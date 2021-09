Bundestagswahl: Diese Spitzenpolitiker kommen noch zu Wahlkampf-Auftritten ins Allgäu

Bundestagswahl 2021 - wer folgt auf Angela Merkel als Bundeskanzler? Wie schneiden die Kandidaten der Parteien in den Wahlkreisen im Allgäu ab. Aktuelle News.

07.09.2021 | Stand: 15:59 Uhr

Die Bundestagswahl 2021 am 26. September ist das politische Highlight des Jahres. Nach 16 Jahren tritt Bundeskanzlerin Angela Merkel als Regierungschefin ab. Wer wird neuer Bundeskanzler in Deutschland?

--- Hier finden Sie aktuelle News und Nachrichten zur Bundestagswahl 2021 im Allgäu ---





Dienstag, 7. September, 15.20 Uhr: Diese Spitzenpolitiker werden zu Wahlkampf-Auftritten im Allgäu erwartet





CDU : Laut Plan soll Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Sonntag, 19. September, nach Memmingen kommen.





Laut Plan soll Bundesgesundheitsminister am Sonntag, 19. September, nach kommen. SPD : Eine Diskussion mit dem Bundesvorsitzenden Norbert Walter-Borjans findet am Dienstag, 14. September, statt. Beginn ist um 19 Uhr in der Prälat-Götz-Straße 2 in Kempten . Wer teilnehmen möchte, kann sich unter anmeldung@martinholderied.de registrieren lassen. Bei der Veranstaltung gelten die 3G-Regeln.





Eine Diskussion mit dem Bundesvorsitzenden findet am Dienstag, 14. September, statt. Beginn ist um 19 Uhr in der 2 in . Wer teilnehmen möchte, kann sich unter anmeldung@martinholderied.de registrieren lassen. Bei der Veranstaltung gelten die 3G-Regeln. Grüne: Auch der Grünen-Bundeschef Robert Habeck tritt in Kempten auf. Er spricht am Donnerstag, 9. September, um 15.30 Uhr auf dem Hildegardplatz. Anmeldung unter thomas.kuehling@gruene-kempten.de.

Anton Hofreiter , Grünen-Fraktionschef im Bundestag , kommt am Donnerstag, 16. September, in den Magnuspark nach Füssen (ehemaliges Hanfwerke-Areal). Besucherinnen und Besucher können sich unter h.endhardt@t-online.de anmelden. Auch bei den beiden Grünen-Veranstaltungen gelten die Corona-Regeln .

Termin: Wann findet die Bundestagswahl 2021 statt?

Der Termin für die Bundestagswahl 2021 ist auf den 26. September 2021 festgesetzt.

Bundestagswahl 2021: Wie viele Parteien treten an?

Sieben zur Bundestagswahl 2021 eigentlich zugelassene Parteien werden bei der Abstimmung im September nicht dabei sein. Diese treten weder mit Landeslisten noch mit Wahlkreiskandidaten an, wie der Bundeswahlleiter am Donnerstag in Wiesbaden berichtete. Damit nehmen an der Wahl am 26. September 47 Parteien teil. Dazu gehören solche, die bereits im Bundestag oder in einem Landtag vertreten sind - wie etwa CDU, CSU, SPD, FDP, Linke, Grüne, AfD und Freie Wähler - sowie diverse Klein- oder Kleinstparteien.

Hat Corona einen Einfluss auf den Ablauf der Bundestagswahl 2021?

Noch ist nicht klar, ob die weltweite Corona-Pandemie im Herbst 2021 weitreichende Auswirkungen auf den Ablauf der Bundestagswahl hat. Absehbar ist jedoch bereits, dass der Anteil der Briefwähler nach den Erfahrungen der vergangenen Monate steigen dürfte (Lesen Sie dazu: Bundestagswahl 2021: Briefwahl beantragen - ab wann und wie?).

Bei den ersten Landtagswahlen 2021 gibt es jedoch bereits spürbare Corona-Auswirkungen: So wurde die Landtagswahl in Thüringen schon vom 25. April auf den 26. September, das Datum der Bundestagswahl, verschoben. Aktuell sei dort kein Wahlkampf möglich. Bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz am 14. März war der Anteil der Briefwähler signifikant höher als in den Wahlen in den Vorjahren.

Wie viele Wahlkreise gibt es in Bayern? Und welche liegen im Allgäu?

