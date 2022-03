Flucht ins Allgäu: Bundespolizei greift Ausreißerinnen in Kempten auf

Zwei junge Mädchen reißen gemeinsam aus Halle und Paderborn aus. Eine hinterlässt sogar einen Abschiedsbrief. Die Bundespolizei Kempten muss eingreifen.

21.03.2022 | Stand: 13:35 Uhr

Am Samstagmittag hat die Bundespolizei in Kempten zwei vermisste Mädchen entdeckt und in Gewahrsam genommen. Wie die Polizei berichtet, hatten sie zuvor eine Vermisstenfahndung von der Polizei in Halle (Saale) erhalten.

Demnach waren zwei Mädchen, eine 13-jährige Hallenserin und eine 14-Jährige aus dem Kreis Paderborn, von den Eltern als vermisst gemeldet worden. Die Minderjährigen sollten sich bereits mit dem Zug auf dem Weg ins Allgäu befinden.

Mädchen aus Halle und Paderborn vermisst - Minderjährige in Kempten entdeckt

Nur etwa eine Dreiviertelstunde nach dieser Meldung nahmen die Bundespolizisten die beiden Vermissten im Bahnhof Kempten in Empfang, so die Beamten. Dort wartete am Bahnsteig bereits eine 17-Jährige auf die beiden Ausreißerinnen. Auf Nachfrage gaben die beiden an, für eine Nacht bei der Freundin im Ostallgäu bleiben zu wollen.

Die Mädchen gaben zudem an, am frühen Morgen die elterliche Wohnung der 13-Jährigen in Halle verlassen zu haben. In einem hinterlassenen Abschiedsbrief erklärten die beiden laut Polizei, dass sie zusammen wegfahren und zusammen sein wollen.

Bundespolizei Kempten übergibt 13 und 14 Jahre alte Mädchen an Väter

Die Bundespolizei kontaktierten die Eltern der Mädchen. Deren Väter reisten jeweils mit dem Auto aus Nordrhein-Westfalen beziehungsweise Sachsen-Anhalt an und konnten am Abend ihre Töchter auf der Dienststelle wieder in die Arme schließen. (Lesen Sie auch: Mann in Mindelheim mit intimen Aufnahmen erpresst)

