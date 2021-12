Die Staatsregierung preist den Pflegepool als Antwort auf das knappe Personal. Nachfragen im Allgäu zeigen jedoch: Der Effekt des Instruments ist überschaubar.

14.12.2021 | Stand: 04:45 Uhr

In Pflegeheimen und Krankenhäusern wird die Pandemie zur knallharten Belastungsprobe für das Personal. Abhilfe soll der kürzlich reaktivierte Pflegepool schaffen, der bereits in der Vergangenheit zum Einsatz kam. Er soll ausgebildete Fachkräfte, die freiwillig helfen wollen, mit Einrichtungen vernetzen, denen wegen der Pandemie Personal fehlt. Diese können die Freiwilligen über die „Führungsgruppen Katastrophenschutz“ an den Landratsämtern anfordern. Ob sie dem Aufruf folgen, entscheiden die Pflegenden selbst.

Die Staatsregierung setzt Hoffnung in das Instrument. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) appellierte an alle Pflegekräfte, „die aktuell nicht in diesem Beruf arbeiten“, dabei zu helfen, das Gesundheitssystem vor einem Kollaps zu bewahren. Freiwillige gibt es viele, Ende November waren es laut Ministerium über 4100. Der Pool „ist erfolgreich gestartet“, erklärte Gesundheitsminister Holetschek.

Pflegepool im Krankenhaus: Strenge Kriterien für Freiwilligeneinsätze

Wie oft die Freiwilligen tatsächlich zum Einsatz kommen, weiß man im Ministerium jedoch nicht: Zu den tatsächlichen Einsätzen lägen keine Zahlen vor, hieß es auf Anfrage unserer Zeitung.

Bilderstrecke

Corona-Station: Ein Blick hinter die Kulissen

1 von 8 2 von 8 3 von 8 4 von 8 5 von 8 6 von 8 7 von 8 8 von 8 Pflegekräfte und Ärtze im Dauereinsatz auf der Corona-Intensivstation am Klinikum Kempten Bild: Ralf Lienert Pflegekräfte und Ärtze im Dauereinsatz auf der Corona-Intensivstation am Klinikum Kempten Bild: Ralf Lienert 1 von 8 Kempten Klinikum - Intensivstation - Intensiv - Corona - Covid 19 - Pflegepersonal - Pflege - Krankenhaus - Klinik - Gesundheit - Bild: Ralf Lienert Kempten Klinikum - Intensivstation - Intensiv - Corona - Covid 19 - Pflegepersonal - Pflege - Krankenhaus - Klinik - Gesundheit - Bild: Ralf Lienert

Denn die Freiwilligen melden sich direkt bei der Einrichtung, die Bedarf hat. Gleichzeitig gelten strenge Kriterien für deren Einsatz, es müssen „unüberbrückbare personelle Engpässe“ vorliegen, sagt Renate Schlichthärle, Pflegedirektorin am Memminger Klinikum. Hilft der Pool also wirklich, die Lage in der Pflege zu verbessern?

Im Regierungsbezirk Schwaben sind laut der für den Pool zuständigen „Vereinigung der Pflegenden in Bayern (VdPB)“ 570 Freiwillige gemeldet, auf die Landkreise Oberallgäu, Ostallgäu, Unterallgäu und Lindau entfallen 84, 55, 44 beziehungsweise 21 Freiwillige.

Corona im Ostallgäu: Pflegepool schafft bisher keine Abhilfe

Lesen Sie auch

Das sind die Pflege-Beratungsstellen im Allgäu - "Viele wissen gar nicht, welche Möglichkeiten es gibt" Hilfe für pflegende Angehörige

Tatsächlich im Einsatz sind offenbar aber nur wenige. In der ersten Welle waren dies laut einer nachträglichen Abfrage 63 Menschen, heißt es beim Ministerium. Der Effekt des Pools ist offenbar auch in der Region überschaubar:

Im Ostallgäu hat sich laut Landratsamt auf zwei Aufrufe eine Freiwillige gemeldet, die auch eingesetzt wurde. In Memmingen und dem Landkreis Lindau wurden laut Behörden keine Freiwilligen angefordert, im Unterallgäu blieben Anfragen laut Landratsamt erfolglos, es habe sich niemand gemeldet. (Lesen Sie auch: Was passiert, wenn sich der Impfarzt krank meldet?)

Der Pool könne bei Personalknappheit im Einzelfall unterstützen, sagt eine Sprecherin des Landratsamts Unterallgäu: „Aktuell hilft er uns aber nicht weiter.“

Noch eindeutiger ist die Antwort im Ostallgäu: Der Pool habe in keinem der bisherigen Fälle dazu beigetragen, Abhilfe bei einer Personalnot zu schaffen, sagt ein Sprecher des dortigen Landratsamtes. (Lesen Sie auch: Überlastung als Dauerzustand - Besuch auf der Intensivstation im Klinikum Ottobeuren)

Mehr Nachrichten über die aktuelle Corona-Lage im Allgäu und in der Welt lesen Sie in unserem Newsblog.