Drittimpfungen: Große Nachfrage in Allgäuer Seniorenheimen

Viele Pflegeheim-Bewohner lassen sich erneut gegen Corona impfen. Welche Regeln für Besucher gelten - und was die Auskunftspflicht beim Pflegepersonal ändert.

21.09.2021 | Stand: 05:50 Uhr

Drittimpfungen, Tests von Besuchern und Mitarbeitern: Wegen Corona haben Senioren- und Pflegeheime mehrere zusätzliche Aufgaben zu bewältigen. Vor allem die Drittimpfungen sollen die Senioren auch in der vierten Welle vor möglichen Infektionen schützen. Die Nachfrage ist offensichtlich groß: „Bei uns sind über 95 Prozent der Bewohner zweimal geimpft und die Bereitschaft, sich ein drittes Mal impfen zu lassen, ist sehr hoch“, sagt beispielsweise Marianne Baur, Vorständin des Heinzelmannstifts in Kaufbeuren. „Das Angebot für eine Auffrischungsimpfung nehmen die meisten bereits Geimpften gerne an“, sagt auch Yvonne Spöcker, Geschäftsführerin des Allgäu Stifts, zu dem mehrere Gesundheits- und Pflegezentren gehören.

Ähnlich ist die Lage in Buxheim: Von denen, die sich die Erst- und Zweitimpfung verabreichen ließen, „sind jetzt fast alle wieder dabei“, sagt Karstin Kunick, der in der Unterallgäuer Gemeinde den Senioren-Park des Roten Kreuzes leitet. Das Haus sei in der glücklichen Lage, dass es dort bislang keinen Infektionsfall gegeben habe. Dabei ist die Impfbereitschaft beim Personal offensichtlich noch ausbaufähig: „Das hätte besser sein können. Es ist längst nicht so, dass wir eine Herdenimmunität haben“, sagt Kunick. (Lesen Sie auch: 7-Tage-Inzidenz: So sind die aktuellen Corona-Werte im Allgäu)

Corona im Allgäu: Auskunftspflicht über Impfungen nicht überall nötig

Die Pflegerinnen und Pfleger müssen nun Auskunft darüber geben, ob sie geimpft sind oder nicht. In der Praxis ist diese Regel jedoch nicht überall nötig. „Durch die Corona-Verordnungen der Vergangenheit war es dem Arbeitgeber bereits bekannt, wer von den Mitarbeitern geimpft, genesen oder ungeimpft ist“, sagt Spöcker. Die Auskunftspflicht verändere die aktuelle Situation kaum, so lange mit den Erkenntnissen keine weiterführenden Einschränkungen oder Lockerungen für den Arbeitgeber und die Beschäftigten einhergingen.

„Wir haben offen gesprochen, ich war immer auf dem Laufenden, wer geimpft ist und wer nicht“, sagt auch Marianne Baur vom Heinzelmannstift. Sie hält die Auskunftspflicht trotzdem für richtig: „Im sozialen Bereich muss klar sein, ob man geimpft ist. Hier geht es um den Schutz der Betreuten.“ Denn für diese seien nicht nur gesundheitliche Risiken ein Problem, sondern auch die Maßnahmen bei Coronafällen: Dann gebe es kein Gemeinschaftsleben mehr. „Dabei ist das für Senioren besonders wichtig. Das ist der letzte Lebensabschnitt, wenn man da isoliert im Zimmer bleiben muss, ist das schlecht für die Gesundheit“, sagt Marianne Baur. Ob ungeimpfte Angestellte die für die Arbeit nötigen Tests künftig selbst bezahlen müssen, ist offenbar noch nicht endgültig geklärt. „Ich gehe davon aus, dass die Pflegekasse weiterhin dafür aufkommt“, sagt Spöcker. (Lesen Sie auch: Aktuelle Krankenhaus-Ampel in Bayern)

Auch für die Besucher in den Seniorenheimen gilt die 3-G-Regel

„Ein Angehöriger muss einen negativen Test vorlegen, wenn er nicht geimpft ist“, sagt Kunick. Sein Haus biete dreimal pro Woche einen Test an: „Wir haben hier feste Zeiten. Die meisten Angehörigen nehmen dieses Angebot an.“ Wenn die Bürgertests künftig kostenpflichtig werden, bleiben die Nachweise für Besucher von Seniorenheimen voraussichtlich dennoch kostenfrei. „Wir führen im Haus derzeit keine Tests durch und ich befürchte, dass dann noch mal ein ganzer Haufen Bürokratie auf uns zukommt, wenn die Angehörigen eine Bestätigung haben wollen, damit sie nichts zahlen müssen“, sagt Yvonne Spöcker.

