Christian Wagner will Monika Helfers Roman „Die Bagage“ verfilmen

Film-Regisseur Christian Wagner hat sich die Rechte am Bestseller-Roman "Die Bagage" von Monika Helfer gesichert. Die Vorarlbergerin wird am 18. Oktober 75.

17.10.2022 | Stand: 18:44 Uhr

„Hier, nimm Stifte, male ein Haus, einen Bach ein Stück unterhalb des Hauses, einen Brunnen, aber male keine Sonne, das Haus liegt nämlich im Schatten!“ So beginnt Monika Helfer ihren 2020 erschienenen Bestseller-Roman „Die Bagage“. Darin porträtiert die Vorarlberger Autorin ihre Großmutter, erzählt vom Überleben ihrer Familie in einem Tal im Bregenzerwald und wie der Erste Weltkrieg eine tiefe Wunde reißt. Der Allgäuer Filmregisseur Christian Wagner will den Roman von Monika Helfer, die am heutigen Dienstag ihren 75. Geburtstags feiert, nun ins Kino bringen und hat sich die Verfilmungsrechte gesichert.

