Christbaum-Entsorgung im Allgäu 2025: Sammelstellen und Abholaktionen im Überblick

Den Christbaum entsorgen - das ist in vielen Haushalten im Allgäu spätestens seit der zweiten Januarwoche 2025 wieder ein Thema. Denn Städte und Gemeinden im Allgäu halten es mit Abholung, Sammlungen und Entsorgung der Weihnachtsbäume unterschiedlich. Hier eine aktuelle Übersicht, wo und wann man seinen alten Christbaum nach Weihnachten los wird.

Vorab: In allen Landkreisen und kreisfreien Städten im Allgäu ist der Wertstoffhof die erste Anlaufstelle für alle, die selbst ihren Christbaum abgeben wollen. Für die Landkreise Oberallgäu und Lindau sowie die Stadt Kempten teilt der Zweckverband für Abfallwirtschaft „ZAK“ mit, dass die Weihnachtsbäume im Grünabfall-Container der jeweiligen Wertstoffhöfe entsorgt werden können. Der Christbaum muss dafür vollständig abgeschmückt sein. Ist das der Fall, kann man den Baum auch auf den Vergärungsanlagen und Kompostplätzen loswerden.

Wer im Ostallgäu einen Weihnachtsbaum zu entsorgen hat, kann dies an fast allen Wertstoffhöfen im Landkreis tun. Dort werden bis 3. Februar 2025 separate Container aufgestellt. Die Bäume müssen komplett abdekoriert sein, kein Lametta oder Lichterketten mehr tragen. Im südlichen Landkreis ist außerdem Kompostieranlage Füssen geöffnet – und zwar mittwochs und freitags von 14 bis 16 Uhr sowie samstags von 10 bis 12 Uhr. Die übrigen Sammelstellen für Gartenabfälle im Füssener Land haben während der Wintermonate geschlossen.

In Kaufbeuren kann man seinen ausgedienten Nadelbaum auch beim Wertstoffzentrum entsorgen. Außerdem bietet die Stadt auch seit Anfang Januar wieder Sammelstellen für ausgediente Christbäume an. Über das gesamte Innenstadtgebiet und die Ortsteile verteilt gibt es an Wertstoffinseln, Parkplätzen, Grünflächen und sonstigen zentralen Orten ausgewiesene Christbaumsammelstellen, an denen die Bäume kostenlos abgegeben werden können. Insgesamt sind 27 Sammelplätze in Kaufbeuren eingerichtet. Eine Grafik, wo genau sich diese befinden, gibt es hier. In der zweiten Januarhälfte holt der Bauhof die Weihnachtsbäume von den einzelnen Sammelstellen ab.

Die Kompostieranlagen und Wertstoffhöfe mit Gartenabfallcontainer sind auch im Landkreis Unterallgäu der richtige Ort zur Christbaum-Entsorgung 2025. Kompostanlagen gibt es in Babenhausen, Bad Wörishofen, Buxheim, Hawangen, Mindelheim, Türkheim und Wolfertschwenden. Gartenabfallcontainer stehen im Wertstoffhof Boos, Breitenbrunn, Dirlewang, Erkheim, Ettringen, Kirchheim, Legau, Markt Rettenbach, Markt Wald, Memmingerberg und Sontheim. Auch bei der ersten Gartenabfallsammlung des Landkreises im Frühjahr könne man den Baum noch mitgeben, heißt es beim Landratsamt.

In Memmingen können alte Christbäume kostenlos beim Wertstoff- und Problemmüllzentrum (WUP der Firma Dorr) abgegeben werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Grüngutannahmestelle im Gewerbegebiet Nord, die im Winter immer am Samstag von 10 Uhr bis 13 Uhr geöffnet ist.

Christbaum-Sammelaktionen und Abhol-Termine 2025 in Allgäuer Städten und Gemeinden

Darüber hinaus gibt es im gesamten Allgäu auch in kleineren Gemeinden Christbaum-Sammelaktionen örtlicher Vereine, Verbände oder der Jugendfeuerwehren. Die nachfolgende Aufzählung wird laufend aktualisiert, ist ohne Gewähr und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Christbaum entsorgen in Memmingen und im Unterallgäu

In Memmingen gibt es auch 2025 die Christbaumaktion des CVJM. Gegen eine Spende und vorige Anmeldung holen Helferinnen und Helfer die alten Bäume im Stadtgebiet (Memmingen Kernstadt und Stadtteile Dickenreishausen, Buxach, Hart, Amendingen, Steinheim, Eisenburg, Trunkelsberg, Memmingerberg, Benningen) ab. Anmeldungen sind bis 8. Januar 2025, 18 Uhr, unter diesem Formular möglich. Zur Auswahl stehen die Abhol-Termine:

Donnerstag, 9. Januar 2025

Freitag, 10. Januar 2025

Samstag, 11. Januar 2025 (jeweils von 8.30 Uhr bis 16 Uhr, mehr Infos hier ).

Auch im Memminger Stadtteil Steinheim gibt es eine Christbaum-Sammelaktion der Feuerwehr. Christbäume können vor den Wohnhäusern an der Straße abgelegt werden und werden am Samstag, 11.1.25, ab 9 Uhr abgeholt. Alternativ können die Bäume von 10 bis 12 Uhr auch selbst beim Feuerwehrhaus abgegeben werden.

