Inzidenz konstant unter 100: Wann die neuen Corona-Regeln wirklich gelten

Fünf Tage lang zittern, ob die 7-Tage-Inzidenz unter 100 bleibt, und dann direkt öffnen? Das ist den Betrieben nicht erlaubt. Der Weg hin zu den Lockerungen.

20.05.2021 | Stand: 10:17 Uhr

Die 7-Tage-Inzidenz ist neben dem Landkreis Lindau nun auch im Ost- und Oberallgäu sowie der Stadt Kaufbeuren konstant unter 100 (Stand: Donnerstagvormittag). Hotels, Gastrobetriebe sowie Kultur- und Sportstätten bereiten sich auf die anstehenden Öffnungsschritte vor. Doch wann genau, dürfen sie ihre Türen wieder öffnen? Bei Allgäuer Touristikern beispielsweise herrschte Unsicherheit, wann sie wieder Gäste empfangen dürfen. An Tag sieben, an Tag acht, mit der Allgemeinverfügung? Unsere Redaktion hat bei der Taskforce Corona-Pandemie des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege nachgefragt.

Inzidenz fünf Tage unter 100, doch Öffnung erst ab Tag acht

"Für die Öffnung der Außengastronomie, die Öffnung von Theatern, Konzert- und Opernhäusern, Kinos sowie für Sportangebote muss die 7-Tage-Inzidenz eines Landkreises bzw. einer kreisfreien Stadt fünf Tage in Folge unter 100 liegen", sagt Bettina Dobe von der Taskforce Corona-Pandemie des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege. Konkret bedeutet das: Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner darf fünf Tage hintereinander den Wert von 100 nicht überschreiten, damit Lockerungen in Kraft treten können. So weit, so klar, doch das ist noch nicht alles: Anschließend sind laut dem Gesundheitsministerium noch weitere zwei Tage vorgesehen, um die Öffnungsschritte umzusetzen. Heißt: Erst an Tag acht mit einer Inzidenz unter 100 können die Öffnungsschritte im entsprechenden Landkreis oder der Stadt umgesetzt werden. Doch warum nochmals zwei Tage warten, bis geöffnet werden darf?

Öffnungsschritte können erst mit der Allgemeinverfügung in Kraft treten

"Hierzu muss der Landkreis bzw. die kreisfreie Stadt eine Allgemeinverfügung erlassen nach der Maßgabe von Rahmenkonzepten, die von den zuständigen Ministerien veröffentlicht wurden", sagt Dobe. Bedeutet: Wenn die 7-Tage-Inzidenz fünf Tage in Folge unter 100 liegt, setzt das Landratsamt oder die Stadt eine Allgemeinverfügung auf, die in der Regel an Tag sieben veröffentlicht wird. In dieser werden die gelockerten Corona-Maßnahmen bekannt gegeben, die wiederum ab Tag acht gelten. Die eigentliche Öffnung kann laut Gesundheitsministerium - das vor den Öffnungsschritten zusätzlich noch sein Einverständnis geben muss - erst mit der Allgemeinverfügung erfolgen, sodass meist ab dem Unterschreiten der Inzidenz von 100 an sieben Tagen in Folge noch ein weiterer Tag vergeht, bis wieder lockerer geöffnet werden darf. "In diesen Bereichen, die besonders sensibel sind, geht Bayern über die bundesweiten Vorgaben hinaus", heißt es von der Taskforce Corona-Pandemie. Gemeint sind mit "diesen Bereichen" die Außengastronomie sowie Kulturstätten und Sportangebote. (Die aktuellen Inzidenzwerte für die Landkreise und Städte im Allgäu finden Sie hier.)

Sonderregelung zu Pfingsten: Öffnungen schon an Tag sieben möglich

Im Hinblick auf die Pfingstferien gilt jedoch in den Allgäuer Landkreisen mit einer stabilen Inzidenz von unter 100 eine Sonderregel: Wenn die Inzidenz seit Samstag, 15. Mai, konstant unter 100 liegt, darf bereits ab Freitag, 21. Mai, gelockert werden - und nicht wie ursprünglich festgelegt an acht Tagen, also erst am Samstag, 22. Mai. Diese Ausnahme gab das Landratsamt Oberallgäu am Dienstagnachmittag bekannt. Es habe dazu Gespräche mit dem bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holetschek gegeben, heißt es in der Mitteilung. Auch wenn die Werte ab 16., 17. oder 18. Mai unter 100 gefallen sind, gilt demnach: Öffnungen sind ab dem siebten Tag möglich. In Kempten beispielsweise lag die Inzidenz am Montag, 17. Mai, erstmals unter dem Grenzwert. Dort könnten Gastrobetriebe also ab Sonntag, 23. Mai, im Außenbereich wieder Gäste empfangen – vorausgesetzt die Zahlen bleiben stabil. An Orten, an denen die Werte erst ab dem 19. Mai unter 100 liegen, bleibt es bei der bisherigen Berechnungsmethode: Die Zulassung weiterer Öffnungsschritte erfolgt ab dem achten Tag. (Lesen Sie auch: Wo Urlaub zu Pfingsten in Deutschland möglich ist)

Bei der Ausgangssperre geht es einen Tag schneller

In den übrigen Bereichen, die von der Bundesnotbremse betroffen sind (beispielsweise die Ausgangssperre), gilt ebenfalls, dass die 7-Tage-Inzidenz fünf Tage in Folge unter 100 liegen muss. Konkret lautet die Formulierung in der bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung dazu: "Unterschreitet ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt an fünf aufeinander folgenden Tagen die 7-Tage-Inzidenz von 100 bzw. 50, so treten die von der Regelung verfügten Maßnahmen ab dem übernächsten, darauffolgenden Tag außer Kraft." Das bedeutet also, dass in diesen Bereichen bereits an Tag sieben nach Unterschreitung der 100er-Marke gelockert werden darf. Zuvor aber müssen die Kreisverwaltungsbehörden das amtlich bekannt machen. "Ein Einvernehmen mit dem Ministerium ist für diese Bereiche nicht erforderlich", sagt Dobe. (Lesen Sie auch: Vom Allgäu zum Gardasee und zurück: Diese Regeln gelten auf der Reise und im Urlaub)

Österreich lockert unabhängig von der 7-Tage-Inzidenz

Lesen Sie auch

Von Hotels über Gastro bis zu Treffen: Lockerungen für Kaufbeuren, Ober- und Ostallgäu ab Freitag Sonderregelung zu Pfingsten

Den Allgäuer Tourismus-Betrieben macht diese Regelung abhängig von der 7-Tage-Inzidenz Sorgen, da in anderen Ländern, beispielsweise in Österreich, umfassende Öffnungen anstehen. Dort sind die Öffnungsschritte unabhängig von den Inzidenzwerten, dafür aber an Hygiene- und Testkonzepte gekoppelt. „Dieser Wettbewerbsnachteil muss ausgeglichen werden“, forderte Maria Rita Zinnecker, Aufsichtsratsvorsitzende der Allgäu GmbH und Landrätin im Ostallgäu.

Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek kennt diese Forderungen, betont aber, dass Deutschland sich für die Notbremse entschieden habe. Anpassungen und Änderungen der Corona-Regeln seien zwar möglich, sagte Holetschek, "aber so schnell geht das nicht.“ Damit schwinden die Hoffnungen, dass Bayern sich in nächster Zeit in Berlin dafür einsetzen wird, Öffnungen unabhängig von den Inzidenzwerten möglich zu machen.

Bilderstrecke

Corona im Allgäu: Eine Chronologie der Krise in Bildern