In Bayern gibt es bei der Bundestagswahl 2021 insgesamt 46 Wahlkreise. Bayern umfasst die Stimmkreisgebiete 212 bis 257.

In unsere Region reichen:

Wahlkreis 255 Neu-Ulm - vom Landkreis Unterallgäu zählen dazu die Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen ( Babenhausen , Egg a.d. Günz , Kettershausen , Kirchhaslach , Oberschönegg, Winterrieden) Verwaltungsgemeinschaft Boos ( Boos , Fellheim , Heimertingen , Niederrieden , Pleß) Verwaltungsgemeinschaft Erkheim ( Erkheim , Kammlach , Lauben, Westerheim ) Verwaltungsgemeinschaft Pfaffenhausen ( Breitenbrunn , Oberrieden, Pfaffenhausen , Salgen ) - übrige Gemeinden siehe Wahlkreis 257.





- vom zählen dazu die Wahlkreis 256 Oberallgäu mit Kreisfreie Stadt Kempten ( Allgäu ) Landkreis Lindau ( Bodensee ) Landkreis Oberallgäu .





mit Wahlkreis 257 Ostallgäu mit Kreisfreie Stadt Kaufbeuren Kreisfreie Stadt Memmingen Landkreis Ostallgäu vom Landkreis Unterallgäu die Gemeinden Bad Wörishofen , Buxheim , Ettringen , Markt Rettenbach , Markt Wald , Mindelheim , Sontheim , Tussenhausen und das gemeindefreie Gebiet Ungerhauser Wald, die Verwaltungsgemeinschaft Bad Grönenbach (Bad Grönenbach , Wolfertschwenden , Woringen ), die Verwaltungsgemeinschaft Dirlewang (Apfeltrach, Dirlewang , Stetten , Unteregg ), die Verwaltungsgemeinschaft Illerwinkel ( Kronburg , Lautrach , Legau ), die Verwaltungsgemeinschaft Kirchheim in Schwaben ( Eppishausen und Kirchheim i.Schw.), die Verwaltungsgemeinschaft Memmingerberg ( Benningen , Holzgünz , Lachen, Memmingerberg , Trunkelsberg , Ungerhausen ), die Verwaltungsgemeinschaft Ottobeuren (Böhen, Hawangen , Ottobeuren ), die Verwaltungsgemeinschaft Türkheim ( Amberg , Rammingen , Türkheim , Wiedergeltingen ) - übrige Gemeinden siehe Wahlkreis 255.

mit

Welche Wahlkreise in Baden-Württemberg betreffen Gemeinden im Allgäu?

Wahlkreis 292 Biberach mit den Gemeinden Aichstetten , Aitrach , Bad Wurzach , Kißlegg (übrige Gemeinden siehe Wahlkreis 294)

mit den Gemeinden , , , (übrige Gemeinden siehe 294) Wahlkreis 294 Ravensburg - unter anderem mit den Gemeinden Amtzell , Isny im Allgäu , Leutkirch im Allgäu , Wangen im Allgäu , Wolfegg (übrige Gemeinden siehe Wahlkreis 292).

Wer sind die Spitzenkandidaten der aktuell im Bundestag vertretenen Parteien in den Allgäuer Wahlkreisen?

Wahlkreis 257 Ostallgäu :

CSU : Stephan Stracke Grüne: Daniel Pflügl SPD : Regina Leenders AfD : Christian Sedlmeir FDP : Kai Fackler Die Linke : Susanne Ferschl (alle Direktkandidaten aus dem Ostallgäu hier im Überblick)





Wahlkreis 256 Oberallgäu :

CSU : Mechthilde Wittmann Grüne: Pius Bandte SPD : Martin Holderied

AfD : Dr. Rainer Rothfuß FDP : Stephan Thomae Die Linke : Engelbert Blessing (alle Direktkandidaten aus dem Oberallgäu hier im Überblick)



Wahlkreis 255 Neu-Ulm :

CSU : Alexander Engelhard Grüne: Ekin Deligöz SPD : Karl-Heinz Brunner AfD : - FDP : Anke Hillmann-Richter Die Linke : Xaver Merk



Das sind die bundesweiten Spitzenkandidaten der im Bundestag vertretenden Parteien:

CDU / CSU : Armin Laschet

/ : Grüne: Annalena Baerbock

SPD : Olaf Scholz

: AfD : Tino Chrupalla , Alice Weidel

: , FDP : Christian Lindner

: Linke: Janine Wissler , Dietmar Bartsch

