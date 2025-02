Den 10. Februar feiern beide als ihren zweiten Geburtstag: Rettungsassistent Rainer Bumann (68) und Notarzt Ulrich Hägele (72). Denn am 10. Februar 1995, also vor 30 Jahren, stürzte der Rettungshubschrauber Christoph 17 über Balderschwang im Oberallgäu ab - der schwarze Tag in der Geschichte der Luftrettung im Allgäu.

