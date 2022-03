Continental errichtet in der Nähe des Flughafen Memmingen ein 6000 Quadratmeter großes Entwicklungszentrum. Im Fokus stehen Systeme für automatisiertes Fahren.

31.03.2022 | Stand: 06:01 Uhr

Systeme für assistiertes und automatisiertes Fahren gewinnen rasant an Bedeutung. Was der Automobilzulieferer Continental hier auf die Straße bringen will, wird am Standort Memmingen getestet. Dort gibt das Unternehmen jetzt Gas: Über 25 Millionen Euro investiert es in den Neubau eines Entwicklungszentrums.