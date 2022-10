Chris De Burgh: Der Pop-Star ist mehr als ein Kuschel-Poet

Pop-Star-Legende: Chris De Burgh (74) hat nicht nur den Schmuse-Hit „The Lady in Red“ geschrieben. Seine Solo-Tour führt ihn nach Kempten in die Big Box Allgäu.

22.10.2022 | Stand: 17:30 Uhr

Nicht schlecht, das Popmusik-Jahr 1974: Abba erlebt im Gegensatz zu Napoleon kein Waterloo, Mike Oldfield läutet seine mächtigen Tubular Bells, Eric Clapton erschießt den Sheriff, Gordon Lightfoot besingt den Sonnenuntergang und Freddie Mercury eine Killerkönigin und Kraftwerk setzt der Autobahn ein Denkmal. Und ein gewisser Chris De Burgh bringt sein Debüt-Album „Far beyond these castle walls“ heraus, das kaum einen interessiert. Dabei finden sich darauf einige Songwriter-Perlen, die aber eben nicht radiotauglich sind. Jahre später hat der 1948 in Argentinien geborene und in Irland aufgewachsene Sänger den Dreh heraus. In den 80er Jahren entern seine Singles und Alben regelmäßig die Charts – gerade in Deutschland. Viele sind noch in Erinnerung, etwa „Waiting for the Hurricane“ oder „Don’t pay the Ferryman“. 74 Jahre alt ist De Burgh – und rastlos wie eh und je. 2021 hat er der legendären Heldenfigur Robin Hood seine Referenz erwiesen – mit einem Musical und einem Album. Nun ist er auf Solo-Tour, die ihn am Dienstag, 25. Oktober, in die Big Box führt.

Mit "The Lady in Red" landet Pop-Star Chris De Burgh weltweit einen Hit - der viele aber auch nervte.

Wer Chris De Burgh hört, denkt an Kuschelrock und hat den Schmusesong „The Lady in Red“ im Kopf. Das ist okay, war der Song doch ein Knaller – und Nummer eins in 20 Ländern. Nicht alle fanden ihn toll: Musikblätter und Zeitschriften wählten die Liebesballade in die Top-Ten der nervigsten oder schlechtesten Hits aller Zeiten. Wie dem auch sei, der Song machte 1986 den 1,68 Meter großen Sänger weltweit bekannt. Und wer sich seine Alben kaufte, entdeckte, dass er nicht nur schmusig sein kann.

Nicht nur die Liebe, auch der Tod zieht sich als Thema wie ein roter Faden durch das Werk. Auch Robin Hood beschäftigt Chris De Burgh.

Der Tod zieht sich wie die Liebe als roter Faden durchs Œuvre des Songwriters. In „Spanish Train“ (1975) spielen Gott und der Teufel Poker um die Seelen der Menschen. Der Teufel betrügt und gewinnt, was dem Song in Südafrika ein Verbot wegen Blasphemie einbrachte. In „The Traveller“ (1980) ist ein Fremder zu Pferd und „mit dem Tod im Herzen“ unterwegs zu einem schuldbewussten Landlord. Und im Flüchtlingssong „Don’t pay the Ferryman“ (1982) geht es um die Binse, den Fährmann erst zu bezahlen, wenn er einen sicher ans andere Ufer gebracht hat. Den Song haben Chris De Burgh und Komponist Dennis Martin unlängst für ihr deutsches Robin-Hood-Musical abgewandelt („Freiheit für Nottingham“). Für De Burgh war die Arbeit an dem Musical eine neue Erfahrung nicht nur als Komponist, denn einer seiner Vorfahren, Baron Hubert de Burgh (etwa 1170 - 1243), soll den legendären Robin Hood gejagt haben.

300 Songs hat Chris De Burgh geschrieben. Sagen und Märchen inspirieren ihn. Er greift aber auch politische Themen auf.

Über 300 Songs hat Chris De Burgh im Laufe seiner gut 50-jährigen Karriere geschrieben. Sagen, Mythen und Märchen haben ihn oft inspiriert. Aber De Burgh kann auch anders sein, witzig und ausgelassen („Patricia The Stripper“), vermag dramatische Mini-Opern zu schreiben (wie das fast neunminütige Kreuzzug-Opus „Crusader“). Auch politische Themen greift er auf: 1981 war es der Tod des IRA-Aktivisten Bobby Sands, der nach einem Hungerstreik im Gefängnis starb („The Getaway“); die Vorlage für „Borderline“ lieferte der Falklandkrieg.

Seit 44 Jahren ist Chris De Burgh mit Diane Davison verheiratet; das Paar hat drei Kinder. Nach zwei Corona-Erkrankungen fühlt sich der 74-Jährige wieder fit, um seine Hits allein auf der Bühne mit Gitarre und Piano zu spielen. Dabei will er auch Geschichten aus seinem bewegten Musikerleben erzählen.

Karten für das Konzert von Chris De Burgh am Dienstag, 25. Oktober, um 20 Uhr in der Big Box gibt es bei unserer Zeitung (Telefon 0831/206 55 55, www.allgaeuticket.de), in der Big Box.