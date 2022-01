Corona: Lauterbach sieht "Licht am Ende des Tunnels" - Italien und Malta ab heute Hochrisikogebiete

Die Inzidenz in Deutschland steigt wieder. Gesundheitsminister Lauterbach zeigt sich mit Blick auf die Pandemie dennoch vorsichtig optimistisch. Mehr im Newsblog.

01.01.2022 | Stand: 12:35 Uhr

Samstag, 1. Januar, 11.50 Uhr: Gesundheitsminister Lauterbach sieht "Licht am Ende des Tunnels"

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat sich mit Blick auf die Pandemie vorsichtig optimistisch gezeigt. Für 2022 gebe es "Licht am Ende des Tunnels". Die Omikron-Variante werde nochmal eine schwere Herausforderung. "Aber es sieht so aus, als wenn diese Variante etwas weniger gefährlich wäre als die Delta-Variante." Das sei schon mal ein Lichtblick. Warum 2022 für Lauterbach entscheidend im Kampf gegen Corona ist, erfahren Sie hier.

Samstag, 1. Januar, 10.15 Uhr: Ruhige Silvesternacht im Allgäu

Kontaktbeschränkungen und kaum Böller: Die Silvesternacht im Allgäu blieb laut Polizei ruhig. Coronabedingt waren große Partys nicht erlaubt. Einige Einsätze gab es wegen Köperverletzungen. Hier eine Übersicht.

Samstag, 1. Januar, 9.30 Uhr: Italien, Kanada und Malta ab heute Corona-Hochrisikogebiete

Die beliebten Urlaubsländer Italien und Malta gelten wegen ihrer hohen Corona-Infektionszahlen ab heute als Hochrisikogebiete. Auch Kanada und San Marino im Nordosten Italiens sind von der Bundesregierung nun so eingestuft. Wer aus einem Hochrisikogebiet einreist und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich frühestens fünf Tage nach der Einreise mit einem negativen Test davon befreien. Die Insel Mauritius im Indischen Ozean ist dagegen nun von der Risikoliste gestrichen.

Mit der Einstufung verbunden ist eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts für nicht notwendige touristische Reisen. Sie erleichtert Touristen die kostenlose Stornierung bereits gebuchter Reisen, bedeutet aber kein Reiseverbot. Weitere Details hier.

Samstag, 1. Januar, 8.45 Uhr: Die Allgäuer Inzidenz-Werte im Überblick

Bundesweit stieg die Inzidenz am dritten Tag in Folge, im Allgäu zeichnet sich dieser Trend nicht überall ab. In einigen Städten und Kreisen sank die Inzidenz im Vergleich zum Vortag. Im Unterallgäu, im Oberallgäu sowie in Kempten sind die Werte leicht gestiegen. Hier alle Zahlen im Überblick.

Samstag, 1. Januar, 8 Uhr: 2022 hat begonnen - erneut eher verhaltene Feiern weltweit

2021 ist geschafft. Weltweit begrüßen die Menschen das neue Jahr - in der Hoffnung, dass es besser werde und Corona bald weniger belaste. Silvester war für viele Millionen wieder anders als früher. Ein Überblick über den Start ins neue jahr auf der ganzen Welt.

Samstag, 1. Januar, 7.15 Uhr: RKI registriert 26 392 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 220,3

Guten Morgen vom Digitalteam der Allgäuer Zeitung. Wir hoffen, Sie sind gut ins neue gerutscht und wünschen Ihnen für 2022 nur das Beste.

Wie jeden Tag blicken wir morgens auf die aktuellen Corona-Zahlen: Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am dritten Tag in Folge einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Samstagmorgen mit 220,3 an. Weil zwischen den Jahren weniger getestet und gemeldet wird, geht das RKI bei den Zahlen von einer Untererfassung aus.

Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 214,9 gelegen. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 26.392 Corona-Neuinfektionen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 184 Todesfälle verzeichnet. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 7.176.814 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Samstag mit 6 418 300 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 112.109.

Freitag, 31. Dezember, 19 Uhr: Omikron-Welle in Deutschland - "Ungeimpfte jetzt richtig in Gefahr"

Die Bundesregierung und prominente Virologen haben sich vorsichtig optimistisch über die möglichen Auswirkungen der Omikron-Welle in Deutschland geäußert - zugleich aber vor einer wachsenden Gesundheitsgefahr für Ungeimpfte gewarnt. Was Gesundheitsminister Lauterbach und Virologe Christian Drosten zur Situation sagen.

Freitag, 31. Dezember, 18.30 Uhr: Silvester im Allgäu: Was heute erlaubt ist - und was verboten

Silvester im Allgäu mit Corona-Regeln: Zwischen Kempten und Kaufbeuren, zwischen Memmingen und Füssen wollen die Menschen feiern. Was ist erlaubt, was verboten?

Freitag, 31. Dezember, 16.40 Uhr: Coronafälle auf Kreuzfahrtschiff - Aufenthalt in Lissabon verlängert

Ungeplante Silvesternacht in Lissabon: Wegen Corona-Fällen bei der Besatzung verzögert sich die Weiterfahrt des Kreuzfahrtschiffs Aida Nova im Hafen der portugiesischen Stadt bis ins neue Jahr. Man habe die positiven Fälle bei Routineprüfungen frühzeitig entdeckt und die Betroffenen in Abstimmung mit den Behörden in Lissabon an Land untergebracht, hieß es von Aida Cruises am Freitag in Rostock. Sie haben demnach nur milde Symptome und werden medizinisch betreut. Zuvor hatte RTL online darüber berichtet.

Wann das Schiff seine Reise zu den Kanarischen Inseln fortsetzen wird, war laut Unternehmen noch nicht klar. Man warte auf die Anreise wichtiger Crewmitglieder und prüfe verschiedene Reiseoptionen. Die Kreuzfahrtgäste dürfen das Schiff den Angaben zufolge jedoch ohne Einschränkungen verlassen.

Das Unternehmen wies darauf hin, dass alle Passagiere ab dem 12. Lebensjahr und die Besatzung geimpft sind und sowohl ein Antigen- als auch ein PCR-Test vor dem Fahrtantritt durchgeführt werden müssen.

Freitag, 31. Dezember, 16.15 Uhr: 19 Skilehrer positiv getestet: Besucher eines Skigebiets sollen sich testen lassen

19 Skilehrer sind in Tirol nahe Kitzbühel positiv auf das Coronavirus getestet worden. Jetzt sollen Besucher von Almhütten und Restaurants zum Testen kommen.

Freitag, 31. Dezember, 15.15 Uhr: Wie Corona die Jüngsten trifft: Kinderkliniken in der Region schildern ihre Lage

Kliniken auch im Allgäu behandeln aktuell wenige Kinder wegen Corona. Der Augsburger Klinikchef warnt vor einer "konstanten Relativierung von Gefahren". Die Details dazu.

Freitag, 31. Dezember, 13 Uhr: Zwei Corona-Fälle bei Tour de Ski in Oberstdorf

Zwei Medienvertreter wurden vor dem Start der Tour de Ski in Oberstdorf positiv auf das Coronavirus getestet. Das teilt das Landratsamt Oberallgäu mit. Das zuständige Gesundheitsamt Oberallgäu habe umgehend reagiert: Die Betroffenen und enge Kontaktpersonen sind in Quarantäne. Skisportler sind laut Landratsamt nicht betroffen. Alles zur Tour de Ski erfahren Sie hier.

Heute startet die Tour de Ski in Oberstdorf. Beim Training am Donnerstag schauten sich die Tour de Ski-Teilnehmer die Strecken im Oberstdorfer Langlaufstadion genau an - hier im Bild die Österricherin Teresa Stadlober (vorne) am Burgstall-Anstieg. Bild: Ralf Lienert

Freitag, 31. Dezember, 10.30 Uhr: Drosten: Mildere Verläufe bei Omikron "sehr wahrscheinlich"

Der Berliner Virologe Christian Drosten hält mildere Krankheitsverläufe bei der neuen Corona-Variante Omikron mittlerweile für "sehr wahrscheinlich". Dazu gebe es immer mehr Daten, sagte Drosten am Freitag im Deutschlandfunk.

Pro 1000 nachgewiesenen Corona-Fällen müssten nach seiner Einschätzung weniger Menschen in einem Krankenhaus behandelt werden. So sei das Risiko für Ungeimpfte, nach einer Infektion in eine Klinik zu müssen, bei Omikron nur etwa drei Viertel so hoch wie bei Delta. Gleichzeitig könne aber in anderen Ländern beobachtet werden, dass die neue Variante eine sehr hohe Verbreitungsgeschwindigkeit habe.

Freitag, 31. Dezember, 9 Uhr: Corona-Lage in Russland: Höchststand bei Todeszahlen im November

In Russland sind im November nach offiziellen Angaben mehr als 87.000 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben - ein Monatsrekord seit Beginn der Pandemie. In den meisten Fällen gelte das Virus als Haupttodesursache, teilte das Statistikamt Rosstat am Donnerstag in Moskau mit. Die Zahlen der russischen Regierung für den Vormonat fallen der Staatsagentur Tass zufolge mit 37.000 Todesfällen deutlich niedriger aus. Die Diskrepanz wird dem Bericht zufolge damit erklärt, dass hierbei nur Fälle erfasst würden, bei denen Corona die Haupttodesursache gewesen sei und eine Bestätigung für eine Infektion schnell vorgelegen habe.

Die Statistik der Regierung wies zuletzt über Wochen jeden Tag mehr als 1000 neue Corona-Todesfälle aus. Bei diesem Wert war aber bereits von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen worden. Zuletzt hatte sich die Corona-Lage im flächenmäßig größten Land der Erde aber etwas entspannt - mit mehr als 900 Toten binnen eines Tages.

Vor den anstehenden Feiertagen rund um den Jahreswechsel gibt es in Russland keine größeren Einschränkungen. Die Gesundheitsbehörden haben die Menschen aber dazu aufgerufen, möglichst auf Reisen zu verzichten. Stichproben auf Portalen für Fahrkarten zeigen aber eine hohe Auslastung von Zügen zum Jahreswechsel.

Freitag, 31. Dezember, 7.14 Uhr: Inzidenz im Allgäu: Anstieg im Ostallgäu - im Unterallgäu sinkt der Wert

Am letzten Tag des Pandemie-Jahres 2021 liegen alle Allgäuer Städte und Landkreise über einer Inzidenz von 200. Im Unterallgäu sinken die Zahlen. Unsere Übersicht.

Freitag, 31. Dezember, 6.45 Uhr: RKI registriert 41.240 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 214,9

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am Freitag eine höhere bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz als am Vortag veröffentlicht - allerdings mit der Einschränkung, dass die Daten aufgrund der geringen Test- und Meldeaktivitäten während der Feiertage ein unvollständiges Bild abgeben können. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Morgen mit 214,9 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der bundesweite Wert bei 207,4 gelegen, vor einer Woche bei 265,8. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 41 240 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05:19 Uhr wiedergeben. Vor genau einer Woche waren es 35.431 Ansteckungen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 323 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 370 Todesfälle gewesen.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Donnerstag mit 3,15 (Mittwoch 3,18) an. Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Freitag mit 6 382 900 an.

Donnerstag, 30. Dezember, 21.55 Uhr: 1,65 Milliarden Euro Corona-Hilfen für die Kultur beantragt

Kulturveranstalter haben beim Sonderfonds des Bundes Finanzhilfen in Höhe von 1,65 Milliarden Euro beantragt. Das berichtete das Nachrichtenportal The Pioneer unter Berufung auf einen Sonderbericht der Beauftragten des Bundes für Kultur und Medien zum 14. Dezember. Ein Sprecher aus dem Hause der neuen Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) bestätigte die Angaben.

Demnach wurden bis Mitte Dezember Anträge für Finanzhilfen in Höhe von 795 Millionen Euro für 23 400 Veranstaltungen im Rahmen der

Wirtschaftlichkeitshilfen eingereicht. Rund die Hälfte der Anträge entfällt dem Bericht zufolge auf Konzerte und Festivals, 40 Prozent auf private Theater und Schauspielhäuser, wie The Pioneer schreibt. Für die Ausfallabsicherung von Großveranstaltungen seien 2000 Veranstaltungen mit einem Fördervolumen von 859 Millionen Euro angemeldet worden.