In Ottobeuren im Unterallgäu findet ebenfalls am 11.01.2025 die Christbaumsammelaktion der Jugendfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Ottobeuren statt. Los geht es ab 8.30 Uhr, die am Straßenrand bereitgestellten Christbäume werden mit verschiedenen Sammelfahrzeugen abgeholt - auch dafür sollte es eine kleine Spende zu Gunsten der Helferinnen und Helfer geben.

In Leutkirch im Unterallgäu gibt es 26 Sammelstellen, an denen die alten Christbäume bis Samstag, 11.1.2025, 9 Uhr, abgelegt werden können. Danach kümmert sich ein Verein um die Abholung. Eine Karte zu den Leutkircher Christbaum-Sammelstellen gibt es hier.

In Wolfertschwenden im Unterallgäu findet eine Christbaum-Sammelaktion der Freiwilligen Feuerwehr am Samstag, 18.1.2025 ab 8 Uhr statt. Auch hier sollte der Baum gut sichtbar vor dem Haus abgelegt werden.

Die Tischtennisfreunde Bad Wörishofen holen auch heuer die ausgedienten Christbäume im Stadtgebiet ab. Die Christbaum-Sammelaktion findet am Samstag, 11. Januar 2025, ab 9 Uhr statt und ist kostenfrei. Spenden sind willkommen und werden für die Jugendarbeit des Tischtennisvereins verwendet.

Christbaum entsorgen in Füssen, Marktoberdorf und Buchloe 2025

In Füssen im Ostallgäu holt die THW-Jugendgruppe die ausrangierten Weihnachtsbäume ab. Stichtag ist auch heuer der erste Samstag nach Dreikönig, also der 11. Januar 25. Interessierte müssen sich per Onlineformular hier anmelden. Gegen eine kleine Spende sammeln dann mehrere Gruppen in Füssen die Bäume direkt vor der Haustür ein.

In Thalhofen, Am Hörtnagel, Weibletshofen und Gwend bei Marktoberdorf gibt es am Samstag, 11. Januar, ab 8 Uhr ebenfalls eine Christbaumsammlung. Um Spenden bittet die Freiwillige Feuerwehr Thalhofen.

Die Jugendfeuerwehr Mauerstetten sammelt am Samstag, 11. Januar, ausgemusterte Christbäume im Gemeindegebiet ein. Die Sammlung beginnt um 8 Uhr in Steinholz, Mauerstetten, Hausen und Frankenried. Die Christbäume sollten gut sichtbar am Straßenrand abgestellt werden. Eine Spende für die Jugendfeuerwehr kann entweder direkt übergeben oder an die Christbäume geheftet werden.

Auch in Buchloe kann man einen örtlichen Verein bei der Christbaumsammlung unterstützen. Der Ortsverband des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) ist am Samstag, 11.01.2025, unterwegs und sammelt in Buchloe und Lindenberg die Christbäume ein. Die Helferinnen und Helfer freuen sich über eine Spende.

Christbaum-Abholung in Immenstadt, Kempten, Burgberg und Sonthofen im Januar 2025

Im Oberallgäu sammelt in Immenstadt der städtische Betriebshof bis Anfang Februar 2025 die ausgedienten Christbäume im Stadtgebiet sowie in den Ortsteilen ein. Dazu gibt es im Stadtkern und den Ortsteilen Ablagestellen, an denen die abgeschmückten Bäume abgestellt werden können. Eine Übersicht, wo sich diese Punkte zur Christbaumentsorgung in Immenstadt im Allgäu befinden, sehen Sie hier.

Auch in Kempten soll es wieder die jährliche Christbaum-Sammelaktion zu Gunsten diverser Hilfsaktionen geben. Der Termin ist in der Regel der erste Samstag nach Dreikönig. Eine offizielle Verlautbarung dazu ließ sich auf den üblichen Kanälen der Stadt noch nicht finden.

In Burgberg im Oberallgäu können Bürgerinnen und Bürger ihre ausgedienten Christbäume am Samstag, 11. Januar, einfach entsorgen: Sie können den Baum ohne Schmuck und Lametta in den Hänger werfen, der dafür vor der Haupteinfahrt des Wertstoffhofs Burgberg aufgestellt wird. Der Einwurf ist unabhängig von den Öffnungszeiten der Sammelstelle und bis in die Abendstunden möglich.

In Sonthofen startet die Feuerwehr 2025 eine etwas andere Christbaumaktion: Wer den Kameradinnen und Kameraden ein Foto schickt, wie er oder sie den alten Christbaum an der Abgabestelle beim Funkenplatz auf dem Kalvarienberg ablegt, kann für für den Sonthofer Funken am 9.3.25 etwas zu Essen und Trinken gewinnen. Die alten Bäume werden für das Funkenfeuer verwendet.

Christbaum entsorgen in Lindau 2025

In Lindau bieten die Garten- und Tiefbaubetriebe 2025 wieder die Möglichkeit an, Christbäume an bestimmten Sammelstellen kostenlos zu entsorgen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die Bäume können bis 8. Januar um 8 Uhr ablegt werden – ohne Verpackungsmaterial oder Christbaumschmuck. Hier befinden sich die Sammelplätze.

