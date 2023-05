Welche Regeln gelten noch, wenn ich mit Corona infiziert bin?

Isolationspflicht, Maskenpflicht, Abstandspflicht: Lange bestand ein Wirrwarr aus Regelungen in Sachen Corona. Was gilt aktuell, wenn man Corona-positiv ist?

17.05.2023 | Stand: 09:15 Uhr

Die Corona-Schutzmaßnahmen sind längst ausgelaufen. Seit dem 8. April müssen Menschen weder in Krankenhäusern noch in Pflegeheimen eine Maske tragen. Zum 1. Juni geht auch die Corona-Warnapp in den Ruhemodus. Verschwunden ist das Virus aber nicht. Nach wie vor stecken Menschen sich mit Corona an. Doch was muss man eigentlich noch beachten?

So sollte man sich generell bei einer Corona-Infektion verhalten:

"Wer Symptome hat und krank ist, bleibt daheim, um andere nicht anzustecken", informiert das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege. Die Selbstisolation ist freiwillig. Dann sollte ein Abstand von 1,5 Metern zu beispielsweise Mitbewohnern gehalten werden, ebenso empfiehlt sich bei Begegnungen das Tragen einer Maske.

Ist der Besuch beim Arzt trotz Corona-Infektion erlaubt?

Seit dem 1. April ist es nach Angaben der Bundesregierung nicht mehr möglich, sich telefonisch krankschreiben zu lassen. Wer Corona-positiv ist und eine Behandlung oder Krankschreibung vom Arzt benötigt, geht also persönlich dort hin. Dabei muss seit dem 8. April nicht einmal mehr verpflichtend eine Maske getragen werden.

Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege empfiehlt, im Fall von Symptomen zunächst bei dem Hausarzt oder der Hausärztin anzurufen. Beim Anruf sollte darauf hingewiesen werden, dass man einen positiven Corona-Test hat. Gegebenenfalls könne auch der Bereitschaftsdienst (Telefonnummer 116 117) und im Notfall auch der Notarzt gerufen werden.

Wer sich wegen einer Corona-Infektion krankschreiben lassen will, muss zum Arzt. Bild: Jens Büttner, dpa (Symbolbild)

Darf ich mit Corona zur Arbeit gehen?

Isolierung und Quarantäne sind Geschichte. Besteht eine symptomfreie Corona-Infektion, muss der Arbeitnehmer und die Arbeitnehmerin dennoch zur Arbeit. Denn die "SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung" ist ausgelaufen - sie sollte Arbeitnehmerinnen und -nehmer vor einer Corona-Infektion am Arbeitsplatz schützen.

Das Ministerium empfiehlt positiv getesteten Personen zudem weiterhin, sich freiwillig in Selbstisolation zu begeben. Dabei sollte der beruflichen Tätigkeit, soweit es möglich ist, von der eigenen Wohung aus nachgegangen werden. Unnötige Kontakte zu anderen Personen sollten vermieden werden. Ebenso sollte man auch keine öffentlichen Veranstaltungen und Restaurants besuchen.

Und was ist mit erkrankten Schulkindern?

Auch für Schulkinder gilt: "Wer krank ist, bleibt zuhause," informiert das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus. Zudem sollte bei leichten Symptomen ein Schnelltest vor der Schule gemacht werden. Ist ein Kind symptomfrei, darf es aber auch trotz Corona-Infektion zur Schule gehen.

Schulkinder sollten bei leichten Symptomen getestet werden. Bild: Ralf Lienert

Gibt es noch eine Maskenpflicht?

Nein, weder in Bus und Bahn, noch in Krankenhäusern und Pflegeheimen müssen Menschen eine Maske tragen. Dennoch können medizinische und pflegerische Einrichtungen eine Maskenpflicht per Hausrecht anordnen. Außerdem darf jede und jeder freiwillig weiterhin in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen eine Maske tragen.

Kann ich noch Corona-Tests machen lassen?

Schon seit dem 1. März haben Menschen keinen Anspruch mehr auf kostenlose Schnell- oder PCR-Tests. Dennoch bieten Apotheken vereinzelt noch kostenpflichtige Tests an. Ansonsten können die Schnelltests beispielsweise in der Drogerie erworben werden.