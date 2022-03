Corona-Regeln im Allgäu: Das Verwirrspiel geht weiter

Welche Vorgaben im Allgäu nach dem 2. April gelten, bleibt unklar. Politiker aus der Region fordern verlässliche Regeln – und schnellere Informationen.

Im ganzen Allgäu liegt die Inzidenz über 2000, Spitzenreiter ist der Landkreis Lindau mit einem Wert von 2614. Die strengen Corona-Regeln gelten allerdings nur noch bis 2. April. Wie es danach weitergeht, bleibt auch nach der Sitzung des Bayerischen Kabinetts am Dienstag unklar. „Es wurden keine Beschlüsse gefasst“, stellte Staatskanzleiminister Dr. Florian Herrmann ( CSU) gleich zu Beginn der anschließenden Pressekonferenz klar.

Nicht gespart wurde dagegen mit Kritik am Bund. Herrmann und Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) bezeichneten die neue Gesetzgebung, nach der weitreichende Maßnahmen künftig nur noch in Hotspots möglich sind, als praxisfern und nicht rechtssicher. So sei noch immer nicht klar, wie ein Hotspot definiert wird.

Lindauer Landrat kritisiert Entscheidung der Bundesregierung

Unzufrieden ist auch der Lindauer Landrat Elmar Stegmann: „Die Bewältigung der Corona-Pandemie und die daraus abgeleiteten Maßnahmen von Bund und Land führen nun schon seit zwei Jahren zu Verwirrung bei den Menschen vor Ort. Das gilt auch für die Mitarbeiter in Behörden, die ja in der Vergangenheit oftmals von Neuerungen durch die Presse erfahren haben. Dies hat sich auch aktuell kaum geändert.“ Der CSU-Politiker kritisiert die Entscheidung der Bundesregierung, die Corona-Maßnahmen zum jetzigen Zeitpunkt zu lockern: „Ich bedauere, dass sich die FDP mit ihren Vorstellungen durchsetzen konnte.“ Diese Schritte gingen „leider wieder zu Lasten der Mitarbeiter in den Krankenhäusern und in den medizinischen Berufen, die in den letzten zwei Jahren sowieso schon immer sehr stark belastet waren“. Er bitte daher alle Bürgerinnen und Bürger, weiter die Hygieneregeln zu beachten und auch nach wie vor Masken zu tragen, wo dies sinnvoll sei, sagt Stegmann.

Wegen der Belastung der Kliniken hält auch Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse (CSU) strenge Maßnahmen für sinnvoll. „Sollte die Hotspot-Regelung kommen, wird sie auch bei uns greifen“, vermutet er. Jetzt müsse der Freistaat sagen, wie er mit den Rahmenbedingungen des Bundes umgehen wolle. Auch Bosse wünscht sich, rechtzeitig und nicht aus Medien von Änderungen zu erfahren. Bislang hätten Kommunen oft erst kurz vor Mitternacht die Regeln erhalten, die dann am nächsten Tag umgesetzt werden sollten.

Mehr Eigenverantwortung

„Mehr Verlässlichkeit wäre gut – und weniger Hin und Her!“: Der Unterallgäuer Landrat Alex Eder (Freie Wähler) versteht zwar den Ruf von Bundes- und Landespolitikern nach einheitlichen Regeln und Maßnahmen bei Corona. Er bezweifelt aber, dass klare Grenzwerte nötig sind und wünscht sich mehr Eigenverantwortung in den Kreisen und Kommunen. „Wir brauchen nicht alles zu regeln – die Menschen können die Situation selbst einschätzen.“ Man müsse lernen, mit Corona zu leben – so wie das bei der Grippe gelinge. Masken sind für Eder aber in Bussen und Bahnen sinnvoll, oder auch in vollen Supermärkten.

"Wir hängen in der Luft"

"Wir hängen in der Luft“, sagt Armin Hollweck, Oberallgäuer Kreisvorsitzender des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes. Seit zwei Jahren fehle Wirten und Hoteliers die Planungssicherheit – und das sei auch jetzt so: „Wir brauchen klare und verlässliche Aussagen der Politik, wie es weitergeht.“ Steigen die Infektionszahlen oder bleiben zumindest so hoch wie bisher, geht Hollweck davon aus, „dass uns die 3G-Regel noch eine Zeit lang begleiten wird“. Die Sicherheit der Gäste und Kunden stehe an erster Stelle. Er hofft dennoch, dass die Zugangsbeschränkungen möglichst schnell fallen. Wegen der unsicheren Situation würden viele Urlauber lieber ins Ausland fahren.

Das bayerische Gesundheitsministerium bestätigte auf Nachfrage unserer Redaktion, dass etwa Händler oder Wirte im Rahmen des Hausrechts eigene Regeln aufstellen können, die strenger sind als die Vorgaben des Freistaates. Somit könnte beispielsweise ein einzelnes Restaurant eine Maskenpflicht durchsetzen, auch wenn diese im Freistaat fallen sollte. Ob und wann auf den Mundschutz verzichtet wird, steht aber in den Sternen. Angelika Strobel, Verkäuferin bei der Bäckerei Wipper in Kempten, freut sich, wenn es so weit ist: „Wir stehen acht Stunden am Tag mit der Maske hinter der Plexiglasscheibe. Ohne Maske wird es ein herrliches Gefühl sein.“

„Es ist nach wie vor richtig und wichtig, dass es weiterhin betriebliche Gesundheits- und Hygienekonzepte gibt“, betont dagegen Uschi Zwick von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi im Allgäu. Sie bezieht das vor allem auf den Schutz von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Kranken- und Pflegeberufen.