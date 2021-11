Corona-Hotspot Oberallgäu: Lage spitzt sich weiter zu - Streit ums Impfen kocht vielerorts

Im Oberallgäu liegt der Inzidenzwert über 840. Die Impfquote ist dagegen vergleichsweise gering. Es droht eine Spaltung zwischen Geimpften und Ungeimpften.

11.11.2021 | Stand: 19:20 Uhr

Es ist dieser eine Satz, auf den sich alle einigen können. Vom Burgerverkäufer bis zum Bürgermeister. Von der geimpften Spaziergängerin bis zur ungeimpften Oma. „Corona? Ich kann es nicht mehr hören“, sagt beispielsweise Yvonne Briesach. Die 54-Jährige drehte am Donnerstagvormittag mit Huskie Leika ihre tägliche Runde, die direkt am Corona-Testzentrum in Sonthofen vorbeiführt. Dort standen die Autos bereits Schlange. „An diesen Anblick haben wir uns schon gewöhnt“, sagt die geimpfte Einzelhandelsverkäuferin. Der Andrang nimmt beinahe täglich zu. Bis zu 170 PCR-Tests pro Tag verzeichnen die Johanniter als Testzentrumsbetreiber. Zum Vergleich: Im September waren es maximal 90 pro Tag. Das Coronavirus wird für den Landkreis zum Härtetest. Die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte am Donnerstag auf über 840.

Damit steht das Oberallgäu auf Rang 14 der bundesweiten Hotspots. Darüber hinaus spitzt sich die Lage in den Kliniken zu. Als „sehr angespannt“ bezeichnet sie Landratsamtssprecher Michael Läufle. Zumal die Zahlen in nahezu allen Städten und Gemeinden des Landkreises anstiegen. „Die Menschen fahren zur Arbeit in den Nachbarort oder kaufen in der nächstgrößeren Stadt ein. Somit verzeichnen wir eine relativ gleichmäßige Verteilung.“ Dabei hatten viele gehofft, dass nach Ende des Lockdowns die Normalität dauerhaft zurückkehrt. Bildlich gesprochen: Die Menschen in der Bergregion sahen bereits Licht am Ende des Tunnels. Jetzt ist es, als ob plötzlich eine Mure über der Ausfahrt niederging und erneut den Weg versperrt.

Corona Hotspot Oberallgäu: Gründe für die hohe Inzidenz

Doch wer ist für den Rückschlag im Corona-Kampf verantwortlich? Läufle nennt die Impfquote als einen Grund. Im Oberallgäu sind nur 58 Prozent aller Erwachsenen doppelt geimpft. Das sind fast zehn Prozentpunkte weniger als im bundesweiten Schnitt. Darüber hinaus, klagt Ludwig Walters, Leiter des Oberallgäuer Gesundheitsamtes, sei die Achtsamkeit in den vergangenen Wochen nicht mehr so groß gewesen wie zu Beginn der Pandemie. Das kritisiert auch Sonthofens Bürgermeister Christian Wilhelm (Freie Wähler): „Es hat sich ein gewisser Schlendrian eingestellt. Händeschütteln oder Umarmungen sind menschlich, doch sie sind absolut nicht das Gebot der Stunde.“

Abstand halten statt Nähe: Viele Oberallgäuer (hier in der Sonthofer Fußgängerzone) sind derzeit vorsichtig. Bild: Tobias Schuhwerk

Doch nicht nur der gebotene Abstand, sondern auch die FFP2-Maskenpflicht im Öffentlichen Personennahverkehr und in Geschäften werde längst nicht von jedem eingehalten, erzählt Verkäuferin Yvonne Briesach. „Wenn man Kunden und Kundinnen auf die Maskenpflicht hinweist, wird man teilweise massiv angegangen. Dafür habe ich null Verständnis.“

Der Streit über die Corona-Maßnahmen ist im Landkreis Oberallgäu längst auch in Familien und Freundeskreisen angekommen. „Ich wurde von einer Bekannten vom Kaffeetrinken ausgeladen, weil ich nicht geimpft bin. Das hat ihr einfach nicht gepasst“, erzählt eine 85-jährige Frau, gestützt auf einen Rollator, in der Sonthofer Fußgängerzone. Sie selbst leide an einer schweren Krankheit, weshalb sie keine Impfung wolle. „Die Auswirkungen für eine Kranke wie mich sind mir einfach nicht erforscht genug.“

