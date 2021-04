Diese Corona-Regeln gelten aktuell im Landkreis Ostallgäu

Der Landkreis Ostallgäu ist seit Tagen Spitzenreiter bei der 7-Tage-Inzidenz in der Region. Die Corona-Regeln aktuell im Ostallgäu sind deshalb streng.

13.04.2021 | Stand: 16:57 Uhr

Aktualisiert am Dienstag, 13. April 2021 - Die Inzidenz im Ostallgäu liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) seit Freitag, 9. April 2021, über dem Wert von 200. Schon ab dem Wert von 100 greift in Bayern die sogenannte Corona-Notbremse. Sie gilt immer dann, wenn die Wert drei Tage in Folge über jener Marke liegt - und zwar ab dem zweiten Werktag nach der amtlichen Bekanntmachung seitens der Behörden.

Im Ostallgäu gilt die Corona-Notbremse nun schon seit Mittwoch, 17. März. Trotz Lockdowns und Schulschließungen sank der Wert seitdem nicht mehr unter die Schwelle - im Gegenteil.

Die Folgen für das Ostallgäu: Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr, Schließung des Einzelhandels, Treffen mit nur noch einer weiteren haushaltsfremden Person. Auch die Schulen und Kitas im Ostallgäu sind seit 23. März wieder geschlossen. Selbst die Osterferien und deren Ende brachten hier keine Änderungen - Ausnahmen gibt es nur für Abschlussklassen (hier alle Allgäuer Inzidenz-Werte im Überblick).

Ausgangssperre, Einzelhandel schließt: Die aktuellen Corona-Regeln fürs Ostallgäu im Überblick:

Treffen : Treffen sind nur noch mit einer haushaltsfremden Person erlaubt. Das gilt unabhängig vom Ort und drinnen wie draußen. Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgerechnet. Außerdem erlaubt ist „die wechselseitige, unentgeltliche, nicht geschäftsmäßige Beaufsichtigung von Kindern unter 14 Jahren in festen, familiär oder nachbarschaftlich organisierten Betreuungsgemeinschaften, wenn sie Kinder aus höchstens zwei Hausständen umfasst“. Fahrten zum Einkaufen oder zum Besuch sind weiterhin im Rahmen der Kontaktbeschränkung möglich.

: Treffen sind nur noch mit einer haushaltsfremden Person erlaubt. Das gilt unabhängig vom Ort und drinnen wie draußen. Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgerechnet. Außerdem erlaubt ist „die wechselseitige, unentgeltliche, nicht geschäftsmäßige Beaufsichtigung von Kindern unter 14 Jahren in festen, familiär oder nachbarschaftlich organisierten Betreuungsgemeinschaften, wenn sie Kinder aus höchstens zwei Hausständen umfasst“. Fahrten zum Einkaufen oder zum Besuch sind weiterhin im Rahmen der Kontaktbeschränkung möglich. Ausgangssperre : Im Ostallgäu gibt es wieder eine Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr - der Aufenthalt außerhalb der Wohnung ist in dieser Zeit untersagt oder nur noch aus triftigen Gründen erlaubt (Weg zur Arbeit, Begleitung Kranker/Sterbender, Gassigehen mit dem Hund).

: Im gibt es wieder eine von 22 bis 5 Uhr - der Aufenthalt außerhalb der Wohnung ist in dieser Zeit untersagt oder nur noch aus triftigen Gründen erlaubt (Weg zur Arbeit, Begleitung Kranker/Sterbender, Gassigehen mit dem Hund). Schulen : Befinden sich im Distanzunterricht, außer die Abschlussklassen.

: Befinden sich im Distanzunterricht, außer die Abschlussklassen. Kitas: Kindergärten und Krippen bieten lediglich Notbetreuung in Ausnahmefällen.

Kindergärten und Krippen bieten lediglich Notbetreuung in Ausnahmefällen. Fort- und Weiterbildungen: Angebote der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung sind ebenso wie Angebote der Erwachsenenbildung in Präsenzform untersagt.

Angebote der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung sind ebenso wie Angebote der Erwachsenenbildung in Präsenzform untersagt. Einzelhandel : Der Einzelhandel muss schließen, Einkaufen mit Terminbuchung ("Click and Meet") entfällt wieder - selbst wenn ein negativer Test vorgelegt werden könnte. Die Geschäfte dürfen nur noch "Click und Collect" anbieten - also die Abholung zuvor bestellter Waren.

Geöffnet bleiben:

alle Geschäfte des täglichen Bedarfs wie Supermärkte, Apotheken und Drogerien. Lieferdienste ( Lebensmittel ), Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Sanitätshäuser, Optiker, Hörgeräteakustiker bleiben offen.

: Der muss schließen, Einkaufen mit Terminbuchung ("Click and Meet") entfällt wieder - selbst wenn ein negativer Test vorgelegt werden könnte. Die Geschäfte dürfen nur noch "Click und Collect" anbieten - also die Abholung zuvor bestellter Waren. Geöffnet bleiben:

In Füssen und im gesamten Ostallgäu ist der Einzelhandel derzeit geschlossen. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Archivbild)