpflicht an Bayerns Schulen Anfang Oktober 2021 gekippt, wenige Wochen später aber angesichts steigender Infektionszahlen vorläufig wieder eingeführt - und danach verlängert.

Mittwoch, 2. März, 13 Uhr: Bayern lockert Corona-Regeln wie geplant zum 4. März

Bayern lockert am Freitag wie geplant seine Corona-Regeln. Unter anderem dürfen dann Diskotheken und Clubs wieder unter 2G-plus-Bedingungen öffnen, sagte Ministerpräsident Markus Söder nach einer Kabinettssitzung am Mittwoch in München. Für Besucher gelte dort keine Maskenpflicht. Zudem dürfen neben Geimpften und Genesenen von Freitag an auch Menschen mit negativem Corona-Test Gastronomie und Beherbergungsbetriebe besuchen. In Hotels, Restaurants, Bars und Kneipen gelten dann also 3G-Regeln.

Mittwoch, 2. März, 12.30 Uhr: Kreise: Gesundheitsminister diskutieren über Impfstatus der Ukrainer

Der Corona-Impfstatus der zu erwartenden Flüchtlinge aus der Ukraine soll auf Antrag von Bayern bei der nächsten Gesundheitsministerkonferenz am Freitag diskutiert werden. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Regierungskreisen.

Hintergrund des Antrags zur Kaminbesprechung ist demnach die - verglichen mit Deutschland - deutlich niedrigere Impfquote der Menschen in der Ukraine. Dem Vernehmen nach sollen dort nur rund 35 Prozent mit einem in der EU zugelassenen Impfstoff vollständig geimpft worden sein. Rund 30 Prozent sollen den in der EU nicht zugelassenen chinesischen Impfstoff Sinovac erhalten haben.

Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine werden in den kommenden Tagen und Wochen viele Flüchtlinge in der EU und damit auch in Deutschland erwartet.

Mittwoch, 2. März, 11.45 Uhr: Nach umstrittener Impf-Analyse: Krankenkasse entlässt Vorstand

Mittwoch, 2. März, 10.15 Uhr: Kehrtwende bei Impfpflicht für Mediziner und Pflegekräfte in England

Die Krankenkasse BKK Provita hat sich nach einer umstrittenen Analyse zu Impfnebenwirkungen von ihrem Vorstand getrennt. Auf seiner Sitzung am Dienstag habe der Verwaltungsrat beschlossen, "sich mit sofortiger Wirkung vom bisherigen Vorstand Andreas Schöfbeck zu trennen", wie die Versicherung mit Hauptsitz in Bergkirchen nahe München mitteilte. Nachfolger wurde sein Stellvertreter Walter Redl. Schöfbeck hatte in einem Brief nach einer eigenen Auswertung der Arztabrechnungen von knapp elf Millionen Versicherten verbreitet, es gebe in Deutschland "eine sehr erhebliche Untererfassung von Verdachtsfällen für Impfnebenwirkungen". Offiziell listet das PEI Verdachtsfälle in Deutschland auf.

Beschäftigte in Gesundheits- und Pflegeberufen in England müssen sich anders als geplant doch nicht verpflichtend gegen das Coronavirus impfen lassen. Die britische Regierung bestätigte damit am Dienstagabend eine Kehrtwende, die sich bereits angedeutet hatte. Ursprünglich sollten Pflegekräfte und Beschäftigte des englischen Gesundheitsdienstes NHS ab dem 1. April vollständig geimpft sein müssen, um ihren Job weiterhin ausüben zu dürfen. Andernfalls drohte ihnen die Kündigung. Für Beschäftigte in Pflegeheimen galt dies bereits seit dem vergangenen Jahr.

Mittwoch, 2. März, 9.30 Uhr: Corona-Inzidenz in Bayern deutlich gesunken

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Mittwoch in Bayern deutlich gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Morgen mit rund 1574 an, am Vortag waren es noch 1684. Der Freistaat liegt aber weiterhin sehr deutlich über dem Bundesschnitt von knapp 1172.

Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem gibt es nach Einschätzung des Laborverbands ALM inzwischen eine größere Zahl von Menschen, deren Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigt wird. Diese Infektionen fließen damit nicht in die offiziellen Statistiken ein.

Mittwoch, 2. März, 8.30 Uhr: RKI registriert 186 406 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 1171,9

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Mittwochmorgen mit 1171,9 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1213,0 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1278,9 (Vormonat: 1227,5). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 186 406 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 8.59 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 209 052 Ansteckungen. Die Zahlen wurden vom RKI offenbar wegen technischer Probleme später als normalerweise veröffentlicht.

Mittwoch, 2. März, 8 Uhr: Zwei Jahre Corona im Ostallgäu: Landrätin Zinnecker zieht kritische Bilanz

Vor zwei Jahren gab es den ersten Corona-Fall im Ostallgäu. Was seitdem passiert ist - und warum Landrätin Maria Rita Zinnecker noch immer an die Bevölkerung appelliert, lesen Sie hier.

Mittwoch, 2. März, 7 Uhr: Matt Reeves wegen Covid-Erkrankung nicht bei "The Batman"-Premiere

"The Batman"-Regisseur Matt Reeves ist an Covid erkrankt und konnte deswegen nicht an der Premierenfeier in New York teilnehmen. Trotz vollständiger Impfung und Booster habe er Covid bekommen, sagte der US-Regisseur am Dienstagabend in einer Videobotschaft bei der Filmpremiere. Es gehe ihm gesundheitlich gut, aber er bedauere sein Fehlen sehr, denn der Film bedeute ihm so viel, führte der 55-Jährige weiter aus. Das Video wurde vom Herausgeber des Filmmagazins "Variety" auf Twitter verlinkt.