Bilderstrecke

Alarmstufe Rot in Bayern: Das sind die aktuellen Corona-Regeln im Freistaat

1 von 9 Die Krankenhaus-Ampel in Bayern steht auf Rot. Das bayerische Kabinett hat deshalb neue und vor allem strengere Corona-Regeln beschlossen. Hier sind sie im Überblick. Bild: Matthias Balk, dpa (Symbolbild) Die Krankenhaus-Ampel in Bayern steht auf Rot. Das bayerische Kabinett hat deshalb neue und vor allem strengere Corona-Regeln beschlossen. Hier sind sie im Überblick. Bild: Matthias Balk, dpa (Symbolbild) 2 von 9 Ab sofort wird die Polizei in Bayern die Corona-Regeln und deren Einhaltung verschärft kontrollieren. Neu ist auch, dass die Beamten Geldbußen verhängen dürfen. Der Betrag soll zwischen fünf und 55 Euro liegen. Bild: Nicolas Armer, dpa (Symbolbild) Ab sofort wird die Polizei in Bayern die Corona-Regeln und deren Einhaltung verschärft kontrollieren. Neu ist auch, dass die Beamten Geldbußen verhängen dürfen. Der Betrag soll zwischen fünf und 55 Euro liegen. Bild: Nicolas Armer, dpa (Symbolbild) 3 von 9 Mitarbeiter von Hotels, in der Gastronomie und körpernahen Dienstleistungen müssen in Bayern ab sofort nicht mehr zwingend zweimal pro Woche PCR-Tests durchführen lassen. Pro Arbeitstag reicht die Vorlage eines Antigenschnelltests. Bild: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild) Mitarbeiter von Hotels, in der Gastronomie und körpernahen Dienstleistungen müssen in Bayern ab sofort nicht mehr zwingend zweimal pro Woche PCR-Tests durchführen lassen. Pro Arbeitstag reicht die Vorlage eines Antigenschnelltests. Bild: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild) 4 von 9 In Bayern gilt von nun in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens die 2G-Regel - wenn auch nicht flächendeckend. Die 2G-Regel schließt nur Geimpfte, Genesene und Kinder unter zwölf Jahren von Zugangsbeschränkungen und Auflagen aus. Bild: Angelika Warmuth, dpa (Symbolbild) In Bayern gilt von nun in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens die 2G-Regel - wenn auch nicht flächendeckend. Die 2G-Regel schließt nur Geimpfte, Genesene und Kinder unter zwölf Jahren von Zugangsbeschränkungen und Auflagen aus. Bild: Angelika Warmuth, dpa (Symbolbild) 5 von 9 Die Maskenpflicht an allen bayerischen Schulen wird auf unbestimmte Zeit verlängert. Ursprünglich sollte sie nach den Herbstferien aufgehoben werden. Bild: Guido Kirchner, dpa (Symbolbild) Die Maskenpflicht an allen bayerischen Schulen wird auf unbestimmte Zeit verlängert. Ursprünglich sollte sie nach den Herbstferien aufgehoben werden. Bild: Guido Kirchner, dpa (Symbolbild) 6 von 9 2G-Ausnahmeregel für Schüler: Über Zwölfjährige, die regelmäßig auf Corona getestet werden, dürfen bis zum Ende des Jahres auch ungeimpft ihre sportlichen und musikalischen Hobbys an ihrer Schule fortführen. Für alle jüngeren Schüler gilt die Ausnahme bereits jetzt. Bild: Alexander Kaya, dpa (Symbolbild) 2G-Ausnahmeregel für Schüler: Über Zwölfjährige, die regelmäßig auf Corona getestet werden, dürfen bis zum Ende des Jahres auch ungeimpft ihre sportlichen und musikalischen Hobbys an ihrer Schule fortführen. Für alle jüngeren Schüler gilt die Ausnahme bereits jetzt. Bild: Alexander Kaya, dpa (Symbolbild) 7 von 9 Sowohl die PCR-Tests als auch die Antigenschnelltests bleiben in der Regel kostenpflichtig. Ministerpräsident Söder betonte, dass die Kontrollen in Bayern massiv verschärft würden. Dazu werde die Polizei mit den Gesundheitsbehörden eng zusammenarbeiten. Verstöße würden streng geahndet. Bild: Jens Kalaene, dpa (Symbolbild) Sowohl die PCR-Tests als auch die Antigenschnelltests bleiben in der Regel kostenpflichtig. Ministerpräsident Söder betonte, dass die Kontrollen in Bayern massiv verschärft würden. Dazu werde die Polizei mit den Gesundheitsbehörden eng zusammenarbeiten. Verstöße würden streng geahndet. Bild: Jens Kalaene, dpa (Symbolbild) 8 von 9 Die in allen kreisfreien Städten und Landkreisen eingerichteten lokalen Corona-Testzentren (hier in Kempten) werden dafür mindestens bis zum 31. März 2022 fortgeführt. Bild: Matthias Becker (Archiv) Die in allen kreisfreien Städten und Landkreisen eingerichteten lokalen Corona-Testzentren (hier in Kempten) werden dafür mindestens bis zum 31. März 2022 fortgeführt. Bild: Matthias Becker (Archiv) 9 von 9 Die rote Stufe der Corona-Ampel sieht zudem eine Testpflicht am Arbeitsplatz für Beschäftigte von Betrieben mit mehr als zehn Mitarbeitern und den weitgehenden Ausschluss von Ungeimpften bei öffentlichen Veranstaltungen vor. Der Maskenstandard in Bayern ist mittlerweile auf FFP2 erhöht worden. Bild: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild) Die rote Stufe der Corona-Ampel sieht zudem eine Testpflicht am Arbeitsplatz für Beschäftigte von Betrieben mit mehr als zehn Mitarbeitern und den weitgehenden Ausschluss von Ungeimpften bei öffentlichen Veranstaltungen vor. Der Maskenstandard in Bayern ist mittlerweile auf FFP2 erhöht worden. Bild: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild) 1 von 9 Die Krankenhaus-Ampel in Bayern steht auf Rot. Das bayerische Kabinett hat deshalb neue und vor allem strengere Corona-Regeln beschlossen. Hier sind sie im Überblick. Bild: Matthias Balk, dpa (Symbolbild) Die Krankenhaus-Ampel in Bayern steht auf Rot. Das bayerische Kabinett hat deshalb neue und vor allem strengere Corona-Regeln beschlossen. Hier sind sie im Überblick. Bild: Matthias Balk, dpa (Symbolbild)

