Diese Corona-Regeln gelten aktuell im Ostallgäu

Ab dem 2. Juni könnte es wieder neue Corona-Regeln im Ostallgäu geben - denn die Inzidenz lag vier Tage unter 50. Diese Corona-Maßnahmen gelten aktuell.

Von Allgäuer Zeitung

01.06.2021 | Stand: 16:20 Uhr

Aktualisiert am Dienstag, 1. Juni 2021: Seit dem 27. Mai liegt die 7-Tage-Inzidenz im Ostallgäu konstant unter 50. Ab Mittwoch, 2. Mai könnten daher neue Corona-Regeln im Landkreis in Kraft treten. Offiziell sind die neuen Regeln erst dann, wenn die Stadt die Allgemeinverfügung herausgibt. Das sollte spätestens am Montag, 31. Mai passieren.