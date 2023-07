Regional sticht nicht-regional: Wie mit heimischem Holz CO2 gespart werden kann

Bei der Produktion von Tisch oder Hackschnitzel entstehen CO2-Emissionen. Heimisches Holz reduziert diese aber, haben Forscher im Allgäu nun herausgefunden.

13.07.2023 | Stand: 04:50 Uhr

Wer Holz aus der Region für den Bau von Tisch, Haus oder Fenster verwendet, der produziert nachhaltiger – und spart beim Ausstoß von Emissionen. Dieser Aussage würden wohl viele Menschen zustimmen, sagt Christoph Schulz von der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF). Doch wissenschaftlich untersucht wurde das Thema bislang kaum: Ein Projektteam, zu dem Schulz gehört, hat das nun im Allgäu getan. Das Ergebnis sind belastbare Zahlen, die anderen Regionen in Bayern helfen könnten.

CO2-Emissionen reduzieren - mit heimischem Holz

Die LWF untersuchte zusammen mit dem Holzforum Allgäu mit Sitz in Immenstadt regionale Holzprodukte. Ihr Fazit: Regional sticht nicht-regional bei allen untersuchten Produkten. Das Allgäu eigne sich für die Forschung laut dem Projektteam besonders, weil die Holzwirtschaft hier seit Jahrhunderten ein prägender Wirtschaftsfaktor ist – die Branche sei hier gut vernetzt. So konnten regionale Unternehmen und Akteure gut miteinbezogen werden, heißt es im Forschungsbericht.

Konkret blickten die Wissenschaftler darauf, welchen Einfluss Regionalität auf die CO2-Bilanz verschiedener Holzprodukte hat. Vor allem wurden Transportwege und deren Einfluss beleuchtet. Dafür sahen sich die Wissenschaftler die Produktion von Waldhackschnitzel, Starkholzplatten, den Rohbau eines Einfamilienhauses, Holzfensterrahmen und einen Esstisch genauer an. Die verwendeten Holzarten waren dabei Fichte und Eiche.

Wie viel Emissionen werden mit regionalen Hölzern gespart?

Wie viel Emissionen die verschiedenen Produkte ausstoßen, bis sie beim Endkunden ankommen, unterscheidet sich dabei deutlich: Bei einem Esstisch aus Massivholz können demnach über 30 Prozent an Emissionen eingespart werden, wenn das Produkt regional hergestellt wird. Am meisten gespart wurde bei Starkholzplatten – am wenigsten beim Einfamilienhaus. Wie viel gespart wird, sei laut Forschungsergebnis beispielsweise davon abhängig, wie komplex die Herstellung eines Produktes ist. Oder aber, wie der Strom für Maschinen erzeugt wird, die aus Holz dann Hackschnitzel machen. Schulz sagt, die Transportwege würden längst nicht den größten Teil an den Emissionen ausmachen. „Der größte Brocken ist immer noch der Herstellungsprozess.“ Vor allem komplexere Produkte, wie Fenster, würden hervorstechen.

Hinter dem Projekt stehen die Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe und der Waldklimafonds. Sie finanzierten das Vorhaben „CarboRegio“. Weil für den Klimaschutz an jeder Stellschraube gedreht werden soll, werden auch solche Themen gefördert, erläutert Schulz. Das über drei Jahre angesetzte Projekt sollte klären, inwieweit regionales Holz und Holzprodukte zum Klimaschutz beitragen können. Das Projekt läuft noch bis September.