In der regulären Saison hat Glen Toonga die 1000-Yard-Marke geknackt. Wie der Runningback der Allgäu Comets Play-off-Gegner und Ex-Klub Dresden einschätzt.

17.09.2021 | Stand: 13:29 Uhr

Das Play-off-Abenteuer beginnt für die Allgäu Comets schon einen Tag früher. Am Freitag machen sich die American Footballer mit dem Bus auf den Weg nach Dresden, wo sie am Samstag (15 Uhr) auf die Monarchs treffen. „Wir machen uns am Freitagnachmittag auf den Weg nach Sachsen, sobald unsere berufstätigen Spieler fertig mit Arbeiten sind“, sagt Francis Bah, der Sportliche Leiter der Comets.