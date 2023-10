Fahnder der Polizei erwischen Mann mit verbotenen Medikamenten und unter Drogen

Bundespolizisten haben am Grenztunnel in Füssen bei einem Autofahrer Drogen gefunden. Zudem fanden sie im Auto ein nicht zugelassenes Potenzmittel.

25.10.2023 | Stand: 16:05 Uhr

Bundespolizisten haben am Dienstag einen Autofahrer am Grenztunnel Füssen aufgehalten, der unter Drogen stand. Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, führte der Mann auch illegale Substanzen mit, sagte die Polizei.

Der in Reutte wohnhafte türkische Fahrer konnte für sich und den in Österreich zugelassenen Wagen gültige Papiere vorweisen. Trotzdem wirkte der Mann sehr nervös und hatte zudem gerötete Augen, berichten die Polizisten.

Polizisten kontrollieren Autofahrer auf der A7 bei Füssen - und finden verbotene Substanzen

Die Beamten fanden bei der anschließenden Durchsuchung des Autos ein kleines Tütchen mit weißem Pulver sowie 19 Einheiten à fünf Milligramm eines in Deutschland und der EU nicht zugelassenen Potenzmittels. Ein Drogentest bei dem 34-Jährigen verlief außerdem positiv auf Kokain.

Zudem entdeckten die Beamten rund 7.000 Euro Bargeld und eine Breitling Herrenuhr im Wert von circa 7000 Euro. Bei der Überprüfung der Seriennummer der Armbanduhr stießen die Beamten auf eine Fahndungsnotierung: Die Uhr sollte sichergestellt werden, weil sie als Beweismittel in einem Strafverfahren gelte. Die Bundespolizisten übergaben die Bearbeitung des Falls im Anschluss an die Grenzpolizei Pfronten.

Beamte beschlagnahmen Kokain und verbotenes Potenzmittel

Die bayerischen Polizisten beschlagnahmten das Pulver, welches sich zwischenzeitlich als Kokain herausgestellt hatte, sowie die verbotenen Potenzmittel und zeigten den Mann wegen Verstoßes gegen das Betäubungs-- und Arzneimittelgesetz sowie Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel an. Später kam der Beschuldigte auf freien Fuß. Autofahren durfte der Türke aber weiterhin nicht.

Die Grenzpolizisten fanden bezüglich der Uhr heraus, dass die komplette Serie dieses Modells im Fahndungssystem ausgeschrieben war. Bei der angeblichen Luxus-Uhr des 34-Jährigen handelte es sich nach Aussage des Beschuldigten allerdings um eine Fälschung aus der Türkei. Dies konnten die Polizisten anhand des Gewichts, der Herstellermerkmale sowie des Uhrwerks letztlich bestätigen. Auch das Bargeld durfte der 34-Jährige behalten, da er die Abhebung von seinem Girokonto nachweisen konnte.

Kurze Zeit später geht den Beamten ein gesuchter Betrüger ins Netz

Ein gesuchter Betrüger aus Litauen wurde am Mittwoch nahe des Grenztunnels Füssen festgenommen. Bild: Alexandra Stolze, Bundespolize (Symbolbild)

Am Mittwoch ging den Beamten der Bundespolizei noch ein EU-weit gesuchter Betrüger ins Netz. Der Mann, der in einem Kastenwagen mit Augsburger Kennzeichen unterwegs war, wurde von Litauen per Auslieferungshaftbefehl gesucht. Der Mann war vor über einem Jahr in Litauen wegen sieben Betrugsfällen im Bereich der Wirtschaftskriminalität zu einer Strafe von einem Jahr verurteilt worden. Elf Monate der Straße muss er noch absitzen. Der Mann wurde am Abend in die Justizvollzugsanstalt Kempten gebracht.

