Wie läuft es an der Ratschkasse im Edeka in Buxheim?

03.08.2023 | Stand: 11:37 Uhr

Das Projekt Ratschkasse in einem Edeka-Laden in Buxheim (Kreis Unterallgäu) soll gegen Einsamkeit helfen. Menschen können dort mit dem Personal plaudern. Seit April gibt es das Angebot, im Juli sollte es auslaufen. „Wir verlängern das Ganze bis 31. Dezember. Ich stehe total dahinter“, sagt Geschäftsführerin Ilka Abröll-Groiß. So auch das bayerische Gesundheitsministerium: „Wir werden das Projekt weiter unterstützen“, sagt Minister Klaus Holetschek (CSU).

Ilka Abröll-Groiß: "Es ist keine Therapie, aber eine kleine Aufmunterung.“

Die Ratschkasse werde gut angenommen: „Es sind Menschen ab 25 und älter, die sich anstellen. Nur Teenager haben meist keine Lust darauf“, sagt Abröll-Groiß. Vor allem ältere Leute und Menschen mittleren Alters seien interessiert. „Und für alle, die einfach einkaufen wollen, gibt es eine normale Kasse.“

Die Aktion werde niemanden aus der Einsamkeit retten, sagt die Geschäftsführerin. „Es ist keine Therapie, aber eine kleine Aufmunterung.“ So sieht das auch Holetschek: „Oft ist der Plausch an der Kasse nicht weniger als die Suche nach sozialem Kontakt und Abwechslung.“

Diese weiteren Projekte gegen Einsamkeit unterstützt das Gesundheitsministerium

Ähnliche Projekte wie die Ratschkasse in Buxheim, die gegen Einsamkeit helfen sollen, sind laut einem Sprecher des Gesundheitsministeriums unter anderem Plauderbänke, Stammtische, gemeinschaftliche Bewegungsangebote wie „Walk and Talk“ oder gemeinsame Mittagstische.

Was die Ratschkasse in Buxheim angeht, wird Ende des Jahres besprochen, wie es weitergeht. „Wir müssen darauf achten, dass das Personal auch noch Lust hat“, sagt Abröll-Groiß. Falls sich das Konzept weiter bewähre, könne sie sich aber vorstellen, auch in ihren anderen Filialen in Pfaffenhausen, Altenstadt und Tussenhausen eine Ratschkasse einzuführen.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) bei der Eröffnung der Ratschkasse im Edeka Abröll-Groiß in Buxheim. Bild: Maike Scholz (Archivbild)

