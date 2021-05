Von Hotels über Gastro bis zu Treffen: Lockerungen für Kaufbeuren, Ober- und Ostallgäu ab Freitag

Es ist die erlösende Nachricht für die Tourismusbranche: Kaufbeuren, Ober- und Ostallgäu dürfen schon ab Freitag öffnen. Und noch mehr Öffnungsschritte kommen.

19.05.2021

Mit der Inzidenz unter 100 zu bleiben war das Ziel der vergangenen Tage. Was der Landkreis Lindau schon länger geschafft hat, ist im Landkreis Oberallgäu, Ostallgäu und der Stadt Kaufbeuren nun ebenfalls seit mindestens fünf aufeinanderfolgenden Tagen der Fall. Damit sollten sowohl die Hotels als auch die Gastrobetriebe sowie Kultur-, Sport- und Freizeitstätten ab Samstag, 22. Mai, ihre Türen und Tore wieder für den eingeschränkten Betrieb öffnen dürfen.

Doch nun geht es sogar noch schneller: Nach Gesprächen mIt Gesundheitsminister Klaus Holetschek, wie aus einer Pressemitteilung des Landratsamts Oberallgäu hervorgeht, gelten die Lockerungen in den genannten Landkreisen und in Kaufbeuren bereits ab Freitag, 21. Mai. Grund dafür ist eine Sonderregelung zu Beginn der Pfingstferien.

Öffnungsschritte im Oberallgäu, Ostallgäu und Kaufbeuren bereits am Freitag

„Ich bin erleichtert, dass nun eine verbindliche Aussage des Gesundheitsministeriums vorliegt und wir die weiteren Öffnungsschritte bereits am Freitag vollziehen können, wenn auch morgen die Inzidenz unter 100 liegt. Das gibt Perspektive und Planungssicherheit für die anstehenden Pfingstferien“, sagte die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller. In den vergangenen Tagen sei auf verschiedenen Ebenen intensiv verhandelt worden und am Ende eine gute Lösung mit Staatsminister Klaus Holetscheck erzielt worden.

Das Gesundheitsministerium habe die Landkreise und kreisfreien Städte am Dienstag darüber informiert, dass die weiteren Öffnungsschritte bei einer stabilen 7-Tage-Inzidenz durch das Ministerium ausnahmsweise früher genehmigt werden. Konkret bedeutet das: Befindet sich die 7-Tage-Inzidenz in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt seit dem 15. Mai fünf Tage lang stabil unter 100, dürfen Öffnungsschritte bereits am siebten Tag erfolgen.

Kinos und Seilbahnen dürfen wieder öffnen

Auch das Landratsamt Ostallgäu habe bereits einen Antrag an die zuständigen Behörden geschickt, heißt es in einer Mitteilung am Mittwoch. "Wir hoffen, dass wir bis spätestens morgen grünes Licht erhalten. Unser klares Ziel ist es, dass wir weitere Öffnungen ab Freitag, 21. Mai, zulassen können“, sagte die Ostallgäuer Landrätin Maria Rita Zinnecker am Mittwoch. Neben Beherbergungsbetrieben und der Außengastronomie können dann beispielsweise auch Seilbahnen, Schifffahrt, Theater, Konzert- und Opernhäuser sowie Kinos öffnen. Auch kontaktfreier Sport im Innenbereich und Kultur kann wieder stattfinden. Alles unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben.

Die Regierung von Schwaben und das Bayerische Gesundheitsministerium müssen den Anträge auf Lockerungen nun aber noch zustimmen, damit die Öffnungsschritte zum Freitag umgesetzt werden können. „Ich gehe davon aus, dass dies nur eine Formsache ist. Sobald wir die Zustimmung haben, werden wir die Allgemeinverfügung dazu bekanntmachen", sagte Zinnecker.

Neue Corona-Regelungen auch für Einzelhandel und Schulen

Von den Lockerungen sind auch der Einzelhandel sowie Schulen und die Ausgangssperre betroffen. Ab Freitag können sich dann zwei Haushalte, insgesamt fünf Personen, treffen. Die nächtliche Ausgangssperre wird aufgehoben. Im Einzelhandel ist dann Click&Meet ohne Test möglich. Außerschulische Bildungsstätten, Musik- und Fahrschulen können wieder in Präsenz unterrichten und Kultureinrichtungen werden wieder geöffnet. Für die Schulen gilt für den letzten Schultag vor den Ferien aber noch die bisherige Unterrichtsregelung: "Aus organisatorischer Sicht wäre alles andere nicht möglich gewesen, auch hätte einen Wechsel am letzten Tag vor den Ferien niemand verstanden", sagte Zinnecker.

Die Corona-Regeln für das Oberallgäu, das Ostallgäu und die Stadt Kaufbeuren im Überblick: