Wäsche, Zahnbürste, Vitamine und Sport: Wie verhalte ich mich nach einer Corona-Infektion?

Nach mittlerweile zweieinhalb Corona-Jahren haben auch im Allgäu viele Menschen eine Infektion hinter sich. Was es bei der Nachsorge zu beachten gilt.

26.08.2022 | Stand: 11:41 Uhr

Die Corona-Infektion ist überstanden - doch was nun? Ist es sinnvoll, Klamotten und Bettwäsche heiß zu waschen? Muss ich mir eine neue Zahnbürste kaufen? Und wann darf ich endlich wieder Sport machen? Hier ein paar Tipps zur richtigen Corona-Nachsorge.

Sport nach Corona - das rät ein Allgäuer Facharzt

Dominik Harzheim, Chefarzt im Lungenzentrum Süd-West in Wangen, rät nach einer überstandenen Corona-Infektion zu einer Sport-Pause von zwei Wochen. Wie auch bei anderen Infektionskrankheiten, wie beispielsweise einem grippalen Infekt, gilt es, den Körper wieder langsam an die Belastung heranzuführen.

Betroffene sollten auf ihren eigenen Körper hören, nicht zu früh schon wieder ans Leistungsmaximum gehen. Außerdem wichtig: Ausreichend Pausen machen. Wer Leistungssport betreibt oder anhaltende Probleme nach einer Infektion hat, dem rät Harzheim, die Situation auf jeden Fall mit einem Arzt abzuklären, um langfristige Schäden zu vermeiden oder etwa das Risiko für eine Herzmuskelentzündung zu minimieren.

Egal ob Joggen oder Wandern - Nach einer Corona-Infektion sollten Sportler langsam starten.

Helfen Vitamine und Zink bei der Corona-Nachsorge?

Generell sei eine ausgewogene, gesunde Ernährung - wie in allen Lebenslagen - auch nach einer Corona-Infektion wichtig, berichtet der Chefarzt. Ausreichend Gemüse, frisches Obst, viel Trinken. Wer diesen Tipp befolgt, brauche in der Regel eigentlich keine zusätzlichen Vitamin- oder Zink Präparate, so der Chefarzt.

Nach Corona: Wäsche heiß waschen und neue Zahnbürste?

Genau wie richtige Ernährung ist angemessene Hygiene wichtig, um gesund zu bleiben. Gerade die Pandemiezeit hat viele Leute dafür sensibilisiert. Einen nachweislichen Vorteil - explizit, was Corona betrifft - hat derjenige, der seine Kleider und Bettwäsche nach überstandener Infektion heiß wäscht, aber laut Harzheim nicht. Das Ganze sei eher etwas für das eigene Wohlbefinden. Doch Vorsicht: Wer zu heiß wäscht, der darf sich nicht wundern, wenn die Klamotten nach dem Waschgang vielleicht ein paar Nummern kleiner ausfallen.

Unabhängig von Corona sollte die Zahnbürste etwa alle drei Monate gewechselt werden.

Neue Zahnbürste nach Corona

Unabhängig von Corona raten Fachärzte dazu, aus Hygiene-Gründen seine Zahnbürste etwa alle drei Monate zu tauschen. In den Borsten können sich Bakterien festsetzen, die Mundgeruch oder Krankheiten verursachen. Deswegen ist ein regelmäßiger Wechsel durchaus sinnvoll.

