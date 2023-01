Was ist im Allgäu von Corona geblieben?

Die Pandemie ist vorbei, sagen auch Virologen. Dennoch hat Corona fast überall Spuren hinterlassen. In der Gastronomie, an Schulen oder in Krankenhäusern.

09.01.2023 | Stand: 20:25 Uhr

„Die Pandemie ist vorbei“, sagte jüngst der Virologe Christian Drosten – und sprach damit aus, was viele Allgäuerinnen und Allgäuer wohl schon länger gehofft hatten. Lockdowns, Zugangsbeschränkungen in Restaurants oder bei Veranstaltungen, Schulunterricht nicht im Klassenzimmer, sondern von Zuhause aus: Was in den Hochphasen der Pandemie zum Alltag gehörte, scheint heute kaum mehr vorstellbar.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.