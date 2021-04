Diese Corona-Regeln gelten aktuell im Landkreis Ostallgäu

Ab dem 24. April gilt die bundesweite Corona-Notbremse. Bayern hat die Regeln an einigen Stellen nachgeschärft. Diese Corona-Regeln gelten aktuell im Ostallgäu.

Aktualisiert am Freitag, 23. April 2021 - Am Samstag tritt die Corona-Notbremse in Kraft. In Bayern gelten strengere Regeln als im bundesweiten Infektionsschutzgesetz vorgesehen. Weiterhin gilt: Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in einer Region an drei Tagen in Folge über 100, gelten am Folgetag strengere Maßnahmen. Diese werden erst dann wieder gelockert, wenn die Inzidenz fünf Tage hintereinander unter dem Grenzwert liegt.

Ostallgäu: Die Inzidenz im Ostallgäu liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) über dem Wert von 200. Trotz Lockdowns und Schulschließungen sank der Wert seitdem nicht mehr unter die Schwelle von 100 - im Gegenteil. (hier alle Allgäuer Inzidenz-Werte im Überblick)

Das ändert sich mit der Notbremse im Ostallgäu: Aktuelle Corona-Regeln im Überblick:

Treffen : Treffen sind nur noch mit einer haushaltsfremden Person erlaubt. Das gilt unabhängig vom Ort und drinnen wie draußen. Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgerechnet.

: Treffen sind nur noch mit einer haushaltsfremden Person erlaubt. Das gilt unabhängig vom Ort und drinnen wie draußen. Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgerechnet. Ausgangssperre : Im Ostallgäu gibt es weiterhin eine Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr - der Aufenthalt außerhalb der Wohnung ist in dieser Zeit untersagt oder nur noch aus triftigen Gründen erlaubt (Weg zur Arbeit, Begleitung Kranker/Sterbender, Gassigehen mit dem Hund). Joggen nach 22 Uhr ist in Bayern - anders als in der bundesweiten Regelung - nicht erlaubt.

: Befinden sich im Distanzunterricht, außer die Abschlussklassen an Grund- und weiterführenden Schulen sowie Förderschulen. Die Schüler dieser Klassen dürfen nur am Unterricht teilnehmen, wenn sie zweimal pro Woche einen Corona-Schnelltest machen. Kitas: Kindergärten und Krippen bieten lediglich Notbetreuung in Ausnahmefällen an.

Kindergärten und Krippen bieten lediglich Notbetreuung in Ausnahmefällen an. Fort- und Weiterbildungen: Angebote der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung sind ebenso wie Angebote der Erwachsenenbildung in Präsenzform untersagt.

Angebote der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung sind ebenso wie Angebote der Erwachsenenbildung in Präsenzform untersagt. Einzelhandel : Der Einzelhandel muss schließen, Einkaufen mit Terminbuchung ("Click and Meet") entfällt bei einer Inzidenz von über 150 wieder - selbst wenn ein negativer Test vorgelegt werden könnte. Die Geschäfte dürfen nur noch "Click und Collect" anbieten - also die Abholung zuvor bestellter Waren. Anders als im Bundesgesetz gibt es in Bayern keine Ausnahmen für Buchhandel und Gartencenter .

Geöffnet bleiben wie bisher:

alle Geschäfte des täglichen Bedarfs wie Supermärkte, Apotheken und Drogerien. Lieferdienste ( Lebensmittel ), Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Sanitätshäuser, Optiker und Hörgeräteakustiker.

In Füssen und im gesamten Ostallgäu ist der Einzelhandel derzeit geschlossen. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Archivbild)