Der Bund hatte einen bis zu 2,5 Milliarden Euro umfassenden Fonds für die Kultur aufgelegt. Er bietet Hilfen, damit kleinere Veranstaltungen wirtschaftlich sein können, und Unterstützung für Ausfälle, wenn Events coronabedingt abgesagt werden. Bei dem Bericht an den Haushaltsausschuss des Bundestages handelt es sich um eine Zwischenbilanz. Wie viel insgesamt an Förderung ausgezahlt wird, ist noch offen.

Donnerstag, 30. Dezember, 21.05 Uhr: Drosten vorsichtig optimistisch für weitere Corona-Entwicklung

Der Berliner Virologe Christian Drosten sieht Anlass für vorsichtigen Optimismus bei der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie in Deutschland. Hintergrund seien Daten aus Südafrika, wo sich die besonders ansteckende Virusvariante Omikron zunächst verbreitet hatte: "In gewisser Weise kann uns das beruhigen. Südafrika ist sicher ein Blick in eine Zukunft, in eine endemische Situation, die sich dort gerade einstellt", sagte Drosten am Donnerstagabend im ZDF-"heute journal". "Nur sind wir leider noch ein ganzes Stück davon entfernt."

Der Übergang von einer pandemischen zu einer endemischen Situation bedeutet, dass das Virus sich zwar weiterhin verbreitet, aber weniger gefährlich ist - vergleichbar etwa den typischen Erkältungsviren, zu denen auch andere Coronaviren zählen.

Auch die Entwicklung in Großbritannien mit Blick auf Omikron sei ermutigend, sagte Drosten, "denn die Zahl der schweren Erkrankungen scheint geringer zu sein". Der Virologe sieht allerdings in Deutschland die Politik weiter gefordert, "vielleicht bis Ostern". Experten rechnen damit, dass der Höhepunkt einer Omikron-Welle in Deutschland erst noch bevorsteht.

Donnerstag, 30. Dezember, 20.35 Uhr: Corona-Schnelltests wohl auch für Omikron-Nachweis geeignet

Die meisten der in Deutschland angebotenen Corona-Schnelltests sind nach Einschätzung des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) auch zum Nachweis der neuen Omikron-Variante geeignet. Davon sei "auf der Grundlage der aktuellen Datenlage auszugehen", schreibt das PEI auf seiner Internetseite.

Bis Mitte Dezember hätten insgesamt 245 verschiedene sogenannte Antigentests ein allgemeines Prüfverfahren durch ein PEI-Labor durchlaufen, 199 hätten die Untersuchung bestanden. Von diesen 199 könnten wiederum die allermeisten eine Omikron-Infektion nachweisen. Der Grund: Die große Mehrheit der in Deutschland angebotenen Tests schlage auf ein Protein des Virus an, dass von den Omikron-Mutationen vergleichsweise wenig betroffen sei.

Das PEI schränkt aber ein: "Für eine endgültige, qualitative und quantitative Aussage sind allerdings weitere Untersuchungen, insbesondere Vergleichsstudien mit Proben von Omikron-infizierten Personen erforderlich."

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hatte zuvor mitgeteilt, dass vorläufige Daten einer Studie mit Lebendviren von Patienten darauf hindeuteten, "dass Antigentests die Omikron-Variante erkennen, aber möglicherweise eine verringerte Sensitivität aufweisen."

Donnerstag, 30. Dezember, 19.15 Uhr: Lindauer Landrat appelliert wegen Omikron: "Silvester in kleiner Runde feiern"

Die Omikron-Variante breitet sich im Landkreis Lindau immer weiter aus. Bislang wurden 21 Fälle nachgewiesen. Betroffen sind auch mehrere Pflegeeinrichtungen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Donnerstag, 30. Dezember, 18.25 Uhr: Städte in Bayern beschränken oder verbieten Corona-"Spaziergänge"

Immer mehr bayerische Kommunen verbieten unangemeldete Versammlungen und "Spaziergänge" zum Protest gegen Corona-Maßnahmen oder verfügen strenge Auflagen. Die Stadt München teilte am Donnerstag mit, dass am 1., 3. und 5. Januar "im gesamten Stadtgebiet alle stationären oder sich fortbewegenden Demos" gegen die Corona-Politik verboten sind, wenn sie nicht vorher angemeldet werden. Ziel sei, "einem Wildwuchs an in keiner Weise vertretbaren Demos mit zum Teil gewaltbereiten Teilnehmenden vorzubeugen", bei denen weder Abstände eingehalten noch Masken getragen werden. Gegen jeden Teilnehmer könne ein Bußgeld bis zu 3000 Euro verhängt werden.

Donnerstag, 30. Dezember, 18.05 Uhr: Omikron-Anteil steigt schnell - Lauterbach kündigt Vorschläge an

Auch wenn die amtlichen Meldezahlen noch hinterherhinken, wappnet sich die Bundesregierung für zusätzliche Antworten auf die nächste Corona-Welle. Mehr dazu.

Donnerstag, 30. Dezember, 18 Uhr: Corona-Masken-Verweigerer randaliert in Bahn-Reisezentrum in Mainz

Ein Corona-Masken-Verweigerer hat mit Zerstörungen am Hauptbahnhof Mainz für die kurzzeitige Schließung des Reisezentrums zum Schutz anderer Reisender gesorgt. Die Mitarbeiter hatten ihn am Donnerstag mehrmals vergeblich aufgefordert, sich seinen Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen, wie die Bundespolizei mitteilte. Als der 56-Jährige daher keinen Service bekam, zerstörte er nach den Angaben "jegliches greifbare Inventar" quer durch den gesamten zugänglichen Bereich des Reisezentrums: Aufsteller aus Metall, Trennwände, Plexiglasscheiben und Informationstafeln. Verletzte gab es nicht.

