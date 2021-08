Wieder Inzidenz-Wirrwarr: Diese unterschiedlichen Regeln gelten jetzt im Allgäu

Neue Corona-Regeln, steigende Inzidenzwerte: Die vierte Pandemie-Welle klopft an - und im Allgäu herrscht schon wieder Verwirrung, was jetzt wo gilt.

23.08.2021 | Stand: 13:18 Uhr

Seit heute (23. August) gelten neue Corona-Regeln in Bayern. Und obwohl Ministerpräsident Markus Söder und Vertreter der Landesregierung mehrfach betont haben, sie wollen einfach überschaubare Regelungen schaffen, herrscht schon wieder Verwirrung: Wieso benötige ich im Fitnessstudio und beim Friseur in Kempten aktuell einen negativen Corona-Test - in Dietmannsried aber nicht? Und was bedeutet die 3G-Regelung im Alltag?

Antworten, was in den verschiedenen Allgäuer Landkreisen und Städten jetzt gilt.

3G-Regel greift ab Inzidenzwert von 35

Die 3G-Regel in Bayern ist seit heute in Kraft. Sie besagt: Wenn der Inzidenzwert den dritten Tag in Folge über 35 liegt, gilt ab dem übernächsten Tag: Zutritt zu Innen-Restaurants, Friseuren, Kliniken, Kinos, Schwimmhallen und/oder Veranstaltungen in Innenräumen gibt es nur noch für Geimpfte, Genese oder negativ Getestete.

Komplizierter wird der Alltag dadurch vor allem für diejenigen, die nicht doppelt oder gar nicht gegen das Coronavirus geimpft sind. Sie benötigen dann für den Zutritt zu Innenbereichen einen negativen Corona-Test. Der Test dürfe vor höchstens 24 Stunden, im Falle eines PCR-Tests vor höchstens 48 Stunden durchgeführt worden sein, heißt es dazu in der veränderten 13. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung.

Unterschiedliche Corona-Regeln im Allgäu - das gilt jetzt gemäß der 7-Tage-Inzidenzwerte:

Laut RKI-Dashboard lagen am Montag folgende Allgäuer Städte und Landkreise drei Tage oder länger über dem Schwellenwert von 35 (Stand: 23. August):

Ostallgäu: 58,1 ist der tagesaktuelle Wert, über 35 seit Dienstag, 17. August 2021

58,1 ist der tagesaktuelle Wert, über 35 seit Dienstag, 17. August 2021 Kaufbeuren: 58,6 ist der tagesaktuelle Wert, über 35 seit Freitag, 20. August 2021

58,6 ist der tagesaktuelle Wert, über 35 seit Freitag, 20. August 2021 Unterallgäu: 55,0 ist der tagesaktuelle Wert, über 35 seit Freitag, 20. August 2021

55,0 ist der tagesaktuelle Wert, über 35 seit Freitag, 20. August 2021 Memmingen: 79,4 ist der tagesaktuelle Wert, über 35 seit Freitag, 20. August 2021

79,4 ist der tagesaktuelle Wert, über 35 seit Freitag, 20. August 2021 Kempten: 44,8 ist der tagesaktuelle Wert, über 35 seit Freitag, 20. August 2021

Lesen Sie auch

Corona: Fragen und Antworten Neue Corona-Regeln: Das müssen Sie in Bayern ab Montag wissen

In diesen fünf Allgäuer Kreisen und kreisfreien Städten gelten die seit 23. August gültigen Corona-Regeln in Bayern für einen Inzidenzwert über 35 - die 3G-Regelung ist dort in Kraft.

Anders ist es noch im

Oberallgäu: 32,0 ist der tagesaktuelle Wert, Wert über 25 seit Montag, 16. August

32,0 ist der tagesaktuelle Wert, Wert über 25 seit Montag, 16. August Landkreis Lindau: 26,8 ist der tagesaktuelle Wert, über 25 seit Dienstag, 17. August 2021

Der Wert von 25 ist hier allenfalls in Schulen entscheidend. Über dieser Schwelle gilt in weiterführenden Schulen wieder die Maskenpflicht am Platz. Da derzeit noch Ferien sind, hat das aber kaum praktische Auswirkungen.

Mehr ins Gewicht fällt, dass das Oberallgäu und der Landkreis Lindau unter der 35er-Schwelle liegen. So ist zu erklären, weshalb man in Dietmannsried oder Waltenhofen noch ohne 3G-Nachweis ins Restaurant darf, in Kempten einen solchen aber jetzt braucht.

Übrigens: Wir haben alle aktuell gültigen Corona-Regeln in Ihrem Kreis/Ihrer Stadt im Überblick zusammengefasst. Klicken Sie in der obigen Aufzählung einfach auf Ihren Ort/Landkreis.

Die Aussicht: Welche Corona-Regeln kommen als Nächstes in den Allgäuer Regionen?

Der Trend ist seit Tagen klar: Die Inzidenzen steigen weiter, sowohl bundesweit als auch in unserer Region. Das RKI hat öffentlich bestätigt, dass die vierte Corona-Welle begonnen hat. Nachdem - anders als in Baden-Württemberg - die Inzidenzwerte in Bayern noch immer die entscheidende Rolle spielen, müssen sich die Allgäuer wohl auf weitere Corona-Verschärfungen demnächst einstellen.

Nach 35 ist 50 der nächste relevante Schwellenwert. Dann treten etwa schärfere Kontaktbeschränkungen in Kraft. Es dürften sich zum Beispiel nur noch zehn Personen aus maximal drei Haushalten treffen, wobei Kinder unter 14 Jahren und vollständig Geimpfte und Genesene nicht mitgezählt werden.

Memmingen, Kaufbeuren und das Ostallgäu lagen am Montag den zweiten Tag in Folge über 50. Sollte das auch noch am Dienstag so sein, dürften dort ab Donnerstag bereits erneut schärfere Regeln in Kraft treten.

Bilderstrecke

Corona im Allgäu: Eine Chronologie der Krise in Bildern