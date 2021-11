Die Krankenhaus-Ampel steht im Allgäu auf „Dunkelrot“. Inzidenzen überschreiten zum Teil die 400er-Marke. Der Ruf nach strengen Regeln für Ungeimpfte wird laut.

02.11.2021 | Stand: 18:23 Uhr

Die massiv steigenden Infektionszahlen und die immer prekärere Lage auf den Intensivstationen befeuern die Diskussion um strengere Corona-Regeln. So fordert der schwäbische Städtetag härtere Auflagen für Ungeimpfte: Diese sollten an größeren Veranstaltungen in geschlossenen Räumen vorübergehend nicht mehr teilnehmen dürfen, sagt Vorsitzender Stefan Bosse (Kaufbeuren). Als Beispiele für solche Events nennt er Eishockeyspiele und Konzerte.