Die herbeigerufene Bundespolizei kontrollierte den Mann, beruhigte ihn schließlich und verwies ihn aus dem Bahnhof. Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Den Mann erwarten ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Maskenverstoßes, wie die Bundespolizei weiter mitteilte.

Donnerstag, 30. Dezember, 17.40 Uhr: Besuchsverbot in der Oberschwabenklinik ab Neujahr

Wegen der drohenden Omikron-Welle sind in der Oberschwabenklinik ab 1. Januar 2022 Besuche verboten. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Betroffen sind das St. Elisabethen-Klinikum in Ravensburg, das Westallgäu-Klinikum in Wangen und das Ravensburger Heilig-Geist-Spital. Ausnahmen gibt es bei der Sterbebegleitung nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt oder Ärztin, im Kreißsaal und in der Kinderklinik. Für Geburtsbegleiter gilt 2G-Plus, für Erziehungsberechtigte gilt in der Kinderklinik 3G. Erlaubt ist hier aber nur ein Erziehungsberechtigter. Im Heilig-Geist-Spital sind Ausnahmen nur in dringenden Notfällen und nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt oder Ärztin möglich.

Donnerstag, 30. Dezember, 17.25 Uhr: Bundeswehr prüft Drohungen von angeblichem Soldaten zu Corona-Politik

Bundeswehr und bayerische Polizei untersuchen ein Drohvideo eines angeblichen Angehörigen der Armee. Das Verteidigungsministerium prüft bereits Konsequenzen.

Donnerstag, 30. Dezember, 16.40 Uhr: Staatsballett sagt nach Corona-Fällen weitere Vorstellungen ab

Wegen mehrerer Corona-Fälle hat das Staatsballett Berlin weitere Vorstellungen abgesagt. Das Gastspiel "Half Life" im Kraftwerk Berlin am 6. und 7. Januar kann nicht umgesetzt werden, wie die Bühne am Donnerstag mitteilte. Zuvor hatte das Staatsballett bereits Aufführungen bis Anfang Januar gestrichen. Eine Infektionskette liege aber nicht vor, sagte eine Sprecherin. Der Probenbetrieb soll Anfang Januar wieder aufgenommen werden.

Donnerstag, 30. Dezember, 16 Uhr: Kinder-Impfung in Memmingen startet am 7. Januar 2022

Kinderärzte stehen für Zusatzangebot im Memminger Impfzentrum für Fünf- bis Elfjährige bereit. Wie die Anmeldung funktioniert.

Donnerstag, 30. Dezember, 15.55 Uhr: Kultusminister beraten in Sondersitzung am 5. Januar über Corona-Lage

Angesichts einer drohenden neuen Corona-Welle wollen die Kultusminister- und ministerinnen der Länder am kommenden Mittwoch kurzfristig in einer Videokonferenz über die Lage an den Schulen beraten. Das teilte ein Sprecher der Kultusministerkonferenz (KMK) am Donnerstag nach einer digitalen Sitzung des Präsidiums mit. Die nächste reguläre KMK-Sitzung war ursprünglich erst für den 10. Februar geplant - und damit nach der für den 7. Januar geplanten Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

Wie der Sprecher weiter mitteilte, hat das Präsidium, dem 6 der 16 KMK-Minister angehören, darüber hinaus seine Linie bekräftigt, dem Präsenzunterricht an Schulen weiterhin höchste Priorität einzuräumen. Die Ländervertreter hätten auf Präsidiumsebene auch festgestellt, "dass alle Länder außer Thüringen nach den Weihnachtsferien in Präsenz starten wollen", wie es weiter in der Mitteilung heißt. Thüringen hatte unter anderem angekündigt, dass die Schüler an den ersten beiden Schultagen nach den Ferien zunächst einmal von zu Hause aus lernen sollten.

Donnerstag, 30. Dezember, 14.15 Uhr: Wegen Omikron: Landkreis Oberallgäu bittet Pflegekräfte im Ruhestand um Mithilfe

Das Landratsamt Oberallgäu bittet Menschen mit Pflege- oder Hauswirtschaftsausbildung, die nicht mehr im aktiven Dienst sind, um ihre Untertstüutzung bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Insbesondere in Vorbereitung auf die Omikron-Welle könne es sein, dass es in Pflegeeinrichtungen zu einer Verschärfung des Pflegenotstandes komme. Durch das frühe Aufbauen eines Pools von ehrenamtlichen Helfern soll es gelingen, im Fall von krankheitsbedingten Ausfällen die Betreuung pflegebedürftiger Menschen aufrecht zu erhalten.

Freiwillige können ihre Bereitschaft zur Hilfe bei der Fachstelle für Pflege- und Behinderteneinrichtungen - Qualitätsentwicklung und Aufsicht (FQA) telefonisch oder per Mail anzeigen. Der Einsatzzeitraum beschränkt sich in jedem Fall auf die Dauer der Corona-Pandemie.

Donnerstag, 30. Dezember, 13.45 Uhr: Bürgermeister erhält Todesdrohungen von "Reichsbürgern" - Spur führt ins Allgäu

Ein Bürgermeister aus dem Landkreis Freising geht kruden "Corona"-E-Mails nach. Er landet im Allgäu - und bekommt danach Todesdrohungen von "Reichsbürgern". Alle Infos dazu.

Donnerstag, 30. Dezember, 11.45 Uhr: Italien, Malta und Kanada ab Samstag Corona-Hochrisikogebiete

Die Bundesregierung stuft die beliebten Urlaubsländer Italien und Malta wegen hoher Corona-Infektionszahlen ab Samstag als Hochrisikogebiete ein. Das gilt auch für Kanada und San Marino, wie das Robert Koch-Institut am Donnerstag bekanntgab. Wer aus einem Hochrisikogebiet einreist und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich frühestens fünf Tage nach der Einreise mit einem negativen Test davon befreien.

Donnerstag, 30. Dezember, 10.10 Uhr: "Richterlein"-Zoff: Ärztekammer kritisiert Montgomery

Die Bundesärztekammer distanziert sich sehr deutlich von den Aussagen des Chefs des Weltärztebunds, Frank Ulrich Montgomery. Der hatte Richter eines Oberlandesgerichts als "Richterlein" bezeichnet, weil diese 2G-Auflagen gekippt hatten.

