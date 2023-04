Junge Liberale wollen Allgäu zur Cannabis-Modellregion machen

Die Jungen Liberalen im Allgäu wollen die Region im Zuge der Legalisierungspläne der Bundesrepublik zur Cannabis-Modellregion machen.

Die Jungen Liberalen (JuLis) im Allgäu wollen die Region zur Modellregion für die Legalisierung von Cannabis machen. Das kündigte die Jugendorganisation der Freien Demokraten ( FDP) in einer Pressemitteilung an.

Die Bundesregierung möchte die Legalisierung in Form eines Zwei-Säulen-Modells vorantreiben. In einzelnen Modellregionen soll dabei die Produktion, der Vertrieb und die Abgabe in Fachgeschäften an Erwachsene in einem staatlich kontrollierten Rahmen ermöglicht werden. Die JuLis möchten das Allgäu zu einer dieser Modellregionen machen.

Cannabis-Legalisierung in Deutschland - Allgäu hat für Modellregion "perfekte Voraussetzungen"

Die Region habe dafür die "perfekten Voraussetzungen", sagte Tim Greinus, Kreisvorsitzender der JuLis Allgäu. Denn Hanf sei im Allgäu bereits früher wie auch der Flachs angebaut und weiterverarbeitet worden. Laut Greinus eigneten sich die "kargen Allgäuer Böden" hervorragend. Für einige Landwirte könne der Anbau somit auch "eine lukrative Alternative zur konventionellen Nutzung" sein. Darüberhinaus sei die Region ein eingespielter Wirtschaftsraum, "der durch seine hohe Produktqualität" besteche. "Wir fordern die Entscheider im Allgäu dazu auf, diese Chance nicht verstreichen zu lassen und das Allgäu wieder zur Hanf-Region zu machen", sagt Greinus.

