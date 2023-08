Memmingen und Kaufbeuren deutschlandweit mit der schlechtesten ÖPNV-Anbindung

Ein Ranking der ÖPNV-Anbindung in Deutschland ergibt, dass Memmingen und Kaufbeuren am schlechtesten abschneiden. Ganz Bayern kommt nicht gut weg.

07.08.2023

Geht es um die Erreichbarkeit der ÖPNV-Angebote, schneiden die Allgäuer Städte Memmingen und Kaufbeuren im deutschlandweiten Vergleich unter den kreisfreien Städten am schlechtesten ab. Das ergab ein Ranking der "Allianz pro Schiene". Die Organisation hat dabei Bundesländer, Landkreise und kreisfreie Städte verglichen. Das Ranking zeigt, wo die meisten Menschen zu Fuß eine Haltestelle erreichen können. Das gesamte Bundesland Bayern und Teile des Allgäus kommen dabei nicht gut weg.

Einzig Mecklenburg-Vorpommern hat eine noch schlechtere Erreichbarkeit von Bus und Bahn als der Freistaat. 66,1 Prozent der Bevölkerung wohnen dort maximal 600 Meter Luftlinie von einer Bushaltestelle beziehungsweise 1200 Meter Luftlinie von einem Bahnhof entfernt - mit jeweils mindestens 28 Abfahrten pro Tag.

ÖPNV-Erreichbarkeitsranking: Saarland ist Sieger der Flächenstaaten in Deutschland

In Bayern sind es 74,7 Prozent der Bevölkerung. Spitzenreiter sind im Vergleich der Bundesländer wenig überraschend die Stadtstaaten Berlin (99,4 Prozent), Hamburg (98,7 Prozent) und Bremen (97,9 Prozent). Hier wohnen die Menschen enger zusammen als auf dem Land - für die Verkehrsplanung ist es somit deutlich einfacher, mit einer Haltestelle mehr Menschen zu erreichen.

Sieger der Flächenstaaten ist das Saarland: 94,1 Prozent der Bürgerinnen und Bürger haben eine Haltestelle mit ausreichend Abfahrten pro Tag in fußläufiger Nähe. Auch Nordrhein-Westfalen (92,6 Prozent) und Baden-Württemberg (92,3 Prozent) liegen im Ranking deutlich vor Bayern. Der Bundesdurchschnitt liegt übrigens bei 85,7 Prozent.

Das gesamte Ranking der Bundesländer:

Berlin (99,4 Prozent) Hamburg (98,7 Prozent) Bremen (97,9 Prozent) Saarland (94,1 Prozent) Nordrhein-Westfalen (92,6 Prozent) Baden-Württemberg (92,3 Prozent) Hessen (90,6 Prozent) Sachsen (87,5 Prozent) Rheinland-Pfalz (83,1 Prozent) Schleswig-Holstein (82,8 Prozent) Sachsen-Anhalt (78,5 Prozent) Thüringen (78,4 Prozent) Brandenburg (77,9 Prozent) Niedersachsen (75,9 Prozent) Bayern (74,7 Prozent) Mecklenburg-Vorpommern (66,1 Prozent)

Memmingen und Kaufbeuren sind die negativen Spitzenreiter im Ranking der kreisfreien Städte

Zieht man einen Vergleich unter den kreisfreien Städten in Deutschland, stechen gleich zwei Allgäuer Städte negativ hervor: Memmingen ist der negative Spitzenreiter - "nur" 92,44 Prozent der Memmingerinnen und Memminger wohnen in der Nähe einer Haltestelle.

Gleich darauf folgt Kaufbeuren. Hier sind es 93,21 Prozent der Bürgerinnen und Bürger, die maximal 600 Meter von einer Bushaltestelle oder 1200 Meter von einem Bahnhof entfernt wohnen. Am besten angebunden an den ÖPNV sind die Bewohnerinnen und Bewohner der ehemaligen Hauptstadt Bonn (99,95 Prozent).