Nun schreibt der Ärzteverbund in einer Mitteilung: "Die Bundesärztekammer als Vertreterin der Ärztinnen und Ärzte in Deutschland verwahrt sich deshalb ausdrücklich gegen eine Herabwürdigung der Arbeit von unabhängigen Richterinnen und Richtern in Deutschland." Das Präsidium der Ärztekammer kritisiert die Aussagen "sowohl inhaltlich wie auch im Stil."

Montgomery: fehlende Zahlen zu Corona sind "mehr als peinlich"

Montgomery wiederum hält es für "mehr als peinlich", dass Deutschland über die Feiertage keine validen Zahlen zur Entwicklung der Corona-Pandemie hat. "Wir haben ein riesiges Digitalisierungsproblem nach wie vor in Deutschland", sagte er am Donnerstag im Deutschlandfunk.

Dass es über die Feiertage keine vernünftigen Zahlen gebe, liege auch am Föderalismus, an unterschiedlichen Meldesystemen in den einzelnen Bundesländern. "Hier hätte man in den letzten eineinhalb Jahren wirklich mehr machen können", sagte Montgomery. Das Fehlen der Zahlen sei auch ein Problem, weil die Politik auf deren Basis Gesetze mache, die gerichtsfest sein müssten.

Donnerstag, 30. Dezember, 9.30 Uhr: Lothar Wieler und Karl Lauterbach: Vier Fäuste gegen Omikron

Nach der Wahl hat sich an der Spitze der Corona-Kämpfer in Berlin ein neues Duo zusammenfinden müssen. Lothar Wieler und Karl Lauterbach beschnüffeln sich noch.

Donnerstag, 30. Dezember, 8.30 Uhr: Gericht kippt 2G-Regel in Bekleidungsgeschäften

Wer Mode und Kleidung kaufen will, muss in bayerischen Geschäften keinen Impf- oder Genesenen-Nachweis mehr zeigen. Was muss man beim Shoppen trotzdem beachten?

Donnerstag, 30. Dezember, 7 Uhr: RKI: Belastbare Daten ab der zweiten Januarwoche wieder

Das Robert Koch-Institut (RKI) rechnet erst ab ungefähr dem 10. Januar wieder mit wirklich belastbaren Daten zum Infektionsgeschehen in Deutschland.

"Wir gehen davon aus, dass sich Diagnostik- und Testverhalten gegen Ende der ersten Januarwoche wieder dem Niveau der letzten Wochen angleichen und dadurch die Daten in der zweiten Januarwoche vergleichbar mit den Daten der letzten Wochen sind", teilte das RKI der Deutschen Presse-Agentur mit. Ein genauer Tag lasse sich unter anderem wegen der regional unterschiedlichen Winterferien nicht bestimmen. Bereits gestern sagte Karl Lauterbach, die Corona-Zahlen lägen deutlich höher als angegeben.

Das RKI hatte bei den Fallzahlen der vergangenen Tage darauf hingewiesen, dass während der Feiertage und zum Jahreswechsel mit einer geringeren Test- und Meldeaktivität zu rechnen ist. Es gibt Lücken bei den Gesundheitsämtern, weniger Testzentren sind geöffnet, weniger Menschen dürften sich testen lassen und auch die Tests an Schulen fallen in den Ferien weg. Deshalb zeigen die offiziell ausgewiesenen Fallzahlen derzeit nur ein unvollständiges Bild der Corona-Lage in Deutschland.

Donnerstag, 30. Dezember, 6.10 Uhr: Inzidenzwerte im Allgäu steigen

Die Inzidenzwerte im Allgäu sind von Mittwoch auf Donnerstag überwiegend gestiegen. In Memmingen beinahe um den Wert von 100. Die Übersicht.

Donnerstag, 30. Dezember, 5.50 Uhr: RKI registriert 42 770 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 207,4

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am Donnerstag eine etwas höhere bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz als am Vortag veröffentlicht - allerdings mit der Einschränkung, dass die Daten aufgrund der geringen Test- und Meldeaktivitäten während der Feiertage ein unvollständiges Bild abgeben können.

Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Morgen mit 207,4 an. Am Vortag hatte der bundesweite Wert bei 205,5 gelegen, vor einer Woche bei 280,3 (Vormonat: 439,2). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 42 770 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.15 Uhr wiedergeben. Vor genau einer Woche waren es 44 927 Ansteckungen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 383 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 425 Todesfälle gewesen.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Mittwoch mit 3,18 (Dienstag 3,25) an. Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Donnerstag mit 6.332.300 an.

Mittwoch, 29. Dezember, 22.15 Uhr: Rund 400 Corona-Maßnahmen-Kritiker bei Versammlung in Würzburg

Bis zu 400 Gegner der Corona-Maßnahmen haben laut Polizei am Mittwochabend an einer angezeigten Versammlung in Würzburg teilgenommen. Zeitgleich mit diesem Protest am Unteren Markt habe die Grüne Jugend sich auf dem Oberen Markt mit rund 100 Menschen versammelt. Die Polizei habe durch die strikte Trennung beider Kundgebungen einen nahezu störungsfreien Verlauf gewährleisten können, hieß es. Gegen einzelne Versammlungsteilnehmer der Kritiker der Corona-Politik wurden allerdings Verfahren wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht eingeleitet. Der Versammlungsleiter und die Polizei hätten die Teilnehmer mehrfach dazu aufgefordert, der Maskenpflicht nachzukommen.

Mittwoch, 29. Dezember, 21.40 Uhr: Corona-Proteste in Westallgäu und Umgebung nehmen zu - Gewalt gegen Polizei in Ravensburg

Nach Wangen und Ravensburg gibt es nun in Lindenberg den ersten „Spaziergang“ gegen die Corona-Regeln. Wie die Polizei die Lage am Dienstagabend einordnet.