"Batman"-Star Robert Pattinson, "Catwoman" Zoë Kravitz und weitere Darsteller, darunter Paul Dano, Colin Farrell und Andy Serkis, wohnten dem Event im New Yorker Lincoln Center bei.

Mittwoch, 2. März, 6.15 Uhr: Bayerisches Kabinett berät über Corona

Das bayerische Kabinett kommt am Mittwoch (10.00 Uhr) außerplanmäßig zu Beratungen zusammen. Neben dem Ukraine-Krieg geht es dabei auch um Corona. Hier will der Ministerrat noch Öffnungs-Entscheidungen einer Bund-Länder-Runde im Februar umsetzen und die Corona-Verordnung entsprechend anpassen. Unter anderem sollen an diesem Freitag Diskotheken und Clubs wieder öffnen dürfen, voraussichtlich unter 2G-plus-Bedingungen. Zudem sollen die Regeln für die Gastronomie gelockert werden: Hier sollen neben Geimpften und Genesenen auch Menschen mit negativem Test wieder zugelassen werden.

Mittwoch, 2. März, 5.40 Uhr: Kampf gegen Corona: Biden sieht Rückkehr zur Normalität

US-Präsident Joe Biden hat die Menschen im Land auf eine Zukunft eingestimmt, in der die Corona-Pandemie nicht mehr ihren gesamten Alltag bestimmt. "Seit mehr als zwei Jahren hat Covid hat jede Entscheidung in unserem Leben und im Leben dieser Nation beeinflusst. Und ich weiß, dass Sie müde, frustriert und erschöpft sind", sagte Biden am Dienstagabend (Ortszeit) bei seiner Ansprache zur Lage der Nation. Aber dank des Durchhaltevermögens der Menschen gehe es nun vorwärts.

"Es ist an der Zeit, dass die Amerikaner wieder an die Arbeit gehen und unsere großartigen Innenstädte wieder füllen. Menschen, die von zu Hause aus arbeiten, können sich sicher fühlen und ins Büro zurückkehren", so Biden. Er wolle sich nicht damit abfinden, mit dem Virus zu leben. So wie auch andere Krankheiten bekämpft worden seien, solle auch Covid-19 bekämpft werden. Besonders wichtig sei dafür die Impfung.

Mittwoch, 2. März, 5.300 Uhr: Impfpflicht-Protest in Neuseeland: Gewalt bei Räumung von Zeltlager

Bei der Räumung eines Zeltlagers von Impfpflicht-Gegnern in Neuseeland durch die Behörden ist es zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Polizei und Protestlern gekommen. Hunderte Beamte in Kampfausrüstung waren seit dem frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) im Einsatz, um das vor 23 Tagen vor dem Parlamentsgebäude in Wellington eingerichtete Camp aufzulösen.

Die Polizei habe bei der Aktion auch Feuerwehrschläuche als Wasserwerfer sowie Pfefferspray eingesetzt, während die Demonstrantinnen und Demonstranten die Beamten mit Feuerlöschern besprüht und mit verschiedenen Gegenständen beworfen hätten, berichteten neuseeländische Medien. Mindestens drei Beamte wurden einer Mitteilung zufolge verletzt. Demonstranten zündeten am Nachmittag auch Zelte an. Von dem provisorischen Camp stieg dichter schwarzer Qualm auf.

Mittwoch, 2. März, 5.20 Uhr: Fachgesellschaft: Neues Covid-Medikament Paxlovid nur ein "Notnagel"

Das neue Covid-19-Medikament Paxlovid ist laut Fachleuten nur für die Behandlung von relativ wenigen Infizierten eine Option. Die Nachfrage und die Verschreibung seien aktuell in der hausärztlichen Versorgung eine Randerscheinung, teilte die Deutsche Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin (DEGAM) auf Anfrage mit. Begründet wurde dies mit der kleinen Bevölkerungsgruppe, für die das Medikament in Betracht komme, und mit der "glücklicherweise begrenzten Krankheitslast" von Omikron.

Der Konzern Pfizer hatte vor rund einer Woche die Auslieferung von Paxlovid an den Pharmagroßhandel in Deutschland begonnen. Das Mittel ist laut Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände nun verfügbar, Apotheken könnten es bei Vorlage eines Rezepts bestellen. Mit dem Mittel soll schweren Verläufen entgegengewirkt werden.

Mittwoch, 2. März, 5.10 Uhr: Biden kündigt neue Initiative mit Corona-Medikamenten an

Mittwoch, 2, März, 5 Uhr: Technische Probleme beim RKI

Die US-Regierung startet eine neue Initiative zur Behandlung von Covid-19 mit Corona-Medikamenten. "Menschen können sich in einer Apotheke testen lassen und erhalten bei positivem Befund die antiviralen Pillen vor Ort. Und das ohne Kosten", sagte US-Präsident Joe Biden am Dienstagabend (Ortszeit) bei seiner Ansprache zur Lage der Nation. Aus dem Weißen Haus hieß es, das Programm solle noch in diesem Monat in Apotheken und ausgewählten Geschäften starten.

Das Robert-Koch-Institut hat heute morgen offenbar aufgrund von technischen Problemen bislang keine neuen Zahlen für das Allgäu geliefert. Auch das bundesweite Dashboard wurde bislang nicht aktualisiert.

