Was im Ostallgäu gilt, wird wohl bald im gesamten Allgäu Realität sein. Also alles so wie 2020? Nicht ganz, kommentiert AZ-Redaktionsleiter Uli Hagemeier.

25.11.2021 | Stand: 21:32 Uhr

Machen wir uns nichts vor: Was nun im Ostallgäu gilt, wird angesichts der Inzidenzwerte wohl bald Realität im gesamten Allgäu sein. Für die Hoteliers ist es nur ein schwacher Trost, dass sie im November ohnehin eine umsatzschwache Zeit haben. Ihnen wie den Bergbahn-Betreibern droht wieder der Verlust des wichtigen Geschäftes über den Jahreswechsel, und das ohne die üppigen Ausgleichszahlungen wie 2020.