Berittene Polizei begleitet Teilnehmer eines sogenannten Spazierganges gegen die Coronamaßnahmen durch die Innenstadt Ravensburgs. Bild: Felix Kästle, dpa

Mittwoch, 29. Dezember, 20.55 Uhr: Omikron breitet sich im Ostallgäu aus: 25 Infizierte und 120 Verdachtsfälle

Das Landratsamt bestätigt: Die neue Virus-Variante ist in der Region angekommen. Warum die Zahl gefühlt über Nacht rasant gestiegen ist.

Mittwoch, 29. Dezember, 20.05 Uhr: Münchner Polizei stoppt Anti-Corona-Politik-Demonstranten

Die für Mittwochabend angekündigte Demo gegen die Corona-Maßnahmen in München wurde kurzfristig abgesagt. Dennoch stoppte die Polizei Teilnehmer. Die Hintergründe.

Mittwoch, 29. Dezember, 19.05 Uhr: Corona-Ausbruch mit Omikron-Fällen in Kita im Oberallgäu

Wie das Landratsamt Oberallgäu mitteilt, sind inzwischen die ersten Omikron-Fälle in einer Kita im Landkreis Oberallgäu nachgewiesen worden. Nach Angaben des Gesundheitsamtes Oberallgäu sei die neue Corona-Variante bei einer Erzieherin und fünf Kindern aus der von ihr betreuten Gruppe nachgewiesen worden. In der Folge wurden bislang 26 enge Kontakte der Infizierten zu weiteren Menschen festgestellt.

Das zuständige Gesundheitsamt ordnete eine Reihentestung an. Darüber hinaus befinden sich die gesamte Gruppe und die Kontaktpersonen in Quarantäne.

Mittwoch, 29. Dezember, 19 Uhr: 2G-Regel gilt nicht für Bekleidungsgeschäfte in Bayern

Weil sie der "Deckung des täglichen Bedarfs" dienen, unterliegen Bekleidungsgeschäfte in Bayern nicht der 2G-Regel. Der Verwaltungsgerichtshof bestätigte das.

Mittwoch, 29. Dezember, 18.15 Uhr: Bund: Booster-Impfungen für Kinder und Jugendliche möglich

Der Bund hat für mehr Klarheit bei sogenannten Booster-Impfungen für Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren gesorgt. Diese hätten "unabhängig von den Empfehlungen" der Ständigen Impfkommission (Stiko) grundsätzlich einen Anspruch auf Auffrisch-Impfungen, heißt es in einem Schreiben, das Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Montag unter anderem an die Bundesländer geschickt hat. Für sie komme dabei der Biontech-Impfstoff in Frage. Moderna soll demnach erst ab 30 Jahren verabreicht werden.

Im Falle von Impfschäden bei Kindern und Jugendlichen garantiere der Bund einen Versorgungsanspruch, sofern ein für diese Personengruppe zugelassener mRNA-Impfstoff wie etwa Biontech verwendet werde.

Die Berliner Gesundheitssenatorin, Ulrike Gote (Grüne), kündigte daraufhin an, dass in der Hauptstadt seit (diesem) Mittwoch auch für 12- bis 18-Jährige bereits drei Monate nach der letzten Impfung eine Auffrisch-Impfung möglich sein soll.

Mittwoch, 29. Dezember, 17.40 Uhr: Darts-Weltmeister Price für Abbruch der WM

Titelverteidiger Gerwyn Price plädiert für einen vorzeitigen Abbruch der derzeit laufenden Darts-WM in London. "Das Turnier sollte verschoben werden", schrieb der 36 Jahre alte Waliser am Mittwoch via Instagram. Zuvor waren die Ex-Weltmeister Michael van Gerwen und Raymond van Barneveld (beide Niederlande) sowie Dave Chisnall (England) und Vincent van der Voort (Niederlande) positiv auf Corona getestet worden. Die Gegner von van Gerwen, Chisnall und van der Voort erhielten Freilose, van Barneveld war schon ausgeschieden. Seit Weihnachten sind drei Spiele ausgefallen.

"Ich war selbst in dieser Position, deswegen fühle ich mit den ausgeschiedenen Spielern. Vor der WM gibt es so viel Arbeit zu erledigen", erklärte Price. Der ehemalige Rugby-Profi wurde in diesem Jahr aus der Premier League gestrichen, weil er vor dem Start positiv auf das Virus getestet worden war. Eine Verschiebung der WM sei wahrscheinlich nicht die beste Option, "aber eine Option, mit der ich einverstanden wäre". Der Weltverband PDC hat bislang nichts in diese Richtung verlauten lassen.

Mittwoch, 29. Dezember, 17.15 Uhr: Kirchengemeinde bietet Corona-Impfungen im Ulmer Münster an

Zum Piks in die Kirche: Bei einer Impfaktion im Ulmer Münster konnten sich Menschen am Mittwoch gegen das Coronavirus impfen lassen. Die Impfungen waren eine gemeinsame Aktion von Münstergemeinde, evangelischer Gesamtkirchengemeinde und der Stadt Ulm zur Unterstützung der Impfkampagne im Südwesten. Noch vor Beginn der Impfungen um 10.00 Uhr hätten sich bereits lange Schlangen vor dem Münster gebildet, sagte der Ulmer Dekan, Ernst-Wilhelm Gohl.

Die Menschen verhielten sich bei der Impfung im Kirchenraum sehr ruhig, sagte Gohl. Die Kirche sei ein Raum der Hoffnung, so wie die Impfung die Hoffnung in der Pandemie sei. Bei den Interessierten für die Corona-Impfung sei die ganze Breite der Gesellschaft vertreten gewesen.

Geimpft wurde auch, wer Impfpass oder Krankenkassenkarte nicht dabei hatte. Man habe die Schwelle für die Impfungen so niedrig wie möglich halten wollen, sagte Dekan Gohl. Geplant waren etwa 400 Impfungen. Es sei jedoch genug Impfstoff vorhanden. "Jeder, der eine Impfung erhalten möchte, kann sie bekommen." Die Initiative für die Impfaktion ging laut Gohl von einer Ulmer Apothekerin aus. Überzeugt von der Idee habe man sich zusammen mit einer Arztpraxis kurz darauf an die Umsetzung gemacht.