Ihre Freundin Brigitte, selbst doppelt geimpft, akzeptiert diese Entscheidung der 85-Jährigen: „Wir treffen uns trotzdem, halten aber immer Abstand und lassen uns regelmäßig testen. Es kann nicht sein, dass alle immer egoistischer werden.“ Vor einer Spaltung warnt auch Bürgermeister Christian Wilhelm: „Wir müssen versuchen, im Gespräch zu bleiben.“ Er hofft beispielsweise auf die Entwicklung neuer Medikamente, die Impfgegner akzeptieren könnten.

Manchmal führen auch ganz praktische Überlegungen zu einem Umschwung. So wie bei Maik Müller (41) und Christoph Rambau (21), die sich am Donnerstag zum zweiten Mal impfen ließen. „Ganz ehrlich: Ich will einfach wieder ins Fitnessstudio gehen“, sagt Rambau. Da der Zutritt wegen der 2G-Regel nur für Geimpfte oder Getestete möglich ist, habe er sich jetzt zum Piks entschlossen.

Andere treibt die Sorge vor einer Infektion ins Sonthofer Impfzentrum: Seit der Vorwoche, heißt es bei den Johannitern, sei die Zahl der Impfungen „stark angestiegen“. Für Landratsamt-Sprecher Läufle eine gute Nachricht. Hoffnung macht ihm vor allem eines: „Alle, die sich jetzt für eine Impfung entscheiden.“

