Corona sorgt bei Allgäuer Tafeln für mehr Kundschaft

Vor allem in Kempten steigt die Zahl jüngerer Menschen bei den Ausgabestellen für Lebensmittel. Laut Rotem Kreuz gibt es dafür eine Erklärung.

03.03.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Die Corona-Pandemie hat auch das Klientel der Tafeln verändert. Bei den Einrichtungen können sich bedürftige Menschen beispielsweise Lebensmittel umsonst oder nur für einen geringen Preis abholen. „Die Zahl unserer Kunden zwischen 30 und 45 Jahren nimmt zu“, beobachtet Markus Wille vom Bayerischen Roten Kreuz (BRK), das in Kempten drei Lebensmittel-Verteilstellen unterhält. Er hat auch eine Erklärung für den Wandel: „Zum Beispiel wegen längerer Kurzarbeit gehen den Menschen nun die Ersparnisse aus. Manche haben ihre Arbeit in der Pandemie sogar ganz verloren.“

Insgesamt sei die Zahl der Tafel-Nutzer in der Pandemie gestiegen, sagt Wille – und spricht von etwa 25 Prozent Zunahme im Vergleich zur Zeit vor Corona. Aktuell kämen allein in Kempten etwa 150 Einkäufer pro Tag, sie versorgten insgesamt etwa 450 Personen. Dazu kommen rund 60 bis 70 Gäste in der Kemptener Wärmestube.

Hilfe für Afghanen, die für deutsche Regierung gearbeitet haben

Steigende Zahlen registrieren auch die Tafeln in Kaufbeuren und im Stadtteil Neugablonz. „Aktuell versorgen wir zusätzlich etwa 20 Familien mit jeweils bis zu acht Kindern“, berichtet Gertrud Sauter. Diese Menschen seien aus Afghanistan und hätten dort für die deutsche Regierung gearbeitet. Nach der Machtübernahme durch die Taliban kamen sie nach Deutschland. Insgesamt versorgen die beiden Einrichtungen mit ihren 38 ehrenamtlichen Mitarbeitern etwa 120 Familien.

Keine Tendenz hin zu mehr jüngeren oder alleinerziehenden Menschen, wie das etwa in München der Fall íst, erkennt hingegen Helmut Gunderlach, Geschäftsführer des Katholischen Vereins für soziale Dienste Memmingen und Unterallgäu (SKM): „Es kommen schon einige, wo wir sagen, die sind sehr jung“, aber das sei eher selten. Einige Alleinerziehende hätten schon vor Corona zur Kundschaft gehört. Vor allem aber nutzten Rentner das Angebot.

120 Ehren- und vier Hauptamtliche arbeiten bei der Kemptener Tafel. Sie müssen wegen der steigenden Kundenzahl mehr Ware organisieren. Auch dabei hat Markus Wille einen Wandel festgestellt: Die Unterstützung allein der Lebensmittelgeschäfte reiche nicht mehr. Das bestätigt Helmut Gunderlach für Memmingen. Er vermutet, dass die Läden aus Kostengründen knapper bestellen und dann auch entsprechend weniger übrig bleibe, um noch etwas an die Tafeln abzugeben.

Helfer müssen weitere Wege fahren, um Waren zu holen

In der Konsequenz müsse nun auch Ware direkt bei den Herstellern abgeholt werden, berichtet Wille. Teilweise fahre man deshalb bis nach Augsburg oder Österreich. Auch die Fahrten zu heimischen Speditionen, die ebenfalls Lebensmittel zur Verfügung stellen, hätten zugenommen: Statt vor Corona einmal im Monat sei man nun zwei- bis dreimal in der Woche dort, um den aktuellen Bedarf zu decken.

In der kalten Jahreszeit wünscht sich Wille für seine Kunden mehr Obst und Gemüse: „Dieses Angebot ist leider eher rar.“ Damit jeder Kunde dennoch etwas abbekommt, verpacken die Tafel-Mitarbeiter zum Beispiel Äpfel oder Tomaten in Tüten portioniert ab. So läuft es auch bei Paprikaschoten, Beeren oder Ananas.