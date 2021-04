Wie geht die Polizei nach Großbränden vor? Josef Ischwang, Chef der Kriminalpolizei beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in Kempten, erklärt die Arbeit.

12.04.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Zwischen Bergen aus Schutt und Asche ragen nur noch Teile des Fundaments der alten Mühle in Wertach hervor. Nach einem Brand musste das Gebäude in Teilen abgerissen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 000 Euro. Die Kriminalpolizei Kempten ermittelt die Brandursache. Doch wie gehen die Beamten bei einem derartig verwüsteten Tatort vor? Das erklärt im Interview mit unserer Redaktion Josef Ischwang, Chef der Kemptener Kriminalpolizei: