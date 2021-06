Camping-Häuschen in Iglu-Optik: So wohnt es sich in den Mini-Ferienwohnungen

Zwei Allgäuer Unternehmer starten mit kleinen Camping-Häuschen im Iglu-Format in Wangen durch. Die wollen sie nun auch an anderen Standorten im Allgäu anbieten.

23.06.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Bislang übernachteten die Gäste auf dem Campingplatz Röhrenmoos in Wangen (Westallgäu) klassisch in Wohnwagen, Wohnmobilen oder im Zelt. Doch seit Kurzem gibt es am Großweiher auch Mini-Unterkünfte in futuristischem Stil. Zehn Holzhäuschen mit einer Fläche von jeweils 13 bis 20 Quadratmeter bieten Platz für bis zu vier Personen. „Iglucamping Allgäu-Bodensee“ nennen die Unternehmer Michael Schittenhelm (32) und Kai Stückmann (50) ihr Konzept, das offenbar den Nerv der Zeit trifft. Seit der Wieder-Eröffnung im Mai nach der Corona-Zwangspause sind die Mini-Häuschen vor allem am Wochenende „sehr gut belegt“, sagt Stückmann. „Da sind frischverliebte Paare genauso darunter wie Familien mit Kindern oder Teilnehmer eines Junggesellen-Abschieds“, beschreibt er die Gäste.