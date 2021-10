Trotz kürzerer Öffnungszeiten lassen sich wieder mehr Menschen im Allgäu gegen Corona impfen. Das sorgt für Schlangen an manchen Impfzentren.

15.10.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Vergangene Woche war der Ansturm auf das Kemptener Testzentrum groß, bevor die kostenlosen Tests für alle am Montag weggefallen sind. Anstatt der üblichen 200 bis 250 PCR-Tests pro Tag wurden dort am vergangenen Donnerstag etwa 370 durchgeführt, sagte Geschäftsführer Alexander Schwägerl vom Bayerischen Roten Kreuz (BRK). Doch wie sieht die Lage in der Region nun aus, insbesondere bei den Schnelltests?