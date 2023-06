Camping-Boom auch im Allgäu ungebrochen: Ein Besuch am Elbsee

Im Allgäu gibt es etwa 40 Campingplätze, laut ADAC gehören einige zu den beliebtesten in Bayern. Ein Besuch am Elbsee zeigt, was Gäste besonders schätzen.

08.06.2023 | Stand: 09:51 Uhr

Bayern ist das Bundesland mit den meisten Campingplätzen – über 480 gibt es hier, davon etwa 40 im Allgäu. Der Urlaub mit Wohnwagen, Wohnmobil oder Zelt erlebte durch Corona einen Boom, als das Reisen ins Ausland zeitweise nicht möglich war. Und dieser Trend hält bis heute an: „Die Buchungslage auf den Campingplätzen ist auch dieses Jahr sehr, sehr gut“, sagt Thomas Reimann, Pressesprecher von Pincamp, dem Campingportal des ADAC. Im Vergleich zu 2022 sei die Nachfrage sogar doppelt so hoch.

