Für Bergbahn ist nur noch FFP2-Maske nötig

Allgäuer Seilbahn-Betreiber kritisiert: „Corona-Lockerungen kommen zu spät“

18.03.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Die Corona-Auflagen an Bayerns Seilbahnen werden gelockert. Es gibt ab Samstag keine Zugangsbeschränkungen mehr. Allerdings bleibt es bei den Fahrten in geschlossenen Kabinen bei der Maskenpflicht. Bislang war in Seilbahnen die 2G-Vorschrift zu beachten – das heißt, nur Geimpfte oder Genesene durften mitfahren.

Am Ofterschwanger Horn im Oberallgäu können Wintersportfans noch bis 27. März auf ihre Kosten kommen. „Wir freuen uns, dass die 2G-Regel jetzt wegfällt. Aber eigentlich kommt dieser Beschluss zu spät“, sagt Rainer Hartmann, Geschäftsführer der Bergbahnen Ofterschwang-Gunzesried. Vor allem die Mitarbeiter am Ticketschalter seien in den vergangenen Monaten durch die Kontrolle von Impf- und Genesenen-Nachweisen zusätzlich belastet gewesen. Hartmann hofft nun auf eine gute letzte Woche im Winterbetrieb: „Die 2G-Hinweisschilder haben wir schon entfernt.“

"Rechnen nicht mit mehr Ansturm"

Bewerten will Jörn Homburg die Veränderungen nicht. „Was kommt, kommt – und in den vergangenen zwei Jahren haben wir gelernt, darauf zu regieren“, sagt der Sprecher der Oberstdorf-Kleinwalsertal Bergbahnen. Er rechne nun auch nicht mit mehr Ansturm – das hätten die Lockerungen im Kleinwalsertal gezeigt. Im Skigebiet Balderschwang will man sich am Freitagabend noch nicht auf die Änderung verlassen. „Uns liegt nichts von offizieller Seite vor. Sollte 2G wirklich wegfallen, werden wir kurzfristig reagieren“, sagt Prokurist Roland Januschowsky.

Einen überschaubaren Effekt dürfte die Maßnahme für die Tegelbergbahn im Ostallgäu haben, zu der auch die Buchenberg- und die Breitenbergbahn gehören. Bis auf die Tegelbergbahn sei man derzeit in Revision und habe keinen Skibetrieb, sagte Geschäftsführer Frank Seyfried. Die 2G-Kontrolle sei jedoch zeitaufwendig gewesen. „Für die Gäste entzerrt sich der Ablauf nun also etwas.“ (lw/ene/arz)