Am Mittwoch konnten sich Menschen im Ulmer Münster impfen lassen. Bild: Ralf Zwiebler, dpa

Mittwoch, 29. Dezember, 17.05 Uhr: Biathlon-Weltcup in Antholz zum zweiten Mal nacheinander ohne Fans

Zum zweiten Mal nacheinander findet der Biathlon-Weltcup in Antholz coronabedingt vor leeren Rängen statt. "Auf der Grundlage der aktuellen Entwicklungen in Sachen Covid-19 und der Prognosen für die kommenden Wochen wurde nun in Absprache mit den zuständigen Regierungsbehörden - wehmütig aber doch vorsorglich - die Entscheidung getroffen, Antholz 2022 ohne Fans im Stadion auszutragen", teilten die Veranstalter am Mittwoch mit.

Bereits in der Vorsaison fanden die Wettkämpfe im Südtiroler Biathlon-Mekka unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Rennen vom 20. bis 23. Januar 2022 sind die Generalprobe vor den Olympischen Winterspielen im Februar in Peking.

Nach Hochfilzen/Österreich und Oberhof ist Antholz bereits die dritte Station, wo die Skijäger in diesem Winter ohne Publikum starten müssen. Zum Saisonauftakt im schwedischen Östersund und vor Weihnachten im französischen Le Grand-Bornand waren Fans zugelassen. In Frankreich hatten Bilder von 20.000 Fans - dicht gedrängt und ohne Masken - trotz hoher Inzidenz für Befremden gesorgt. Ob in Ruhpolding (12. bis 16. Januar) Fans zugelassen sind, ist noch offen.

Mittwoch, 29. Dezember, 16.40 Uhr: Polizei ermittelt gegen eigene Beamte nach Corona-Protest in Bautzen

Nach einem eskalierten Corona-Protest am Montag in Bautzen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf Körperverletzung im Amt in den eigenen Reihen. Das Verfahren sei umgehend eingeleitet worden, nachdem im Internet ein Videoausschnitt aufgetaucht sei, das zwei Polizisten zeige, die Teilnehmern eines Protests in den Rücken träten, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Jetzt müssten Aufnahmezeit und –ort des Videos geprüft werden, um herauszufinden, welche Einheit zu diesem Zeitpunkt im Einsatz gewesen sei. "Unabhängig von den Umständen ist so ein Verhalten natürlich inakzeptabel. Dafür stehen wir nicht, und das entspricht auch nicht den Leitlinien, mit denen wir im Einsatz arbeiten", sagte ein Sprecher der Polizei. Bei Protesten gegen Corona-Maßnahmen war es am Montagabend in Bautzen zu Ausschreitungen gekommen.

Mittwoch, 29. Dezember, 16:20 Uhr: Lauterbach: Corona-Inzidenz gerade zwei bis drei Mal so hoch

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach schätzt das aktuelle Corona-Infektionsgeschehen deutlich kritischer ein, als es die Meldezahlen zeigen. Es sei davon auszugehen, dass die tatsächliche Inzidenz in Deutschland derzeit zwei- bis dreimal so hoch sei wie ausgewiesen, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in Berlin. Zu sehen sei auch eine deutliche Zunahme von Fällen der neuen, ansteckenderen Virusvariante Omikron, die Sorgen bereite.

Der Minister appellierte an alle Bürger, Silvester so zu verbringen, dass keine neuen Infektionsketten entstünden. "Bitte feiern Sie in ganz kleiner Runde." Die nach Meldezahlen der Gesundheitsämter ausgewiesenen Fallzahlen unterschätzten die bestehende Gefahr.

Derzeit werde daran gearbeitet, eine bessere Datenlage zu bekommen, erläuterte Lauterbach. Er sei sich sicher, dass zur bereits vorgesehenen Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) am 7. Januar "eine solide und für diese Zwecke vollkommen ausreichende Datenlage" vorhanden sein werde.

.Mittwoch, 29. Dezember, 15.30 Uhr: Gericht billigt Auflagen für Corona-Demo - aber 5000 Personen erlaubt

Die Corona-Demonstration am Mittwochabend in München ist mit 5000 Teilnehmern erlaubt. Das gab das Verwaltungsgericht München nun bekannt. Mehr dazu lesen Sie hier.

Mittwoch, 29. Dezember, 15.25 Uhr: 38-Jähriger legt in Schwangauer Apotheke gefälschten Impfausweis vor

Ein 38-Jähriger aus dem südlichen Ostallgäu legte in einer Apotheke in Schwangau einen gefälschten Impfausweis vor, um ein digitales Impfzertifikat zu erhalten. Die Hintergründe.

Mittwoch, 29. Dezember, 14.55 Uhr: So viele Corona-Patienten liegen in den Allgäuer Krankenhäusern

In den Krankenhäusern des Klinikverbunds Allgäu werden täglich Corona-Patienten behandelt. Insgesamt liegen 51 Patienten auf der Normalstation und 26 auf der Intensivstation. Diese teilen sich wie folgt auf die Krankenhäuser im Allgäu auf:

Kempten: Zehn Covid-19-Patienten werden auf der Normalstation behandelt, sieben Covid-19-Patienten auf der Intensivstation

Covid-19-Patienten werden auf der Normalstation behandelt, Covid-19-Patienten auf der Intensivstation Immenstadt: Fünf Covid-19-Patienten werden auf der Normalstation behandelt, sechs Covid-19-Patienten auf der Intensivstation

Covid-19-Patienten werden auf der Normalstation behandelt, Covid-19-Patienten auf der Intensivstation Sonthofen Ein Covid-19-Patient wird aktuell auf der Normalstation behandelt, keine Covid-19-Patienten auf der Intensivstation

Covid-19-Patient wird aktuell auf der Normalstation behandelt, Covid-19-Patienten auf der Intensivstation Oberstdorf Sieben Covid-19-Patienten werden auf der Normalstation behandelt, keine Covid-19-Patienten auf der Intensivstation

Covid-19-Patienten werden auf der Normalstation behandelt, Covid-19-Patienten auf der Intensivstation Memmingen 16 Covid-19-Patienten werden auf der Normalstation behandelt, zehn Covid-19-Patienten auf der Intensivstation

Covid-19-Patienten werden auf der Normalstation behandelt, Covid-19-Patienten auf der Intensivstation Mindelheim: Sechs Covid-19-Patienten werden auf der Normalstation behandelt, ein Covid-19-Patient auf der Intensivstation

Covid-19-Patienten werden auf der Normalstation behandelt, Covid-19-Patient auf der Intensivstation Ottobeuren Sechs Covid-19-Patienten werden auf der Normalstation behandelt, zwei Covid-19-Patienten auf der Intensivstation

Mittwoch: 29. Dezember, 14.25 Uhr: Betrug an Corona-Teststation in München - 21-jähriger Mitarbeiter angezeigt

Ein Mitarbeiter einer Corona-Teststation in München hat Menschen negative Testzertifikate ausgestellt, ohne sie getestet zu haben. Mehr zu dem Vorfall lesen Sie hier.

