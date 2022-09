Canyoning-Unfall in der Starzlachklamm - eine Sportlerin wird vermisst

Rettungsdrama in der Starzlachklamm bei Sonthofen am Samstagnachmittag: Dort wurden drei Canyoningsportler von plötzlich gestiegenen Fluten mitgerissen.

03.09.2022 | Stand: 21:03 Uhr

Durch Starkregen am Nachmittag stieg das Wasser in der bei Sportlern beliebten Klamm so schnell an, dass drei Canyoningsportler von den Wassermassen mitgerissen wurden.

Starzlachklamm am Grünten: Hubschrauber ist im Einsatz

Einsatzkräfte rückten sofort zur Rettung der Sportler aus. Laut Polizei wurden zwei Verletzte geborgen, eine Frau wird immer noch vermisst, so ein Polizeisprecher am Abend gegenüber unserer Redaktion. Ein Großaufgebot an Rettungskräfen war in der Klamm am Grünten im Einsatz. Auch ein Hubschrauber kreiste über dem Gebiet.

Am Abend wurde der Einsatz dann wegen Dunkelheit unterbrochen. Die Suche nach der Sportlerin soll am Sonntagmorgen fortgesetzt werden.