Kempten, die dritte kreisfreie Stadt im Allgäu, schneidet mit 98,9 Prozent deutlich besser ab als die anderen beiden Allgäuer Städte.

Die Top-10 der kreisfreien Städte:

Bonn (99,95 Prozent) Mainz (99,94 Prozent) Offenbach am Main (99,93 Prozent) Frankfurt am Main (99,93 Prozent) Fürth (99,91 Prozent) Schweinfurt (99,91 Prozent) Kassel (99,88 Prozent) Herne (99,85 Prozent) Oberhausen (99,81 Prozent) Pforzheim (99,81 Prozent)

Die Flop-10 der kreisfreien Städte:

Memmingen (92,44 Prozent) Kaufbeuren (93,21 Prozent) Ansbach (93,41 Prozent) Zweibrücken (93,91 Prozent) Gera (94,24 Prozent) Schwabach (94,45 Prozent) Suhl (94,55 Prozent) Straubing (94,86 Prozent) Wilhelmshaven (94,99 Prozent) Salzgitter (95,36 Prozent)

Landkreise Lindau und Oberallgäu stehen gut da - Ostallgäu und Unterallgäu deutlich schlechter

Nimmt man die vier Landkreise im Allgäu genauer unter die Lupe, gibt es auch hier eklatante Unterschiede. Während der Landkreis Lindau (70,8 Prozent) und das Oberallgäu (70,5 Prozent) noch verhältnismäßig gut abschneiden, sieht es im Ost- und im Unterallgäu deutlich schlechter aus. Im Ostallgäu sind es nur 47,5 Prozent der Bevölkerung, die den ÖPNV gut zu Fuß erreichen können. Im Unterallgäu sind es sogar nur 36,3 Prozent.

Doch deutschlandweit gibt es Landkreise, die noch etwas schlechter da stehen: Beispielsweise der Kreis Straubing-Bogen (Bayern). Hier sind es gar nur 18,54 Prozent. Auffällig: Unter den zehn Landkreisen mit der schlechtesten ÖPNV-Anbindung befinden sich fünf aus Bayern. Als kleiner Trost für den Freistaat belegt der Landkreis Fürstenfeldbruck mit 99,16 Prozent den besten Platz im Ranking.

Die Top-10 der Landkreise:

Fürstenfeldbruck (99,16 Prozent) Main-Taunus-Kreis (99,00 Prozent) Offenbach (98,60 Prozent) Groß-Gerau (98,16 Prozent) Böblingen (98,14 Prozent) Mettmann (98,04 Prozent) Esslingen (97,92 Prozent) München (97,66 Prozent) Tübingen (97,63 Prozent) Neunkirchen (97,60 Prozent)

Die Flop-10 der Landkreise:

Straubing-Bogen (18,54 Prozent) Cham (20,28 Prozent) Cuxhaven (28,74 Prozent) Haßberge (29,59 Prozent) Donau-Rieß (30,98 Prozent) Mecklenburgische Seenplatte (32,52 Prozent) Vechta (33,06 Prozent) Landshut (33,38 Prozent) Dingolfing-Landau (33,79 Prozent) Altmarkkreis Salzwedel (34,20 Prozent)

Woher stammen die Daten für das Ranking und wie kam es zustande?

Die "Allianz pro Schiene" hat für das Erreichbarkeits-Ranking von Bus und Bahn Daten des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) verwendet. Das BBSR hat den prozentualen Anteil der Bevölkerung ermittelt, dem in fußläufiger Entfernung eine Bus- oder Bahn-Haltestelle mit mindestens 28 Abfahrten an Werktagen zur Verfügung steht. Dabei werden Fahrten in beide Richtungen mitgezählt. Mit dieser Anzahl an Fahrten seien die Hauptverkehrszeiten "akzeptabel" abgedeckt.

