Corona-Verstöße im Allgäu: Menschen treffen sich zum grillen und campen

Im Allgäu haben in den vergangenen Tagen erneut mehrere Menschen gegen die Corona-Regeln verstoßen.

27.02.2021 | Stand: 12:01 Uhr

Ein Zeuge hat der Polizei in Füssen am Freitagabend mitgeteilt, dass mehrere Personen in Füssen-West auf einer Parkbank Alkohol konsumieren und gegen die geltenden Infektionsschutzmaßnahmen verstoßen. Die Polizeistreife traf gegen 20.30 Uhr fünf Personen im Alter von 24 bis 56 Jahren aus fünf verschiedenen Hausständen an, dieteilweise deutlich alkoholisiert waren.

Der bloße Alkoholkonsum stellt keinen triftigen Grund dar, um die eigene Wohnung zu verlassen. Die Männer hielten die Abstände nicht ein und trugen auch keinen Mundschutz. Sie werden nun jeweils wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt.

Junge Füssener treffen sich auf dem abgesperrten Skateplatz

Ebenfalls am Freitagnachmittag waren drei junge Füssener im Alter von 17 bis 19 Jahren mit ihren Skateboards am Skateplatz in Füssen. Dieser ist derzeit durch die Stadt Füssen gesperrt und mit Bauzäunen abgesperrt. Dies hielt die drei Jugendlichen jedoch nicht auf. Sie verschafften sich trotzdem Zutritt. Die drei Füssener erwartet nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch sowie Verstößen gegen die aktuell geltende Kontaktbeschränkung.

In Buchloe haben acht Arbeitskollegen zusammen ein Feierabendbier genossen. Die Gruppe machte es sich laut Polizeibericht am Freitagnachmittag mit einem Kasten Bier im Stadtpark gemütlich. Die männlichen und weiblichen Personen saßen dicht aneinander, trugen keinen Mundschutz und tranken Alkohol. (In dieser Woche drehten außerdem Jugendliche ein Video in Kaufbeuren und verstießen damit gegen die Corona-Regeln.)

Menschen in Immenstadt treffen sich zu Grillfeier

In Immenstadt hat die Polizei am Freitagnachmittag Polizei Immenstadt eine Grillfeier aufgelöst. Die Beamten stellten vor Ort mehrere Personen aus unterschiedlichen Haushalten fest.

In Oberstdorf haben Zeugen der Polizei mitgeteilt, dass mehrer Camper auf Wanderparkplätzen stehen. Bei verschiedenen Kontrollen in den Oberstdorfer Tälern stießen die Beamten dann auf acht Fahrzeuge. Alle Camper erwarten Anzeigen.

Die Polizeistreife in Obermaiselstein wurde in der Nacht auf Samstag gegen 3 Uhr auf ein Lagerfeuer aufmerksam. Als die Beamten nachschauten, trafen sie dort mehrere Personen an. Diese hatten vor, auf dem Platz zu nächtigen, da sie am Wochenende Wanderungen im Oberallgäu unternehmen wollten. Auch diese Personen wurden angezeigt.

Auch in Sonthofen trafen sich in der Nacht auf Samstag mehrere Menschen in Gruppen. Die Beamten trafen diese bei Kontrollen im Stadtgebiet an. Die Personengruppen bestanden aus zig verschiedenen Haushalten, hielten keine Abstände ein und trugen keine Masken. Auch wurden mehrere geparkte Autos kontrolliert, in denen sich ebenfalls Heranwachsende aus mehr als zwei Haushalten trafen. Gegen alle Personen werden Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz erstattet.