Mittwoch, 29. Dezember, 13.40 Uhr: Polizei leitet nach "Corona-Spaziergängen" in Kempten mehr als 180 Verfahren ein

Die als Spaziergänge getarnten Demos gegen die Corona-Maßnahmen am Montag in Kempten haben für über 180 Menschen ein Nachspiel, zum Teil wohl auch vor Gericht. Die Hintergründe dazu.

Mittwoch, 29. Dezember, 12.40 Uhr: RKI ordnet nun 13.129 Corona-Fälle Omikron zu - Plus von 26 Prozent

Die Zahl der an das Robert Koch-Institut (RKI) übermittelten sicher nachgewiesenen und wahrscheinlichen Omikron-Fälle in Deutschland ist erneut deutlich gestiegen. 13.129 Fälle würden nun der neuen Corona-Variante zugeordnet, 26 Prozent mehr als am Vortag, hieß es am Mittwoch auf einer RKI-Übersichtsseite (Datenstand 29. Dezember). Die Zahl bezieht sich auf Fälle im November und Dezember, die meisten Nachweise stammen mit 7632 aus der vergangenen Woche (Vorwoche: 3040).

Der Anstieg weise relativ sicher darauf hin, dass Omikron einen immer größeren Anteil am Infektionsgeschehen in Deutschland habe, sagte der Modellierer Dirk Brockmann von der Humboldt-Universität Berlin der Deutschen Presse-Agentur.

Mittwoch, 29. Dezember, 11 Uhr: Zahl der Corona-Klagen an Bayerns Gerichten auf hohem Niveau

In Bayern kann jeder Bürger vor den Verfassungsgerichtshof ziehen, auch ohne Anwalt. In der Corona-Pandemie haben das die Menschen so oft gemacht wie nie zuvor. Besonders Kritiker der Corona-Maßnahmen haben Bayerns Verfassungsgerichtshof 2020 und 2021 beschäftigt. Mehr Infos dazu.

Mittwoch, 29. Dezember, 10.10 Uhr: Landratsamt bestätigt 25 Omikron-Fälle im Ostallgäu

Im Ostallgäu und in Kaufbeuren gibt es 25 bestätigte Omikron-Fälle. Dazu kommen 120 Verdachtsfälle. Das Gesundheitsamt erklärt, warum die Zahl so hoch ist.

Mittwoch, 29. Dezember, 8.30 Uhr: Ungenaue Daten erschweren Omikron-Einschätzung - Karl Lauterbach ermahnt Behörden

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sieht die Einschätzung der Corona-Lage und der Omikron-Variante in Deutschland aktuell durch ungenaue Daten erschwert. Mehr dazu.

Mittwoch, 29. Dezember, 7 Uhr: Schnelltests bei Omikron offenbar weniger Zuverlässig

Antigen-Tests sind bei der Omikron-Variante wohl weniger empfindlich, als bei den früheren Corona-Varianten. Das berichtet ntv.de und beruft sich auf die US-Arzneimittelbehörde (FDA). Das hieße: Es ist offenbar weniger Wahrscheinlich, dass bei einer Infektion ein positives Ergebnis angezeigt wird. Erste Daten einer noch nicht abgeschlossenen Studie weisen darauf hin, so die FDA.

Mittwoch, 29. Dezember, 6.30 Uhr: Corona-Rekordwerte in den USA - Omikron weiter auf dem Vormarsch

In den USA steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter rapide an. Für Montag gab die Gesundheitsbehörde CDC mehr als 440 000 neue Fälle an einem Tag an - der höchste gemeldete Tageswert seit Beginn der Pandemie. Allerdings ist davon auszugehen, dass diese Zahl wahrscheinlich aufgrund der Feiertage verfälscht ist, da es nach Weihnachten noch zu Nachmeldungen gekommen sein dürfte. Die Daten variieren auch deutlich - die "New York Times" etwa meldete für den Tag sogar mehr als 500 000 Neuinfektionen in den USA.

Mittwoch, 29. Dezember, 6.10 Uhr: Inzidenzwerte im Allgäu sinken teils deutlich - Anstieg in einem Landkreis

Die Inzidenzwerte im Allgäu sinken größtenteils weiter. In Memmingen flacht die Inzidenz um über 60 ab. Das RKI erwartet allerdings, dass über die Weihnachtsfeiertage weniger Infektionen festgestellt und gemeldet wurden. In einem Allgäuer Landkreis steigen die Zahlen: Die Übersicht über die Inzidenzwerte im Allgäu.

Mittwoch, 29. Dezember, 5.55 Uhr: RKI registriert 40.043 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 205,5

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am Mittwoch eine niedrigere bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz als am Vortag veröffentlicht - allerdings mit der Einschränkung, dass die Daten aufgrund der geringen Test- und Meldeaktivitäten während der Feiertage ein unvollständiges Bild abgeben könnten.

Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Morgen mit 205,5 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte die bundesweite Inzidenz bei 215,6 gelegen, vor einer Woche bei 289,0 (Vormonat: 442,9). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI nun binnen eines Tages 40.043 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05:26 Uhr wiedergeben. Vor genau einer Woche waren es 45 659 Ansteckungen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 414 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren 510 Todesfälle verzeichnet worden.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Dienstag mit 3,25 (Montag 3,26) an. Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Mittwoch mit 6.277.400 an.

